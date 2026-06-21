Deportes

Costa de Marfil solo le ha ganado a un equipo europeo en la Copa del Mundo y ya no existe: este fue el rival

Con la derrota 2-1 ante Alemania en los últimos minutos, los africanos complicaron su clasificación a dieciséisavos de final y demostraron sus problemas ante escuadras de ese continente

Guardar
Google icon
Costa de Marfil perdió ante Alemania por 2-1 y amplía su mala racha contra equipos europeos en los mundiales - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS
Costa de Marfil perdió ante Alemania por 2-1 y amplía su mala racha contra equipos europeos en los mundiales - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

La Selección de Costa de Marfil no pudo celebrar en Toronto, en la segunda fecha del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA, porque Alemania se quedó con el triunfo en los últimos minutos por marcador de 2-1, clasificó a los diecisesavos de final y dejó a los africanos haciendo cuentas.

Los “Elefantes” siguen con su mala racha ante equipos europeos, pues solo le han ganado a un conjunto del Viejo Continente, el cual tiene la particularidad de que es un país que ya no existe en el mapa y ese hecho se dio el mismo año en que enfrentó a los marfileños.

PUBLICIDAD

Con respecto al resultado en 2026, Costa de Marfil ahora buscará su cupo a la siguiente ronda ante Curazao, aunque con los oídos puestos en lo que pase con el juego de Ecuador y Alemania, para saber si le alcanzará o no con el triunfo para cumplir el sueño de superar la fase de grupos por primera vez.

Así va el historial de Costa de Marfil frente a europeos

Los marfileños tenían el triunfo en sus manos ante los alemanes, pues arrancaron con victoria por el gol de Franck Kessié a los 30 minutos, pero el rival le volteó el marcador en el segundo tiempo y desperdició la oportunidad de dar otro golpe de autoridad en el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

En cuatro partidos ante selecciones de Europa, Costa de Marfil solo ganó en una ocasión, empató en otra y perdió dos veces, ambas de manera consecutiva y por el mismo marcador de 2-1, ya que previo a Alemania, el conjunto de Grecia también lo superó en 2014 y con una anotación en el tiempo de reposición, la cual le costó la eliminación.

Costa de Marfil en el Mundial Brasil 2014
Costa de Marfil perdió en Brasil 2014 ante la Selección Colombia y Grecia - crédito Colprensa

La igualdad se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010, la segunda participación de los “Elefantes” en el certamen de la FIFA y contra nada menos que Portugal, el 15 de junio en el estadio Nelson Mandela Bay de Port Elizabeth, sin anotaciones y una buena presentación de los africanos.

Aquella victoria de Costa de Marfil fue frente a Serbia y Montenegro por 3-2 en Alemania 2006, remontó un 0-2 en contra y, casualmente, el juego fue 16 días después de que se aprobara la disolución de ese país, luego de un referendo a finales de mayo de aquel año.

Costa de Marfil vs. Serbia y Montenegro
Costa de Marfil se convirtió en el último rival de Serbia y Montenegro antes de su disolución como país en 2006 - crédito AFP

De esta manera, los africanos tendrán que esperar a la siguiente fase u otros cuatro años, si avanzan a la próxima Copa del Mundo 2030 en España, Portugal y Marruecos, para aspirar a un triunfo sobre una escuadra de ese continente y cortar la mala racha que ya completa 20 años.

Alemania sacó a relucir su jerarquía

El desarrollo del encuentro había favorecido durante mucho tiempo al plan de Costa de Marfil. Alemania intentó avanzar con circulación y elaboración cerca del arco defendido por Fofana, pero el conjunto dirigido por Emerson Faé impuso intensidad, cerró espacios y le impidió al rival jugar con comodidad.

En ese tramo inicial, lo más claro del equipo alemán fue un cabezazo de Kai Havertz que no exigió al arquero y dos goles anulados por falta previa. Del otro lado, la selección marfileña sí convirtió su presión en daño concreto. La jugada del 1-0 nació por la banda, cuando Yan Diomande superó a Joshua Kimmich y envió un centro que, tras un primer intento fallido de Amad Diallo, terminó en la definición de Franck Kessié. La eficacia marfileña puso a Alemania contra las cuerdas.

El conjunto europeo, que se fue perdiendo al descanso con anotación de Franck Kessié, remontó con doblete de Deniz Undav para avanzar a los dieciseisavos de final - crédito TyC Sports

La remontada empezó a construirse cuando el seleccionador alemán hizo ingresar a Jamie Leweling, Nadiem Amiri y Deniz Undav por Jamal Musiala, Aleksandar Pavlović y Leroy Sané. La modificación alteró el ritmo del ataque y encontró su primer resultado en una acción por el sector derecho.

Undav abrió la jugada para Amiri, el mediocampista envió el centro al corazón del área y el delantero del Stuttgart definió de cabeza para el empate. El movimiento del banco no solo corrigió el ataque alemán: también reactivó a un equipo que hasta entonces no había logrado transformar su dominio territorial en ocasiones claras.

Cuando el empate parecía instalarse como desenlace, llegó la acción decisiva. Nmecha filtró una pelota al área y Undav volvió a aparecer en la zona de definición para batir a Fofana y firmar el 2-1. El doblete del atacante selló la remontada, confirmó su peso en el torneo y metió a Alemania en la siguiente ronda.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Costa de Marfil Mundial 2026Alemania vs. Costa de MarfilSerbia y MontenegroColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Pablo Montoya compartió sus reflexiones sobre la victoria de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona de la Fórmula 1

El colombiano elogió la estrategia de la escudería Ferrari, que le permitió al inglés sumar su primera victoria desde su llegada al equipo de Maranello

Juan Pablo Montoya compartió sus reflexiones sobre la victoria de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona de la Fórmula 1

De no creer: esta fue la razón para que Olimpia contratara a Tim Payne, el jugador viral en redes de Nueva Zelanda

Los paraguayos sorprendieron a todos los aficionados con el fichaje del defensor oceánico, quien era un desconocido antes del Mundial 2026 y ganó fama por un influencer argentino

De no creer: esta fue la razón para que Olimpia contratara a Tim Payne, el jugador viral en redes de Nueva Zelanda

Así le fue a la Selección Colombia contra equipos africanos en la Copa del Mundo: rival inédito para Néstor Lorenzo

Previo al compromiso frente a la República Democrática del Congo, el combinado nacional prepara un compromiso que puede ser complicado en Guadalajara

Así le fue a la Selección Colombia contra equipos africanos en la Copa del Mundo: rival inédito para Néstor Lorenzo

Las cuentas de Escocia para avanzar a dieciseisavos del Mundial 2026: qué necesita ante Brasil

El conjunto británico complicó sus aspiraciones por la derrota 1-0 ante Marruecos y se viene un reto enorme en la última jornada de la fase de grupos

Las cuentas de Escocia para avanzar a dieciseisavos del Mundial 2026: qué necesita ante Brasil

Dueño de Saeta, la marca colombiana que fabrica las camisetas de Haití en el Mundial 2026, compartió emotivo mensaje tras el partido con Brasil: “Soñado”

Pedro Aníbal Carrero se mostró emocionado desde Filadelfia, en medio del encuentro que marcó la eliminación del equipo caribeño del torneo

Dueño de Saeta, la marca colombiana que fabrica las camisetas de Haití en el Mundial 2026, compartió emotivo mensaje tras el partido con Brasil: “Soñado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, actores de ‘Yo soy Betty, la fea’, reflexionaron sobre la vigencia de la telenovela colombiana

El mensaje de Greeicy antes de las elecciones presidenciales en Colombia: “Hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir”

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Manuela QM mostró los cambios en su abdomen tras el nacimiento de su hijo Caleb: enseñó al natural las marcas que le dejó la maternidad

Deportes

Juan Pablo Montoya compartió sus reflexiones sobre la victoria de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona de la Fórmula 1

Juan Pablo Montoya compartió sus reflexiones sobre la victoria de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona de la Fórmula 1

De no creer: esta fue la razón para que Olimpia contratara a Tim Payne, el jugador viral en redes de Nueva Zelanda

Así le fue a la Selección Colombia contra equipos africanos en la Copa del Mundo: rival inédito para Néstor Lorenzo

Las cuentas de Escocia para avanzar a dieciseisavos del Mundial 2026: qué necesita ante Brasil

Dueño de Saeta, la marca colombiana que fabrica las camisetas de Haití en el Mundial 2026, compartió emotivo mensaje tras el partido con Brasil: “Soñado”