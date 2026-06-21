Juan Pablo Montoya compartió sus reflexiones sobre la victoria de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona de la Fórmula 1

Montoya valoró como un riesgo por parte de Ferrari recurrir a tres paradas en Barcelona, pero uno que rindió sus frutos con la victoria de Lewis Hamilton - crédito @jpmonty2/Instagram y Bruna Casas/REUTERS

Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1 2026 con Ferrari, su primera victoria con la escudería italiana, en una carrera que se definió por una apuesta estratégica arriesgada, amparada en las mejoras que el equipo llevó al circuito catalán.

En MontoyAS, el pódcast semanal del expiloto colombiano Juan Pablo Montoya, este diseccionó cada arista de una victoria que, a su juicio, se decidió mucho antes de la bandera a cuadros. Desde la estrategia de tres paradas de Ferrari hasta el impacto de las mejoras aerodinámicas, Montoya explicó por qué el británico no solo ganó, sino por qué era inevitable que lo hiciera.

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Ferrari llegó a Barcelona con un paquete de mejoras cuyo impacto nadie había podido anticipar, ni siquiera Montoya. “Cuando traen upgrades, uno no sabe qué tanto más rápido va a ser el carro”, explicó Montoya. “¿Va a ser una décima, dos décimas, tres, cuatro décimas? Eso es algo que no contábamos entrando al fin de semana y eso marcó mucha diferencia”.

El segundo factor fue la estrategia. Ferrari apostó por tres paradas en un momento en que el resto del pelotón se mantuvo conservador, dado el alto grado de desgaste en los neumáticos en el trazado de Montmeló. Montoya lo vio venir desde la grilla: había pronosticado en la transmisión internacional que Hamilton haría tres paradas y Russell dos. Lo que le sorprendió fue que nadie en las escuderías de la zona media se atreviera a hacer lo mismo.

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“Este es uno de los problemas: la gente siempre está tan acostumbrada a estar en esa burbuja y nadie quiere tomar riesgos. Nadie quiere hacer algo diferente, y ahí es donde normalmente se, equivocan”, apuntó.

Hamilton sumó en Barcelona su primera victoria en Ferrari, y la primera personal en dos años - crédito Manaure Quintero/REUTERS

La elección de compuestos también jugó a favor de Ferrari. Mientras el resto de los equipos optó por las llantas duras, Red Bull y Ferrari apostaron por las medias. Montoya aportó un dato clave para entender esa decisión: “La dura de este año era la media del año pasado. Los equipos ya tenían un poquito de información de las llantas, más o menos ya sabían que era un paso más blandito, sabían lo que se esperaba”, afirmó, dejando en evidencia lo decisivo que fue este factor en las estrategias. A eso se suman los diseños nuevos de los monoplazas, producto del nuevo reglamento técnico, que generan aún menos desgaste, motivo por el que Pirelli se inclinó por una gama de neumáticos más blanda de la habitual en el circuito.

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Cuando Hamilton realizó su primera parada y el resto de los equipos reaccionó intentando cubrirlo, Montoya ya tenía clara la conclusión, con más de 50 vueltas por delante y una parada adicional pendiente para sus rivales, el resultado era, en sus palabras, inevitable: “Aquí ganó Hamilton, pero fácil”.

La victoria tuvo además una lectura institucional. En una entrevista con el director de Ferrari, Fred Vasseur, tras la carrera, Montoya no guardó el elogio para sí. “Les dije: ustedes tienen que estar muy orgullosos porque finalmente Ferrari hizo algo de estrategia”, recordó. “Por tradición, Ferrari en estrategia nunca han sido los más brillantes, y hicieron un muy buen trabajo”.

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Mercedes reaccionó para cubrir a Ferrari, pero mantuvo a George Russell en dos paradas y, según Montoya, cometió el error estratégico central del fin de semana - crédito Bruna Casas/REUTERS

Como contrapartida, Montoya no dejó pasar el error estratégico de Mercedes, en plena gestión de las batallas en pista de sus dos pilotos, Andrea Kimi Antonelli y George Russell. El colombiano apuntó que al intentar cubrirse de la parada de Hamilton, no modificaron la cantidad de paradas de Russell, algo que a su juicio fue el gran error del fin de semana de la escudería alemana.

“El equipo reaccionó para cubrir a Ferrari, pero mantuvieron las dos paradas”, explicó. “En ese momento tenían que mirar la simulación y decir: ‘si paramos en la vuelta 15 en vez de la 22, vamos a hacer 8 o 10 segundos más lentos en la carrera’”.

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Este hecho fue reconocido por el propio Russell lo reconoció en rueda de prensa. Consultado sobre si Mercedes había parado demasiado temprano, el británico admitió que, de estar solos, la respuesta sería afirmativa, pero que la decisión fue una reacción a lo que hizo Ferrari. Para Montoya, esa explicación confirma el diagnóstico: Mercedes nunca contempló seriamente la posibilidad de que Ferrari fuera a tres paradas.

La situación abrió además un debate sobre la gestión de los dos carros. Una alternativa habría sido separar las estrategias: poner a Russell en tres paradas y a Kimi Antonelli en dos, o viceversa, para cubrirse por ambos lados. Montoya explicó por qué eso es más fácil de decir que de ejecutar.

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“Ahí es donde se vuelve una guerra un poquito política para Mercedes, porque si quieres igualdad y decides poner a George en tres paradas y no funciona, George va a decir ‘por qué me pusieron en tres paradas’. Y si pusieron a Antonelli en tres paradas y Antonelli le gana a George, ‘es que a mí me debían haber puesto en tres paradas’”, expresó.

La conclusión de Montoya fue lapidaria: “Cuando eres justo y estás pensando en los dos carros, es muy complicado. Es una buena manera de evitar problemas, pero no es una buena manera de ganar carreras”.

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