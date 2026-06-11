Paloma Valencia lanzó dura advertencia por la demora del Gobierno en firmar contrato del Fondo Nacional del Café: “No sean infames”

Preocupación de Paloma Valencia por el futuro de las familias cafeteras ante la falta de acuerdo estatal - crédito @PalomaValenciaL/X

La advertencia de Paloma Valencia, senadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sector cafetero colombiano.

A través de un video difundido en la red social X, Valencia hizo pública su preocupación por la demora del Gobierno nacional en la firma del contrato de administración del Fondo Nacional del Café con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

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Según la legisladora, esta situación genera incertidumbre entre las más de 557 mil familias que dependen de la actividad cafetera en el país. En su mensaje, Valencia explicó que cada exportación de café implica el pago de una parafiscalidad, un aporte obligatorio que sostiene a la Federación Nacional de Cafeteros.

“Esa platica que cada cafetero entrega permite que exista una institución que vela por su bienestar”, puntualizó la senadora. También destacó que, ante la falta de este contrato, la Federación quedaría sin recursos para cumplir con sus funciones básicas. Entre ellas, sobresale la llamada garantía de compra, un mecanismo que asegura la adquisición del café producido en cualquier parte de Colombia, lo que protege a los productores de quedar sin comprador y sin un precio mínimo asegurado.

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Paloma Valencia cuestionó la demora del Gobierno y exigió respaldo para la Federación de Cafeteros - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora del Centro Democrático advirtió que la suspensión del acuerdo afecta directamente la estabilidad del sector. “Si no se firma el contrato, la Federación se queda sin plata”, afirmó. Además, subrayó que este hecho puso en riesgo la continuidad de los servicios de extensión agrícola, fundamentales para los pequeños productores.

“Ellos son los que orientan sobre cómo sembrar, cómo enfrentar plagas y cómo mejorar la producción”, relató Valencia, quien remarcó la importancia de la asistencia técnica proveída por la FNC.

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Valencia interrogó públicamente la actitud del Ejecutivo, encabezado por el presidente Gustavo Petro, a quien señaló por su postura frente a las entidades del sector privado. “No entiendo por qué Petro tiene semejante animadversión contra todo lo que hacen los privados”, manifestó.

En su opinión, existe la intención gubernamental de controlar directamente los recursos parafiscales del café, en lugar de mantener la administración en manos de la Federación Nacional de Cafeteros. “Él quiere que sea el propio gobierno el que maneje las parafiscalidades”, sostuvo en su mensaje.

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Paloma Valencia reclamó protección institucional para el sector cafetero frente a la incertidumbre oficial - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La legisladora también planteó dudas sobre la capacidad del Estado para gestionar recursos de este tipo. “Si no pueden con la salud, no pueden con las pensiones, no pueden sino robarse la plata de la unidad de riesgos, ¿para qué quieren la plata de los cafeteros?”, cuestionó.

Durante su intervención, la senadora apeló al respeto por la Federación y por la comunidad cafetera, exigiendo la pronta firma del contrato. La posible interrupción de este vínculo contractual genera preocupación entre los actores del sector, quienes ven en la Federación un pilar para el desarrollo rural y la estabilidad económica de miles de familias.

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La senadora recordó que el Congreso aprobó la Ley del Café, normativa que declaró la actividad cafetera de interés nacional y creó instrumentos como el Fondo ‘Quiero a los Cafeteros’.

“Sacamos la ley del café, que la declaró de vida nacional”, señaló Valencia, reiterando su compromiso con la defensa de la institucionalidad del sector. Llamó a mantener la unidad y la vigilancia social para evitar la desaparición de la Federación Nacional de Cafeteros, calificándola como “una institución que es gloria de Colombia”.

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Paloma Valencia alertó sobre el riesgo para los cafeteros si el Gobierno no firma con la Federación - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia

Desde el Congreso, Valencia aseguró: “Aquí seguiremos defendiendo siempre la familia cafetera”. La senadora instó a las autoridades a respetar la institucionalidad y a escuchar el clamor de los productores, quienes, según dijo, “quieren que se firme el contrato”.

Tras lo anterior, Valencia reiteró su respaldo a la Federación Nacional de Cafeteros, afirmando al gobierno que: “¡No sean infames!”, reclamó la legisladora del Centro Democrático.

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“Defenderemos siempre a los cafeteros y a la Federación, gloria de Colombia”, afirmó Valencia, aludiendo a la importancia de la entidad para miles de familias. La congresista insistió en la urgencia de proteger la institucionalidad y los intereses del sector productivo.