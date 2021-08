La cantante Mya Durán reveló algunos detalles de su carrera musical y cómo vivió el covid-19

Tomada de Instagram @myaduranduran

Mya Durán es la hija mayor de la actriz Natalia Durán, quien recientemente se pronunció a través de sus redes sociales y mencionó sentirse orgullosa de la carrera que emprendió en la música. Desde julio de 2020.

Este viernes, Mya concedió una entrevista para ‘Lo Sé Todo’, programa de entretenimiento de Canal 1, donde reveló algunos detalles de su carrera musical durante la pandemia, también habló sobre cómo se contagió de covid-19 y aprovechó para referirse al estado de salud de su madre.

Con respecto al contagio de covid-19 y cómo fue su primer lanzamiento en pandemia, la artista hizo la siguiente revelación: “La verdad no fue muy duro, fue una gripa para mí muy normal, estuve aislada, no contagie a nadie y con mi familia estuvimos con un proceso de bioseguridad súper estricto. He trabajado muchísimo estos años y con la pandemia al principio que fue el lanzamiento de la canción fue difícil, pero fue un aprendizaje muy grande, y la logré sacar adelante con todo el equipo”.

Aseguró que se siente muy orgullosa de su trabajo, pues tuvo la oportunidad de preparar muchas canciones con artistas excelentes y estuvo dedicada completamente a la música. Pero, cómo fue afrontar la pandemia y poder seguir haciendo lo que más le gustaba, esto fue lo que respondió:

“Con mucha dedicación, pasión, amor con lo que hago, porque cada vez que me subo a un escenario lo agradezco muchísimo. La pandemia fue un rato para mí, pero ha sido de gran crecimiento para mi carrera musical y que chévere que ahora estemos en este proceso. Siempre nos inspiramos mucho en los recuerdos, en la ambientación y siempre queremos transmitir algo en una canción”.

Próximamente, Mya hará el lanzamiento de su canción ‘Fugitivos’ y señaló para ‘Lo Sé Todo’ que “nació como una historia mezclada entre los productores e historias mías también [risas]”.

De otra parte, hace algunos días se conoció que la actriz Natalia Durán se sometió a una nueva cirugía por cuenta de un cáncer de tiroides que la aqueja desde hace algún tiempo, pero al salir del quirófano hizo unas impactantes revelaciones donde aseguró que: “La patología no salió tan chévere, tengo muchas más metástasis de lo que creía”, por lo que Mya habló para el programa de entretenimiento y contó cómo avanza el estado de salud de su madre.

“Viene con una salud muy regular, desde hace muchos años, a causa de esto mi mamá fue a revisarse y unos médicos le diagnosticaron ‘Sindrome de Asia’, aparte, dos de sus médicos le dijeron que el cáncer de tiroides venía con metástasis en ganglios y que probablemente el síndrome habría sido la causa de éste cáncer”, señaló la joven para ‘Lo Sé Todo’.

Mya además dijo que el estado de salud de su madre, hizo que la familia se uniera mucho más en torno a Natalia. “Para mi la familia siempre ha sido muy importante, sobre todo contar con el apoyo de ella en mi carrera, que es lo que más amo en el mundo aparte de mi familia. Ella me enseña todo lo que ella sabe y es un referente en la actuación, en la música al igual que mi padre y ha sido muy importante para mí y para el desarrollo de esta carrera”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO