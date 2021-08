Normalizan proceso de vacunación en Medellín tras protestas por falta de pago

A pesar de ser una de las ciudades más avanzadas en la aplicación de las inyecciones contra el covid-19, el proceso de inmunización en Medellín no ha estado exento de inconvenientes. Así quedó demostrado en la mañana de este viernes 6 de agosto, luego de que los trabajadores de al menos tres puntos de vacunación entraran en protesta ante la falta del pago por sus servicios.

Se trata de los grupos de inyectología y enfermería la Clínica de la 80, el Coliseo de Baloncesto Yesid Santos y la estación Acevedo del Metro, quienes resolvieron suspender actividades en la mañana de este viernes, tras denunciar que la empresa operadora Distribienes Total no les había pagado el salario, ni las horas extras o los recargos derivados del cumplimiento de sus funciones,

A su turno, y de acuerdo con Caracol Radio, la empresa argumentó que no había podido realizar los pagos pues no habría recibido los dineros necesarios por parte del Gobierno nacional. Esta versión fue controvertida minutos después del anuncio sobre la suspensión del servicio, cuando un segundo funcionario salió a la fila del Coliseo para explicar que la suspensión se daba por causas de fuerza mayor.

Por lo menos así lo denunció el periodista antioqueño Fredy Zuluaga por medio de su cuenta de Twitter, donde señaló que, “El funcionario de vacunación dice que por circunstancias de fuerza mayor no vacunarán, luego de que otro saliera a decir que es por no pago. La gente está muy molesta”.

Dicha declaración se reforzó con el testimonio de Alfonso Gómez, ciudadano que se encontraba en el mismo lugar y que dijo que, “llegamos cantidad de personas para que nos vacunaran. Están hablando por la televisión, el periódico y por toda parte que el que no se vacune no puede entrar ni a los eventos de la Feria de las Flores, entonces venimos a hacer fila y a las 8 de la mañana salen a decir que no hay vacunación porque no les han pagado. Que no nos falten al respeto a nosotros así porque desde las seis estamos acá metidos, después dicen que nosotros no nos vamos a vacunar y eso no es así”.

Tras las denuncias, voceros de la Alcaldía de Medellín le confirmaron al diario local El Colombiano que el problema radicó en que la consignación del dinero desde el banco y hacia los trabajadores no se hizo a tiempo, pero que pudo agilizarse una vez arrancaron las protestas.

El hecho fue corroborado por Zuluaga, quien horas después confirmó que, “acaban de salir unos policías a informar que están coordinando internamente y que empezarán a vacunar. Sin embargo, la fila se redujo en al menos un 70 % y eso es triste”. Tras esto, los trabajadores retomaron el proceso de inmunización con normalidad.

No sobra recordar que, de acuerdo con las cifras difundidas por la Secretaría de Salud de la ciudad, en Medellín se han aplicado 2.016.137 dosis de la vacuna contra el covid-19. De estas, un total de 1.256.019 corresponden a primeras inyecciones; 760.118 a segundas y 182.393 a monodosis. De esta manera, se puede hablar de que hay 942.511 esquemas completos.

SEGUIR LEYENDO: