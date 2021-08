Contagio masivo de COVID-19 en Selección Colombia juvenil de Atletismo previo a mundial en Nairobi

08/05/2018 Estadio Iberoamericano de Atletismo.. La XVI edición del Meeting Iberoamericano de Atletismo será el 3 de junio, cuando el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín de Huelva acoja una nueva edición de esta cita que se ha convertido en "un clásico del atletismo nacional" y que, a lo largo de todos estos años, ha servido para la consecución de grandes marcas no solo nacionales, sino también internacionales. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA DIPUTACIÓN DE HUELVA

Ocho atletas y un entrenador de la Selección Colombia de Atletismo Sub-20 se perderán el campeonato mundial de atletismo que se llevaría a cabo del 17 de agosto al 22 del mismo en la ciudad de Nairobi, Kenia. Esto debido a que habrían dado positivo para COVID-19 y le sería imposible viajar al continente africano.

Según pudo establecer el periódico El Tiempo, los integrantes de la delegación que se perderán esta cita orbital, a donde clasifican los 1.500 mejores atletas, son: Laura Martínez, Natalia Linares, Ronald Grueso, Santiago Bocanegra, Stefany López, María Alejandra Murillo, Jonathan Rodríguez, Melany Isabel Bolaño y Martín Alonso Suárez.

El presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Ramiro Varela, a través de un video lamentó lo sucedido, “ Muchachos que han trabajado por cinco años o más para estar en este evento no pueden viajar” .

El dirigente también aseguró que estos jóvenes en compensación a su ausencia en el campeonato mundial de Nairobi estarán presentes en el Sudamericano de Atletismo SUB-23, en los Juegos Panamericanos Junior que se llevarán a cabo en la ciudad de Cali en el 2021 y en el Panamericano de Atletismo SUB-20 de Chile que se desarrollará en octubre.

La representación de Colombia en el Campeonato Mundial de Atletismo correrá por parte de Mateo Romero, Jhon Andrés Berrio, Neider Abello, Fernando López, Cristian Rojas, José Bernard, John Paredes, Carlos Yesid Flórez, Valentina Barrios, Ivar Mauricio Durán, Estrella Lobo e Isabel Urrutia .

LA POLEMICA DE RAMIRO VARELA, PRESIDENTE DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO CON BERNARDO BALOYES

Bernardo Baloyes denunció que, como no pudo competir en las pruebas de 200 metros y los relevos 4x400, debido a que ya en Tokio se le diagnosticó tendinopatía rotuliana, Ramiro Valencia le pidió de mala gana el uniforme del equipo y que le devolviera el dinero de los viáticos. La actitud del dirigente fue rechazada por los también atletas Caterine Ibargüen y Mauricio Ortega, y, este lunes, por Sandra Lorena Arenas.

“Los deportistas merecemos respeto. Que la noticia sea eso y se opaque la participación en los Olímpicos fue terrible. Solo digo que merecemos respeto”, sostuvo la pereirana de 27 años, la primera en darle a Colombia una medalla en la prueba de marcha olímpica.

A revista Semana, explicando lo ocurrido con el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Bernardo Baloyes sostuvo: “Estoy muy triste por todo lo que pasó, porque Ramiro Varela me pidió de manera no adecuada que le devolviera los viáticos y el uniforme que nos dieron. Es una humillación brutal. Un atleta olímpico no se prepara para que lo traten así. Caterine estaba brava con él. Merezco respeto”.

Por su parte, a la misma revista, Ramiro Varela argumentó que no le pidió al atleta retirarse de la villa olímpica y que, en todo caso, trató de priorizar el tratamiento de su dolencia: “No he gritado al atleta. No le pedí la totalidad del uniforme, se le solicitó que devolviera un uniforme entregado adicionalmente y tampoco le dije que se fuera de la Villa Olímpica. Le expliqué de buena manera. No entendía que se privilegiaba la salud de él”.

