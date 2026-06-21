Capturaron a ‘El Sueco’, capo invisible que enviaba cocaína a Europa en productos cosméticos

Según la Policía Nacional, “El Sueco” mantenía vínculos directos con redes criminales internacionales como la Mocro Maffia y el Cartel de los Balcanes - crédito Policía Nacional

En un avance en la lucha contra el narcotráfico para terminar con la conexión entre criminales colombianos con capos invisibles extranjeros, la Policía Nacional informó sobre la captura de “El Sueco”.

Kevin Lönn Andersson, ciudadano europeo que estaba radicado en Colombia, fue capturado en un operativo en el que participaron la Dirección de Inteligencia Policial y Europol por ser uno de los principales articuladores del narcotráfico entre Colombia, Europa y los Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las investigaciones, este ciudadano era requerido mediante notificación roja de la Interpol, emitida por las autoridades judiciales de Suecia por el delito de contrabando agravado de narcóticos, y era buscado en más de 196 países.

Este era el rol de ‘El Sueco’ en el narcotráfico de Europa y Medio Oriente

“El Sueco” era requerido por la justicia de Suecia mediante notificación roja de Interpol por el delito de contrabando agravado de narcóticos - crédito Policía Nacional

Las autoridades afirman que Lönn Andersson era coordinador de recursos ilícitos, facilitador de operaciones logísticas y aseguramiento de rutas para el tráfico internacional de estupefacientes desde Colombia hacia Europa y Medio Oriente. Así mismo, alias El Sueco utilizaba sofisticados métodos de ocultamiento para el envío de cocaína, entre ellos la contaminación de productos cosméticos, aprovechando rutas aéreas y marítimas para evadir los controles de las autoridades internacionales.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional informó que estaban tras los pasos del criminal extranjero, que se consolidó en Colombia como un capo invisible que controlaba varias rutas de cocaína.

“Su capacidad de conexión con redes criminales de alcance internacional lo posicionaba como objetivo de alto valor para la Policía Nacional de Suecia y como un actor clave dentro de las dinámicas del narcotráfico transnacional”.

PUBLICIDAD

Kevin Lönn Andersson, conocido como “El Sueco”, fue capturado en Colombia tras una operación conjunta de la Policía Nacional y Europol - crédito Policía Nacional

Las autoridades informaron que “El Sueco” mantenía vínculos directos con organizaciones de multicrimen de alto poder criminal, entre ellas la Mocro Maffia y el cartel de los Balcanes, que son criminales responsables de importantes flujos de droga principalmente en Europa.

“La Policía Nacional continuará desarrollando operaciones de inteligencia e investigación criminal dirigidas a identificar, ubicar y capturar a los principales dinamizadores del narcotráfico y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la estabilidad internacional”.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que países nórdicos como Suecia han sido utilizados recientemente por las estructuras criminales como una plataforma para que los cargamentos de droga lleguen a Medio Oriente y Asia, rutas que en el pasado tenían a España como una de las paradas de los capos.

La importancia del narcotráfico colombiano en los países nórdicos

Las autoridades identificaron que Lönn Andersson facilitaba operaciones logísticas y usaba métodos de ocultamiento como la contaminación de productos cosméticos para enviar cocaína desde Colombia hacia Europa - crédito Policía Nacional

El narcotráfico colombiano ha tenido un impacto creciente en los países nórdicos, con especial relevancia en Suecia, donde las autoridades han identificado rutas y redes que conectan Sudamérica con Europa del Norte. El tráfico de cocaína desde Colombia hacia Suecia se ha intensificado en los últimos años, posicionando a este país como uno de los principales puntos de llegada, distribución y consumo en la región nórdica.

PUBLICIDAD

Las organizaciones criminales colombianas han establecido vínculos con grupos locales y redes internacionales para facilitar el ingreso de cargamentos a través de puertos europeos, principalmente en países como Bélgica, Países Bajos y Alemania, desde donde la droga se transporta hacia Escandinavia. Suecia se ha convertido en un mercado estratégico, tanto por su alto poder adquisitivo como por el crecimiento del consumo de cocaína y otras sustancias ilícitas.

Las autoridades suecas han reportado incautaciones de cargamentos de origen colombiano y han detectado la presencia de intermediarios y facilitadores vinculados a carteles sudamericanos. El mercado sueco también ha sido afectado por la violencia asociada al narcotráfico, incluyendo disputas entre bandas locales conectadas a redes de tráfico internacional.

PUBLICIDAD

Este fenómeno ha llevado a un refuerzo de la cooperación internacional en materia policial y judicial, con intercambios de información y operativos conjuntos entre agencias europeas y latinoamericanas para combatir las rutas y desarticular las redes que operan entre Colombia y los países nórdicos.