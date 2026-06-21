Costa de Marfil solo le ha ganado a un equipo europeo en la Copa del Mundo y ya no existe: este fue el rival

Costa de Marfil perdió ante Alemania por 2-1 y amplía su mala racha contra equipos europeos en los mundiales - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

La Selección de Costa de Marfil no pudo celebrar en Toronto, en la segunda fecha del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA, porque Alemania se quedó con el triunfo en los últimos minutos por marcador de 2-1, clasificó a los diecisesavos de final y dejó a los africanos haciendo cuentas.

Los “Elefantes” siguen con su mala racha ante equipos europeos, pues solo le han ganado a un conjunto del Viejo Continente, el cual tiene la particularidad de que es un país que ya no existe en el mapa y ese hecho se dio el mismo año en que enfrentó a los marfileños.

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Con respecto al resultado en 2026, Costa de Marfil ahora buscará su cupo a la siguiente ronda ante Curazao, aunque con los oídos puestos en lo que pase con el juego de Ecuador y Alemania, para saber si le alcanzará o no con el triunfo para cumplir el sueño de superar la fase de grupos por primera vez.

Así va el historial de Costa de Marfil frente a europeos

Los marfileños tenían el triunfo en sus manos ante los alemanes, pues arrancaron con victoria por el gol de Franck Kessié a los 30 minutos, pero el rival le volteó el marcador en el segundo tiempo y desperdició la oportunidad de dar otro golpe de autoridad en el Mundial 2026.

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En cuatro partidos ante selecciones de Europa, Costa de Marfil solo ganó en una ocasión, empató en otra y perdió dos veces, ambas de manera consecutiva y por el mismo marcador de 2-1, ya que previo a Alemania, el conjunto de Grecia también lo superó en 2014 y con una anotación en el tiempo de reposición, la cual le costó la eliminación.

Costa de Marfil perdió en Brasil 2014 ante la Selección Colombia y Grecia - crédito Colprensa

La igualdad se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010, la segunda participación de los “Elefantes” en el certamen de la FIFA y contra nada menos que Portugal, el 15 de junio en el estadio Nelson Mandela Bay de Port Elizabeth, sin anotaciones y una buena presentación de los africanos.

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Aquella victoria de Costa de Marfil fue frente a Serbia y Montenegro por 3-2 en Alemania 2006, remontó un 0-2 en contra y, casualmente, el juego fue 16 días después de que se aprobara la disolución de ese país, luego de un referendo a finales de mayo de aquel año.

Costa de Marfil se convirtió en el último rival de Serbia y Montenegro antes de su disolución como país en 2006 - crédito AFP

De esta manera, los africanos tendrán que esperar a la siguiente fase u otros cuatro años, si avanzan a la próxima Copa del Mundo 2030 en España, Portugal y Marruecos, para aspirar a un triunfo sobre una escuadra de ese continente y cortar la mala racha que ya completa 20 años.

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Alemania sacó a relucir su jerarquía

El desarrollo del encuentro había favorecido durante mucho tiempo al plan de Costa de Marfil. Alemania intentó avanzar con circulación y elaboración cerca del arco defendido por Fofana, pero el conjunto dirigido por Emerson Faé impuso intensidad, cerró espacios y le impidió al rival jugar con comodidad.

En ese tramo inicial, lo más claro del equipo alemán fue un cabezazo de Kai Havertz que no exigió al arquero y dos goles anulados por falta previa. Del otro lado, la selección marfileña sí convirtió su presión en daño concreto. La jugada del 1-0 nació por la banda, cuando Yan Diomande superó a Joshua Kimmich y envió un centro que, tras un primer intento fallido de Amad Diallo, terminó en la definición de Franck Kessié. La eficacia marfileña puso a Alemania contra las cuerdas.

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El conjunto europeo, que se fue perdiendo al descanso con anotación de Franck Kessié, remontó con doblete de Deniz Undav para avanzar a los dieciseisavos de final - crédito TyC Sports

La remontada empezó a construirse cuando el seleccionador alemán hizo ingresar a Jamie Leweling, Nadiem Amiri y Deniz Undav por Jamal Musiala, Aleksandar Pavlović y Leroy Sané. La modificación alteró el ritmo del ataque y encontró su primer resultado en una acción por el sector derecho.

Undav abrió la jugada para Amiri, el mediocampista envió el centro al corazón del área y el delantero del Stuttgart definió de cabeza para el empate. El movimiento del banco no solo corrigió el ataque alemán: también reactivó a un equipo que hasta entonces no había logrado transformar su dominio territorial en ocasiones claras.

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Cuando el empate parecía instalarse como desenlace, llegó la acción decisiva. Nmecha filtró una pelota al área y Undav volvió a aparecer en la zona de definición para batir a Fofana y firmar el 2-1. El doblete del atacante selló la remontada, confirmó su peso en el torneo y metió a Alemania en la siguiente ronda.