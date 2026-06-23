Este es el escolta del esquema de seguridad de la campaña de Abelardo de la Espriella que portaba un arma sin permiso en la jornada electoral

Integrantes de la campaña de Iván Cepeda detectaron la presencia de un hombre con una camiseta de la Selección Colombia y un chaleco, que portaba un arma enfundada - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El recuento de votos en Plaza Mayor de Medellín, departamento de Antioquia, tras la elección presidencial del 21 de junio de 2026, que dio la victoria a Abelardo de la Espriella, estuvo marcado por fuertes tensiones. Las diferencias entre los equipos de campaña de los dos candidatos desembocaron en una serie de incidentes que requirieron la intervención de las autoridades.

La jornada de escrutinio reunió a abogados y veedores de ambas campañas, quienes se acercaron al centro de convenciones para verificar la transparencia del conteo. Pero el acceso al recinto fue motivo de controversia: representantes del Pacto Histórico aseguraron que se impidió la entrada a sus abogados, lo que generó reclamos amplificados incluso por el presidente Gustavo Petro. La administración municipal, por su parte, respondió que solo se permitió el ingreso a quienes presentaron la tarjeta profesional correspondiente.

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En respuesta a las denuncias, las restricciones se ajustaron y el proceso de verificación de votos continuó en un ambiente de vigilancia intensa. Al interior del recinto, los testigos de ambos bandos no perdieron detalle de cada movimiento, atentos a cualquier irregularidad.

La ilustración muestra la prohibición del porte de armas de fuego en Colombia durante el período de elecciones presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Incidente con arma traumática durante el escrutinio

Durante la noche, integrantes de la campaña de Iván Cepeda detectaron la presencia de un hombre con una camiseta de la selección Colombia y un chaleco, que portaba un arma enfundada. Esto generó alarma y fue reportado a la Policía Metropolitana, que custodiaba el evento.

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De acuerdo con la información suministrada por El Tiempo, la Policía identificó al individuo como Andrés Felipe Taborda, escolta de Sebastián Taborda, uno de los líderes de la campaña de De la Espriella en Medellín. La verificación determinó que el arma era una pistola traumática calibre nueve milímetros, marca ceonic. Sin embargo, Taborda no contaba con la documentación legal para portarla.

Taborda, de 43 años, estaría vinculado a la empresa Grupo Especializado en Seguridad y Protección, con sede en Medellín. Tras ser trasladado a las instalaciones de la Sijín, las autoridades comprobaron que tenía una anotación judicial desde 2010 por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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Una mano guarda una pistola en el pantalón mientras un cartel señala la prohibición de armas en las elecciones presidenciales de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denuncia de intento de falsificación de documentos

Según el medio de comunicación, antes de ser conducido por la Policía, el representante electo Hernán Muriel denunció que Taborda habría intentado modificar de manera irregular un permiso de porte de armas vencido, recurriendo a herramientas de inteligencia artificial generativa. El hecho sumó preocupación sobre la integridad del proceso y la seguridad en el centro de votación.

El arma fue decomisada y las autoridades aplicaron lo estipulado en la Ley 1801 de 2016. Conforme al informe oficial, el civil no tenía la documentación exigida para portar la pistola traumática. La sanción impuesta a Taborda superó los $930.000.

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Este episodio, ocurrido durante el escrutinio de votos en Medellín, subrayó el clima de tensión y la presencia de medidas extraordinarias de seguridad tras una de las jornadas electorales más trascendentes para Colombia. El proceso de conteo, pese a los incidentes, continuó bajo la vigilancia de los equipos de ambas campañas y de las autoridades locales.

Los miembros de las mesas electorales cuentan los votos el día de la segunda vuelta entre el candidato presidencial de derecha Abelardo De La Espriella y el candidato de izquierda Iván Cepeda, en Bogotá, Colombia, 21 de junio, 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters

El desarrollo del escrutinio en Plaza Mayor de la ciudad de Medellín, reflejó la complejidad de los procesos electorales en contextos de alta polarización. La presencia de veedores, restricciones de acceso y la actuación de las autoridades frente a incidentes como el decomiso de un arma traumática mostraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en cada etapa. La atención puesta por los equipos de ambas campañas y la intervención de organismos de seguridad evidenciaron la relevancia de contar con procedimientos rigurosos para evitar irregularidades y garantizar que la ciudadanía perciba legitimidad en el resultado final.

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