Variante Delta ya está circulando en Santander

Un hombre se somete hoy a una prueba de covid-19, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

La Secretaría de Salud de Santander confirmó por medio de un comunicado la circulación de la variante Delta del linaje B.1.617.2 para el virus del SARS-CoV-2 en el departamento.

“De acuerdo a los estudios derivados de la vigilancia genómica liderados por el Instituto Nacional de Salud INS, se ha confirmado un caso proveniente de una persona de 52 años quien reside en la ciudad de Bucaramanga”, señaló el secretario de Salud, Javier Alonso Villamizar.

Esta variante fue detectada en India a finales de 2020 y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que es un 60 % más contagiosa en comparación con los otros linajes. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, impacta principalmente poblaciones sin vacunar por lo que se pueden presentar manifestaciones clínicas más severas en personas con comorbilidades.

La Gobernación de Santander explicó que actualmente se sigue reforzando el proceso de vacunación contra el covid-19 fortaleciendo la capacidad de vigilancia epidemiológica y genómica.

“Cabe resaltar que, la Universidad Industrial de Santander (UIS) se integra a la Red Nacional de Laboratorios de Secuenciación Genómica, lo cual permite establecer secuencia de un mayor número de muestras e identificar de manera rápida la circulación de nuevas variantes en la región”, dijo.

De acuerdo con el último reporte de contagios del Ministerio de Salud, este jueves 5 de agosto se registraron 245 nuevos contagios de covid-19 en Santander.

Así mismo, la Gobernación de Santander informó que con corte al 4 de agosto, en el departamento 161.330 personas han recibido vacunas Janssen y 525.098, esquemas completos de los laboratorios Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, lo que significa, que en total 686.428 santandereanos han sido inmunizados contra el covid-19.

Así mismo, de 1.667.493 biológicos recibidos, se han suministrado 1.465.774, superando el 89 % de aplicación.

Hasta el momento, según semaforización departamental, La Belleza, Florián y Jesús María reportan un 99 % de vacunación y 82 municipios más se encuentran en rango verde, mientras que Lebrija y Sabana de Torres se ubican en escala amarilla.

Con referencia a las provincias, Metropolitana lidera con un porcentaje del 90 %, y las demás superan el 80 %.

Llegada de la variante Delta al país

El pasado sábado 24 de julio, el presidente de la República, Iván Duque, confirmó que en Colombia el primer caso de la variante Delta del covid-19 se registró en Cali, la capital del Valle del Cauca.

“El trabajo que viene adelantando el INS ha sido muy riguroso para detectar todo tipo de variantes en el territorio nacional. Es preciso indicar que el INS ha identificado la presencia de la variante Delta en nuestro país, en un caso que fue sometido a examen en la ciudad de Cali”, expresó el presidente Duque.

De acuerdo con la información, la paciente se contagio en un viaje que hizo a los Estados Unidos para visitar a su familia en junio, y regresó al país un mes después. A diferencia de otros contagiados, la mujer presentó los síntomas al día siguiente de haber llegado a Colombia, por lo cual se realizó una prueba PCR que resultó positiva.

Así mismo, el pasado miércoles 4 de agosto, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó la circulación de la variante Delta en la capital del país, que fue identificada en cuatro pacientes tras la vigilancia genómica de la Universidad de Los Andes y las autoridades del distrito.

“Cuatro de las aproximadamente 300 muestras que hemos tomado y hemos realizado secuenciación genómica resultaron positivas para la variante Delta”, indicó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Tras la confirmación de que esta variante contagiosa ya está circulando por la ciudad, la alcaldesa Claudia López reveló las medidas que la administración puede tomar si se llega a presentar un cuarto pico de contagios.

En conversación con Blu Radio, la mandataria aseguró que las medidas de bioseguridad y autocuidado por parte de los bogotanos serán vitales para enfrentar una nueva alza de contagios.

“No estamos como hace un año donde contagiados y no contagiados nos tocaba quedarnos en casa. Ahora resulta que cerca de la mitad de la población de Bogotá ya se ha ido a vacunar, pero muchos que podrían y deberían estar vacunados no lo han hecho porque no han querido”, puntualizó López.

SEGUIR LEYENDO: