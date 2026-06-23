Colombia

Este es el escolta del esquema de seguridad de la campaña de Abelardo de la Espriella que portaba un arma sin permiso en la jornada electoral

Las autoridades comprobaron que Andrés Felipe Taborda tenía una anotación judicial desde 2010 por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego

Guardar
Google icon
Las excepciones contemplan personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, así como los Profesionales Oficiales de la Reserva, entre otros, destacó el comunicado del Ejército Nacional - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Integrantes de la campaña de Iván Cepeda detectaron la presencia de un hombre con una camiseta de la Selección Colombia y un chaleco, que portaba un arma enfundada - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El recuento de votos en Plaza Mayor de Medellín, departamento de Antioquia, tras la elección presidencial del 21 de junio de 2026, que dio la victoria a Abelardo de la Espriella, estuvo marcado por fuertes tensiones. Las diferencias entre los equipos de campaña de los dos candidatos desembocaron en una serie de incidentes que requirieron la intervención de las autoridades.

La jornada de escrutinio reunió a abogados y veedores de ambas campañas, quienes se acercaron al centro de convenciones para verificar la transparencia del conteo. Pero el acceso al recinto fue motivo de controversia: representantes del Pacto Histórico aseguraron que se impidió la entrada a sus abogados, lo que generó reclamos amplificados incluso por el presidente Gustavo Petro. La administración municipal, por su parte, respondió que solo se permitió el ingreso a quienes presentaron la tarjeta profesional correspondiente.

PUBLICIDAD

En respuesta a las denuncias, las restricciones se ajustaron y el proceso de verificación de votos continuó en un ambiente de vigilancia intensa. Al interior del recinto, los testigos de ambos bandos no perdieron detalle de cada movimiento, atentos a cualquier irregularidad.

Ilustración de una persona con un arma prohibida, una urna electoral con papeletas, un cartel de prohibición de armas y votantes en Colombia.
La ilustración muestra la prohibición del porte de armas de fuego en Colombia durante el período de elecciones presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Incidente con arma traumática durante el escrutinio

Durante la noche, integrantes de la campaña de Iván Cepeda detectaron la presencia de un hombre con una camiseta de la selección Colombia y un chaleco, que portaba un arma enfundada. Esto generó alarma y fue reportado a la Policía Metropolitana, que custodiaba el evento.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información suministrada por El Tiempo, la Policía identificó al individuo como Andrés Felipe Taborda, escolta de Sebastián Taborda, uno de los líderes de la campaña de De la Espriella en Medellín. La verificación determinó que el arma era una pistola traumática calibre nueve milímetros, marca ceonic. Sin embargo, Taborda no contaba con la documentación legal para portarla.

Taborda, de 43 años, estaría vinculado a la empresa Grupo Especializado en Seguridad y Protección, con sede en Medellín. Tras ser trasladado a las instalaciones de la Sijín, las autoridades comprobaron que tenía una anotación judicial desde 2010 por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Ilustración estilo acuarela de una mano empuñando una pistola, un cartel sobre elecciones presidenciales de Colombia y la prohibición de armas, y personas con banderas.
Una mano guarda una pistola en el pantalón mientras un cartel señala la prohibición de armas en las elecciones presidenciales de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denuncia de intento de falsificación de documentos

Según el medio de comunicación, antes de ser conducido por la Policía, el representante electo Hernán Muriel denunció que Taborda habría intentado modificar de manera irregular un permiso de porte de armas vencido, recurriendo a herramientas de inteligencia artificial generativa. El hecho sumó preocupación sobre la integridad del proceso y la seguridad en el centro de votación.

El arma fue decomisada y las autoridades aplicaron lo estipulado en la Ley 1801 de 2016. Conforme al informe oficial, el civil no tenía la documentación exigida para portar la pistola traumática. La sanción impuesta a Taborda superó los $930.000.

Este episodio, ocurrido durante el escrutinio de votos en Medellín, subrayó el clima de tensión y la presencia de medidas extraordinarias de seguridad tras una de las jornadas electorales más trascendentes para Colombia. El proceso de conteo, pese a los incidentes, continuó bajo la vigilancia de los equipos de ambas campañas y de las autoridades locales.

Los miembros de las mesas electorales cuentan los votos el día de la segunda vuelta entre el candidato presidencial de derecha Abelardo De La Espriella y el candidato de izquierda Iván Cepeda, en Bogotá, Colombia, 21 de junio, 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters
Los miembros de las mesas electorales cuentan los votos el día de la segunda vuelta entre el candidato presidencial de derecha Abelardo De La Espriella y el candidato de izquierda Iván Cepeda, en Bogotá, Colombia, 21 de junio, 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters

El desarrollo del escrutinio en Plaza Mayor de la ciudad de Medellín, reflejó la complejidad de los procesos electorales en contextos de alta polarización. La presencia de veedores, restricciones de acceso y la actuación de las autoridades frente a incidentes como el decomiso de un arma traumática mostraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en cada etapa. La atención puesta por los equipos de ambas campañas y la intervención de organismos de seguridad evidenciaron la relevancia de contar con procedimientos rigurosos para evitar irregularidades y garantizar que la ciudadanía perciba legitimidad en el resultado final.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaEscoltaPorte de arma sin permisoAndrés Felipe TabordaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Una pasajera captó desde la ventana de un avión el hermoso paisaje de la cordillera Central: los nevados del Ruiz, Tolima y Santa Isabel

La grabación, tomada desde la ventanilla en la ruta entre Popayán y Bogotá, muestra al nevado del Ruiz, del Tolima y el Santa Isabel durante el trayecto aéreo

Una pasajera captó desde la ventana de un avión el hermoso paisaje de la cordillera Central: los nevados del Ruiz, Tolima y Santa Isabel

Shakira anunció que lanzará la versión en español de ‘Dai Dai’ previo al partido Colombia vs. RD del Congo en el Mundial 2026

Al igual que sus canciones anteriores para los mundiales de 2010 y 2014, la colombiana sorprendió con el anuncio de que se podrá escuchar en su idioma natal y desde ya sus seguidores esperan que sea un éxito

Shakira anunció que lanzará la versión en español de ‘Dai Dai’ previo al partido Colombia vs. RD del Congo en el Mundial 2026

Gustavo Petro anunció el inicio de la “destrucción” de los frentes de ‘Iván Mordisco’ y criticó al ELN: “Perdió una oportunidad”

El anuncio del presidente colombiano se dio luego de que las autoridades lograran la incautación de fusiles, drones y granadas

Gustavo Petro anunció el inicio de la “destrucción” de los frentes de ‘Iván Mordisco’ y criticó al ELN: “Perdió una oportunidad”

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Tras varios meses de relación entre la modelo y el streamer, Castro compartió detalles sobre su vida actual junto a Westcol y abordó la posibilidad de formar una familia en el futuro

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

‘Influencer’ mexicano mostró que los hombres de su país no saben conquistar a las colombianas: “Tienen una personalidad rarita”

El video generó polémica, ya que muchas mujeres aceptaron que les gustan los norteamericanos, pero no la manera en que coquetean

‘Influencer’ mexicano mostró que los hombres de su país no saben conquistar a las colombianas: “Tienen una personalidad rarita”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

Deportes

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Tutela contra James Rodríguez, Luis Díaz y la FCF por presunta “traición a la patria” fue admitida por un juzgado

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”