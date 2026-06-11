Colombia

Paloma Valencia lanzó dura advertencia por la demora del Gobierno en firmar contrato del Fondo Nacional del Café: “No sean infames”

La senadora y excandidata presidencial del Centro Democrático advirtió que la inacción del Ejecutivo pone en riesgo la estabilidad de más de medio millón de familias vinculadas al café

Guardar
Google icon

Preocupación de Paloma Valencia por el futuro de las familias cafeteras ante la falta de acuerdo estatal - crédito @PalomaValenciaL/X

La advertencia de Paloma Valencia, senadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sector cafetero colombiano.

A través de un video difundido en la red social X, Valencia hizo pública su preocupación por la demora del Gobierno nacional en la firma del contrato de administración del Fondo Nacional del Café con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

PUBLICIDAD

Según la legisladora, esta situación genera incertidumbre entre las más de 557 mil familias que dependen de la actividad cafetera en el país. En su mensaje, Valencia explicó que cada exportación de café implica el pago de una parafiscalidad, un aporte obligatorio que sostiene a la Federación Nacional de Cafeteros.

Esa platica que cada cafetero entrega permite que exista una institución que vela por su bienestar”, puntualizó la senadora. También destacó que, ante la falta de este contrato, la Federación quedaría sin recursos para cumplir con sus funciones básicas. Entre ellas, sobresale la llamada garantía de compra, un mecanismo que asegura la adquisición del café producido en cualquier parte de Colombia, lo que protege a los productores de quedar sin comprador y sin un precio mínimo asegurado.

PUBLICIDAD

Paloma Valencia cuestionó la demora del Gobierno y exigió respaldo para la Federación de Cafeteros - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia cuestionó la demora del Gobierno y exigió respaldo para la Federación de Cafeteros - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora del Centro Democrático advirtió que la suspensión del acuerdo afecta directamente la estabilidad del sector. “Si no se firma el contrato, la Federación se queda sin plata”, afirmó. Además, subrayó que este hecho puso en riesgo la continuidad de los servicios de extensión agrícola, fundamentales para los pequeños productores.

“Ellos son los que orientan sobre cómo sembrar, cómo enfrentar plagas y cómo mejorar la producción”, relató Valencia, quien remarcó la importancia de la asistencia técnica proveída por la FNC.

Valencia interrogó públicamente la actitud del Ejecutivo, encabezado por el presidente Gustavo Petro, a quien señaló por su postura frente a las entidades del sector privado. “No entiendo por qué Petro tiene semejante animadversión contra todo lo que hacen los privados”, manifestó.

En su opinión, existe la intención gubernamental de controlar directamente los recursos parafiscales del café, en lugar de mantener la administración en manos de la Federación Nacional de Cafeteros. “Él quiere que sea el propio gobierno el que maneje las parafiscalidades”, sostuvo en su mensaje.

Paloma Valencia reclamó protección institucional para el sector cafetero frente a la incertidumbre oficial - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Paloma Valencia reclamó protección institucional para el sector cafetero frente a la incertidumbre oficial - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La legisladora también planteó dudas sobre la capacidad del Estado para gestionar recursos de este tipo. “Si no pueden con la salud, no pueden con las pensiones, no pueden sino robarse la plata de la unidad de riesgos, ¿para qué quieren la plata de los cafeteros?”, cuestionó.

Durante su intervención, la senadora apeló al respeto por la Federación y por la comunidad cafetera, exigiendo la pronta firma del contrato. La posible interrupción de este vínculo contractual genera preocupación entre los actores del sector, quienes ven en la Federación un pilar para el desarrollo rural y la estabilidad económica de miles de familias.

La senadora recordó que el Congreso aprobó la Ley del Café, normativa que declaró la actividad cafetera de interés nacional y creó instrumentos como el Fondo ‘Quiero a los Cafeteros’.

Sacamos la ley del café, que la declaró de vida nacional”, señaló Valencia, reiterando su compromiso con la defensa de la institucionalidad del sector. Llamó a mantener la unidad y la vigilancia social para evitar la desaparición de la Federación Nacional de Cafeteros, calificándola como “una institución que es gloria de Colombia”.

Paloma Valencia aseguró que no encuentra posturas de Juan Daniel Oviedo que afecten su trabajo conjunto - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia
Paloma Valencia alertó sobre el riesgo para los cafeteros si el Gobierno no firma con la Federación - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia

Desde el Congreso, Valencia aseguró: “Aquí seguiremos defendiendo siempre la familia cafetera”. La senadora instó a las autoridades a respetar la institucionalidad y a escuchar el clamor de los productores, quienes, según dijo, “quieren que se firme el contrato”.

Tras lo anterior, Valencia reiteró su respaldo a la Federación Nacional de Cafeteros, afirmando al gobierno que: “¡No sean infames!”, reclamó la legisladora del Centro Democrático.

Defenderemos siempre a los cafeteros y a la Federación, gloria de Colombia”, afirmó Valencia, aludiendo a la importancia de la entidad para miles de familias. La congresista insistió en la urgencia de proteger la institucionalidad y los intereses del sector productivo.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaFederación Nacional de CafeterosElecciones ColombiaCandidatos presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suspenden a Agmeth Escaf por expresiones contra Abelardo de la Espriella: será investigado por la Procuraduría

La Sala Disciplinaria de Instrucción decidió abrir una investigación al congresista del Pacto Histórico tras una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia

Suspenden a Agmeth Escaf por expresiones contra Abelardo de la Espriella: será investigado por la Procuraduría

Juristas y exmagistrados criticaron medida que prohibió a Abelardo de la Espriella usar el lema “Firmes por la patria” y símbolos patrios en su campaña presidencial

Los juristas señalaron que el uso de esas expresiones se ubica dentro del terreno de la participación y la deliberación política

Juristas y exmagistrados criticaron medida que prohibió a Abelardo de la Espriella usar el lema “Firmes por la patria” y símbolos patrios en su campaña presidencial

Mundial 2026: la prensa portuguesa calificó a Cristiano Ronaldo tras la victoria ante Nigeria y dijo que “su cabeza no respondió”

Los dirigidos por el entrenador español Roberto Martínez se despidieron de su público con una victoria ante el cuadro de las “Águilas”

Mundial 2026: la prensa portuguesa calificó a Cristiano Ronaldo tras la victoria ante Nigeria y dijo que “su cabeza no respondió”

La campaña de De la Espriella y Restrepo planteó un acuerdo con el Banco de la República para fijar al 2% la tasa hipotecaria a 30 años

La iniciativa no se presenta como una decisión unilateral, sino como una mesa con la junta directiva del emisor y el sector financiero para habilitar financiamiento en la compra de vivienda

La campaña de De la Espriella y Restrepo planteó un acuerdo con el Banco de la República para fijar al 2% la tasa hipotecaria a 30 años

Usuaria de TransMilenio agredió a una periodista durante un control en el sur de Bogotá: esto pasó

La confrontación se registró en medio de la verificación de pasajes por una posible evasión del pago, luego de que una pareja intentara entrar con un solo pasaje

Usuaria de TransMilenio agredió a una periodista durante un control en el sur de Bogotá: esto pasó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Famoso periodista argentino detuvo transmisión en el Mundial de Fútbol en México para tomarse una foto con Shakira: “Para el Instagram”

Famoso periodista argentino detuvo transmisión en el Mundial de Fútbol en México para tomarse una foto con Shakira: “Para el Instagram”

Ella es Karin Jiménez, la esposa del jugador Santiago Arias: por qué es famosa y a qué se dedica ahora

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Deportes

Cristiano Ronaldo tuvo un increíble fallo en la victoria de Portugal ante Nigeria previo al Mundial 2026: así fue la jugada

Cristiano Ronaldo tuvo un increíble fallo en la victoria de Portugal ante Nigeria previo al Mundial 2026: así fue la jugada

Así fue la llegada de la selección Colombia a Guadalajara, a menos de una semana para su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas