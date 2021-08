El youtuber español ‘Soy Tribu’ estaba viajando por Norte de Santander y lo recibieron con droga

Hace unos días el youtuber español Agustín Ostos, conocido como ‘Soy Tribu’, causó polémica luego de que publicara unas historias donde se veía que estaba recorriendo las calles de Ocaña, Norte de Santander, y un grupo de jóvenes fueron a regalarle droga.

El domingo pasado publicó el video donde muestra la travesía que ha hecho desde Mompox, Bolívar, hasta el municipio La Playa de Belén, en Norte de Santander. De acuerdo a lo que se ve en su video, el viaje lo hizo para conocer el Área Natural Única Los Estoraques.

En el video se puede apreciar cómo los lugareños saludan y le demuestran cariño al youtuber, quien se ve sorprendido por la acogida de su contenido en una región tan alejada.

“Madre mía, yo no sabía que había tanta comunidad de Soy Tribu en Ocaña. ¿Qué pasa aquí?”, dice el youtuber español mientras recorre las calles del municipio en su motocicleta.

Cuando el español recibía la muestra de afecto de los lugareños, un carro que se desplazaba por la avenida Francisco Fernández de Contreras, le pidió que se detuviera y uno de los pasajeros salió del vehículo y le entregó un pequeño sobre con droga diciéndole: “Pa’ que el viaje sea más placentero”.

Luego de darse cuenta de lo que le entregaron, el joven dijo: “esto no me ha molado tanto tío, me han dado droga”.

“Pero qué necesidad había de dar droga, cuando la mejor droga de todas es el calor humano de la gente de Colombia”, aseguró luego de vivir la incómoda escena.

En el video, el youtuber dijo que los colombianos son resilientes y es necesario resaltar lo positivo del país, que está por encima de la guerra que vive Colombia.

“En Ocaña recibí la mayor y mejor bienvenida, no solo de todo mi viaje, sino también de toda mi vida”, finalizó.

Y es que esta región tiene una de las mayores cantidades de narcocultivos del mundo, según reveló la ONU en el informe de 2020, que una vez más sitúa al primer país como el principal productor de cocaína pese a una reducción de los sembradíos.

“Norte de Santander se consolida como el departamento con mayor área sembrada en el país, con 40.084” hectáreas, indicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) en Colombia en el documento presentado en junio de 2021.

La organización ya había revelado el 9 de junio las cifras generales sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en 2020, cuando aumentó en un 8 % la producción de cocaína (1.228 toneladas), no obstante una reducción del 7 % en los cultivos sembrados (143.000 hectáreas).

Por primera vez, Norte de Santander superó a Nariño, en los límites con Ecuador, como el departamento con mayor área cultivada de coca en el país, según el informe. Nariño concentra 30.751 hectáreas sembradas, 10.000 menos que el área colindante con Venezuela.

Para la ONU, los territorios fronterizos “presentan condiciones favorables” para la siembra de hoja de coca y “su encadenamiento con los demás eslabones de la cadena del narcotráfico”.

De acuerdo con el informe anual, la siembra y producción se han consolidado en los límites con Ecuador y Venezuela, donde repunta el conflicto armado alimentado por el narcotráfico y la minería ilegal, tras la firma de la paz con la guerrilla de las Farc en 2016.

