Colombia

Mr. Taxes reaccionó al mensaje de Bernie Moreno: “Ningún afternoon, ni ningún hello”

El senador estadounidense arribó a la capital colombiana en función de observador electoral para los comicios de segunda vuelta del 21 de junio de 2026

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Mr Taxes, viral por sus respuestas en redes sociales, le envió un mensaje a Bernie Moreno - crédito Rebecca Blackwell/Reuters - Colprensa
Mr Taxes, viral por sus respuestas en redes sociales, le envió un mensaje a Bernie Moreno - crédito Rebecca Blackwell/Reuters - Colprensa

Un día antes de las elecciones de segunda vuelta, en la que los colombianos definirán quién será el sucesor del actual presidente, Gustavo Petro, para el periodo 2026-2030, se está finalizando el complejo operativo logístico que asegurará el buen desarrollo de la jornada democrática electoral que se librará el domingo 21 de junio de 2026.

Como parte de las estrategias impulsadas por las autoridades en favor del monitoreo y verificación internacional del proceso, desde el Consejo Nacional Electoral se confirmó la presencial del senador estadounidense del Partido Republicano, Bernie Moreno, como observador electoral.

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Moreno reportó su llegada a territorio nacional en sus redes sociales, donde envió un mensaje de ánimo a los colombianos para que acudan a las urnas en medio de una de las jornadas electorales más polarizadas de la historia reciente del país.

Luis Carlos Reyes contestó al senador Bernie Moreno por enviar su mensaje a colombianos en inglés - crédito @luiscrh/X
Luis Carlos Reyes contestó al senador Bernie Moreno por enviar su mensaje a colombianos en inglés - crédito @luiscrh/X

Sin embargo, su mensaje lo escribió en inglés, pese a que se conoce que el legislador norteamericano nació en suelo colombiano — y es probable que domine el español— y su mensaje fue dirigido a público colombiano.

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Por eso, una de las primeras reacciones fue la de Luis Carlos Reyes, también conocido como “Mr. Taxes” por su gestión como exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que, con un meme le cuestionó al funcionario legislativo republicano el hecho de que su mensaje estuviera dirigido en la lengua extranjera.

Luis Carlos Reyes, que es abiertamente contrario a la candidatura de Abelardo de la Espriella mientras que Bernie Moreno se ha mostrado más en favor del candidato de la derecha, usó la popularizada escena del programa Caso Cerrado, que dirigió y presentó la abogada cubana Ana María Polo, en el que la jurista cuestionó a una menor colombiana por no reconocer su lengua materna y hablar en inglés durante el programa.

En la imagen está la imagen de la profesional del derecho cuando le dijo a la joven: “Ningún afternoon ni ningún hello. Aquí tú me hablas español”.

Los usuarios no dejaron pasar la publicación como inadvertida y emitieron múltiples mensajes al también exministro de Comercio del Gobierno Petro.

Así le respondió Mr Taxes a usuario que lo atacó en redes sociales - crédito @luiscrh/X
Así le respondió Mr Taxes a usuario que lo atacó en redes sociales - crédito @luiscrh/X

Uno de ellos le escribió en esa publicación: “Usted es un idiota y realizó la peor gestión de la historia de la Dian (sic)”. En esta oportunidad, “Mr. Taxes” no contestó con un meme, sino con una captura de pantalla de un balance del recaudo real de la Dian durante su gestión, que dejó en evidencia el incremento desde 2022 hasta 2024, periodo en el que Reyes lideró la entidad.

Bernie Moreno llegó a Bogotá como observador electoral y llamó a los colombianos a votar en “un momento decisivo”

El senador estadounidense Bernie Moreno confirmó su llegada a Bogotá para participar como observador de la segunda vuelta presidencial que se celebrará el 21 de junio de 2026. Invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el congresista republicano destacó la importancia de la jornada y animó a los colombianos a ejercer su derecho al voto.

A través de sus redes sociales, Moreno calificó la elección como “uno de los momentos decisivos más importantes de la historia democrática” del país. En su mensaje, resaltó que “la libertad y el derecho al voto son dones sagrados de Dios” y advirtió: “Traicionar su voto a cambio de dinero sucio es un insulto a nuestro Salvador”.

Bernie Moreno envió mensajes a los colombianos - crédito @berniemoreno/X
Bernie Moreno envió mensajes a los colombianos - crédito @berniemoreno/X

El senador sostuvo que la decisión electoral corresponde únicamente a los ciudadanos: “El futuro de Colombia está, como lo ha estado durante décadas, en SUS propias manos. Ustedes son una nación soberana”.

Moreno, quien también ofició como observador en la primera vuelta, pidió a los votantes elegir “la seguridad, la prosperidad, la unidad y la defensa de las instituciones democráticas”. Señaló que su vínculo con Colombia es personal y familiar, además de institucional.

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