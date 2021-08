“Sólo el 36% de los niños menores de 6 meses reciben leche materna de manera exclusiva”: Unicef

Semana mundial de la lactancia materna. Foto: EFE

En el marco de la semana mundial de la lactancia materna, según la última encuesta de nutrición de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF el garantizar una adecuada lactancia materna es la mejor fuente de vida para un ser humano luego de los 6 meses de vida; sin embargo, tan sólo el 36% de los niños menores de 6 meses reciben leche materna de manera exclusiva, por lo que recomiendan fortalecer este vínculo entre la madre y el recién nacido en la primera hora de vida.

De igual manera, según lo explicado por la Doctora Julieta Castro, pediatra neonatóloga miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, a Caracol Radio, “el 63% de éxito de la lactancia está en amamantar en la primera hora de vida”.

Ante el marco de esta fecha tan importante, la Secretaría de Salud de Bogotá, reveló que en la capital se logró tener cerca de dos millones de mililitros de leche materna en los Bancos de Leche Humana del Distrito durante tiempos de pandemia.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría, en el Hospital Occidente de Kennedy, donde funciona el único banco de leche humana en la red pública hospitalaria de Bogotá, se hace un trabajo los más estrictos controles de bioseguridad y con el propósito de brindar una alimentación con altas propiedades nutricionales y de grandes beneficios inmunológicos a los recién nacidos.

Fátima Roa, una de las usuarias de este servicio, agradeció el espacio dispuesto para alimentar a su hijo que nació con bajo peso y que requiere de dosis específicas para su correcta nutrición, la cuales le ayudan a completar en el banco.

“Yo vengo todos los días, me extraigo la leche y cuando no alcanzo a completar la dosis necesaria para alimentarlo, el banco me ayuda. Además, me parece un lugar muy higiénico, en el que nos enseñan la importancia de lactar y cómo estimular nuestra producción para satisfacer a nuestros bebés, es una labor muy importante para nosotras las madres”, señaló Fátima.

A su turno, Carolina Salgado, Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, señaló que “la lactancia permite el desarrollo integral de las niñas y niños del país. Desde la Gran Alianza por la Nutrición, le apostamos a estas iniciativas donde apreciamos, a través de fotografías, como converge la nutrición en cuerpo y alma.”

Por su parte, la primera dama, María Juliana Ruiz, extendió una invitación a las mujeres del país y afirmó que la lactancia materna es un acto de amor que permite brindarles a los bebés un alimento natural que nutre en cuerpo y alma, y además, fortalece el vínculo de madre e hijo, que perdura para siempre.

Doña María Juliana Ruiz extendió la invitación a las gestoras sociales de los 32 departamentos del territorio Nacional, para incentivar esta práctica.

“Si intervenimos en la niñez de manera temprana, a través de la lactancia materna, estamos aportando con generosidad a su desarrollo físico, cognitivo y emocional”, manifestó Ruiz.

Por el momento, Colombia cuenta con 12 Bancos de leche humana en funcionamiento, los cuales para el primer semestre de 2021 recolectaron 1.785 litros de leche donada, beneficiando a más de 8.986 niños, según lo informado por el Ministerio de Salud.





