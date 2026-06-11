Procuraduría suspendió a Gloria Arizabaleta tras pedir la suspensión del presidente Gustavo Petro

La Procuraduría General de la Nación suspendió a la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, tras haber radicado un auto en el que pidió suspender al presidente Gustavo Petro en medio de una investigación por presunta participación indebida en política por parte del mandatario nacional.
La congresista del Pacto Histórico estará inhabilitada hasta el 20 de julio de 2026, fecha en la que se instalará el nuevo Congreso de la República, según el documento revelado por Caracol Radio.
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