El ‘jalón de orejas’ a Anthony Zambrano durante una entrevista en Tokio 2020

Anthony Zambrano grabó su nombre en la historia de los Juegos Olímpicos para Colombia el pasado 5 de agosto al ganar la medalla de plata en los 400 metros planos de Tokio 2020. El atleta colombiano cruzó la línea de meta en el segundo lugar con un tiempo de 44,08 segundos.

Zambrano se convirtió en el primer deportista masculino del país en ganar una medalla olímpica en una prueba de velocidad de Atletismo. Anteriormente, Ximena Restrepo ganó bronce en la prueba de los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Después de recibir su presea plateada, el atleta se quedó en el estadio donde se llevó a cabo la competencia, atendiendo a los medios. Fue ahí, mientras hablaba en vivo con Blu Radio, cuando ocurrió un hecho inesperado.

Mientras conversaba sobre el amor a su mamá y el triunfo dedicado su progenitora, una voz al fondo impidió que Zambrano siguiera el diálogo

“Anthony, please, it’s time to go, it’s time to go. Anthony, please (Anthony, es hora de que te vayas, por favor)”, se escuchó.

Los periodistas quedaron sorprendidos y rápidamente el atleta explicó en vivo lo que estaba pasando de forma muy coloquial:

“Es que todavía estoy en la cosa de premiación y me están levantando”, dijo el colombiano, que le sacó una carcajada a los comunicadores tras su declaración. A pesar del llamado de atención, el guajiro siguió en el recinto, mientras le explicaba a la prensa los estrictos protocolos de los Juegos Olímpicos.

“Anthony, it’s time to go, now (es hora de irte, ya)”, se volvió a escuchar, por lo que el medallista tuvo que salir. Según afirmó ‘Tito’ Puccetti, reportero de Blu Radio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en ese momento se estaba llevando a cabo otra competencia, por lo que necesitaban el espacio en la pista.

Así obtuvo Zambrano el segundo lugar

Como una gacela, el atleta de 23 años cruzó la meta en 44,08 segundos, solo por detrás del bahameño Steven Gardiner, con quien repitió el podio de las posiciones del Mundial de Doha hace dos años. Ese tiempo le permitió, además, superar su plusmarca de 44,16 con la que había obtenido su clasificación a los Juegos Olímpicos, los segundos que disputa tras haber competido en los 4x400 metros de Río 2016.

El 2019 fue el año de su gran irrupción: oro en los Juegos Panamericanos de Lima y plata en el Mundial de Doha, una esperanza sorpresiva para Colombia que no tenía en el radar a un deportista que, hasta ese momento, había pasado desapercibido.

Desde su regreso de Doha en octubre de 2019, cuando fue recibido por más de medio centenar de periodistas en Bogotá, Zambrano fue claro: “Se los digo hoy: vamos a ser medallistas olímpicos (en relevos) y nos vamos a traer una medalla de Tokio, vamos a mejorar”.

Tras finalizar las justas, Anthony Zambrano le dedicó la medalla a su madre y a Colombia. “A mi mamá le digo, solamente, que la amo mucho, se lo prometí en su cumpleaños y acá estoy. Yo lo hago todo por ella”, mencionó el deportista. Y añadió que: “Ella me dijo que corriera, que ya ella se iba a tranquilizar. Por eso, la dedicatoria es para mi madre y para mi país”.

