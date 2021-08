La “relación tóxica” que llevó a Mara Cifuentes a internarse en una clínica de reposo

Foto tomada de Instagram @MaraCifuentes1

A mediados del mes de julio, la modelo trans Mara Cifuentes preocupó a sus seguidores al revelar que se encontraba en una clínica de reposo a causa de una crisis de ansiedad y depresión. La modelo trans recordada por su paso por el reality de ‘La Agencia’ señaló que estaba recibiendo ayuda profesional y que volvería más fuerte que nunca.

De hecho, la paisa continúa recibiendo su tratamiento, pero últimamente se le ha visto más activa en sus redes sociales puesto que, a pesar de estar en medio de tratamiento, la mujer brilló en las pasarelas de Colombiamoda. La modelo ha explicado que sus cuidadores la acompañaron a los eventos y estuvieron pendientes de que no tuviera problemas emocionales, “me sacaron del desfile apenas terminé, me están cuidando demasiado y ha sido un proceso de controlar, he estado haciendo mis trabajos, igual en el tratamiento me han puesto mucho cuidado y les mando un beso gigante”.

Sin embargo, hasta hace muy poco no se sabía qué le había pasado a la modelo para que sufriera esta crisis, pero varios medios de entretenimiento señalaron que podía tratarse a temas amorosos. Efectivamente, Mara confirmó en sus historias de Instagram que la razón de su crisis se dio por una relación tóxica que ha mantenido con un hombre durante varios años y que la llevo a querer atentar con su vida.

El difícil momento que vivió la mujer, según reveló a sus seguidores, se dio luego de que regresara con un exnovio con quien ha tenido una relación tóxica durante cinco años y descubriera que el hombre le fue infiel.

Cabe recordar que a inicios de este año, Mara Cifuentes estaba en una relación poliamorosa junto a los también modelos Alejandro Betancourt e Isabella Castiblanco. En sus explicaciones, Cifuentes confirmó las declaraciones que hizo Betancourt en su momento señalando que la relación había terminado porque Mara había decidido regresar con su expareja.

“Estaba siendo feliz con Alejo y con Isa en lugares hermosos, nos devolvimos de Palomino para Medellín a una fiesta de una amiga en común, cuando llegamos veo a este personaje y él empieza a pedirme perdón y a decirme que volvieramos (...) me pintó pajaritos en el aire y la verdad me volví a enamorar de él y volví a esa relación tóxica, ahí fue cuando me alejé de Isa y Alejo”, explicó la joven antioqueña.

La mujer trans señaló que todas las palabras bonitas que este hombre le dijo fueron mentira, puesto que ella salió nuevamente del país por temas laborales y cuando regresó se dispuso a seguir con su relación amorosa con este personaje, pero al regresar a Colombia se dio cuenta de la infidelidad de este hombre. “Me dí cuenta de que él había estado con otras dos chicas, fue lo que alcancé a ver, y al ver esto tuve una crisis de ansiedad y celos, me enloquecí. Quería simplemente apagarme, mi corazón no soportaba eso”, señaló la mujer.

Anteriormente, Mara había hablado con las cámaras de Lo Sé Todo en Colombiamoda y reveló que el día de su crisis quiso “hacer daño y hacerme daño, entonces me amarraron y me llevaron a este lugar en el que me tranquilizaron y donde he estado súper bien”.

Ahora se sabe que la crisis de la mujer se dio al darse cuenta de que su pareja le había sido infiel. En medio de su crisis, Cifuentes se contactó con las otras dos mujeres, a quienes trató mal en medio del dolor, por eso aprovechó sus historias de Instagram para pedirles perdón por el mal momento que tabién les hizo pasar.

“En medio de esa crisis cogí mi celular y empecé a escribirles cosas a estas chicas, algo muy fuerte, estaba pues muy afectada. Aprovecho este video para pedirles perdón por eso, porque al final el culpable es el que dice las mentiras o yo, que soy la que las creo”.

SEGUIR LEYENDO: