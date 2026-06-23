‘Influencer’ mexicano mostró que los hombres de su país no saben conquistar a las colombianas: “Tienen una personalidad rarita”

La interacción entre colombianas y mexicanos durante el Mundial de 2026 ha generado conversación en redes sociales, donde se observa que varios hombres mexicanos intentan conquistar a mujeres sudamericanas, aunque, según los videos compartidos, pocos lo consiguen.

En este contexto, la cuenta de TikTok Platanitos entrevistó a una mujer colombiana sobre sus preferencias respecto a los hombres mexicanos. Ante la pregunta: “¿A ti te gustan los hombres mexicanos?”, la joven respondió en forma directa: “No”. Al indagar sobre el motivo, explicó: “No sé, su personalidad es como rarita”.

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La conversación continuó con una recomendación para quienes buscan acercarse a mujeres de Colombia. La entrevistada sugirió: “Que tenga más labia, que sean más arriesgados, románticos, detallistas. Como que estás hermosa, así”. Cuando el entrevistador propuso la idea de “llegar directo”, ella estuvo de acuerdo: “Exacto. Ay, mira, me gustas, quiero salir contigo, dame una cita. Así ya”.

En la misma dinámica, el entrevistador preguntó a un mexicano cómo conquistaría a una colombiana. El joven, entre risas y bromas, respondió: “Yo conquistaría a una colombiana, güey. Con cripi colombiana, güey”. Ante la insistencia sobre su estrategia, añadió: “Ah, con Maluma, güey, un pedo así”. Cuando le preguntaron si le cantaría una canción, eligió: “Cuatro babies, güey”. Finalmente, al cuestionarle si creía que funcionaría, fue rotundo: “No, güey. No”.

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Los comentarios de los seguidores en la red social reflejaron diversas opiniones: “El segundo le dio la razón a la primera”, “Ella habla de la personalidad y eso es cierto!”. Muchos defendieron los argumentos de la mujer: “Pero porqué se enojan? cada cual con sus gustos”.

En cambio algunas mujeres expresaron su preferencia por los norteamericanos: “Los mexicanos son un amor súper lindos”, “Estoy de acuerdo con ella”. Mientras una persona aclaró que realmente la mujer no iba a buscar marido: “Ella viene por su equipo de fútbol, no por los mexicanos”.

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