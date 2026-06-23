Colombia

‘Influencer’ mexicano mostró que los hombres de su país no saben conquistar a las colombianas: “Tienen una personalidad rarita”

El video generó polémica, ya que muchas mujeres aceptaron que les gustan los norteamericanos, pero no la manera en que coquetean

Guardar
Google icon

La interacción entre colombianas y mexicanos durante el Mundial de 2026 ha generado conversación en redes sociales, donde se observa que varios hombres mexicanos intentan conquistar a mujeres sudamericanas, aunque, según los videos compartidos, pocos lo consiguen.

En este contexto, la cuenta de TikTok Platanitos entrevistó a una mujer colombiana sobre sus preferencias respecto a los hombres mexicanos. Ante la pregunta: “¿A ti te gustan los hombres mexicanos?”, la joven respondió en forma directa: “No”. Al indagar sobre el motivo, explicó: “No sé, su personalidad es como rarita”.

PUBLICIDAD

La conversación continuó con una recomendación para quienes buscan acercarse a mujeres de Colombia. La entrevistada sugirió: “Que tenga más labia, que sean más arriesgados, románticos, detallistas. Como que estás hermosa, así”. Cuando el entrevistador propuso la idea de “llegar directo”, ella estuvo de acuerdo: “Exacto. Ay, mira, me gustas, quiero salir contigo, dame una cita. Así ya”.

En la misma dinámica, el entrevistador preguntó a un mexicano cómo conquistaría a una colombiana. El joven, entre risas y bromas, respondió: “Yo conquistaría a una colombiana, güey. Con cripi colombiana, güey”. Ante la insistencia sobre su estrategia, añadió: “Ah, con Maluma, güey, un pedo así”. Cuando le preguntaron si le cantaría una canción, eligió: “Cuatro babies, güey”. Finalmente, al cuestionarle si creía que funcionaría, fue rotundo: “No, güey. No”.

PUBLICIDAD

Los comentarios de los seguidores en la red social reflejaron diversas opiniones: “El segundo le dio la razón a la primera”, “Ella habla de la personalidad y eso es cierto!”. Muchos defendieron los argumentos de la mujer: “Pero porqué se enojan? cada cual con sus gustos”.

En cambio algunas mujeres expresaron su preferencia por los norteamericanos: “Los mexicanos son un amor súper lindos”, “Estoy de acuerdo con ella”. Mientras una persona aclaró que realmente la mujer no iba a buscar marido: “Ella viene por su equipo de fútbol, no por los mexicanos”.

Temas Relacionados

Mundial de fútbolColombianos en MéxicoPareja en MéxicoVideo viralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Una pasajera captó desde la ventana de un avión el hermoso paisaje de la cordillera Central: los nevados del Ruiz, Tolima y Santa Isabel

La grabación, tomada desde la ventanilla en la ruta entre Popayán y Bogotá, muestra al nevado del Ruiz, del Tolima y el Santa Isabel durante el trayecto aéreo

Una pasajera captó desde la ventana de un avión el hermoso paisaje de la cordillera Central: los nevados del Ruiz, Tolima y Santa Isabel

Shakira anunció que lanzará la versión en español de ‘Dai Dai’ previo al partido Colombia vs. RD del Congo en el Mundial 2026

Al igual que sus canciones anteriores para los mundiales de 2010 y 2014, la colombiana sorprendió con el anuncio de que se podrá escuchar en su idioma natal y desde ya sus seguidores esperan que sea un éxito

Shakira anunció que lanzará la versión en español de ‘Dai Dai’ previo al partido Colombia vs. RD del Congo en el Mundial 2026

Gustavo Petro anunció el inicio de la “destrucción” de los frentes de ‘Iván Mordisco’ y criticó al ELN: “Perdió una oportunidad”

El anuncio del presidente colombiano se dio luego de que las autoridades lograran la incautación de fusiles, drones y granadas

Gustavo Petro anunció el inicio de la “destrucción” de los frentes de ‘Iván Mordisco’ y criticó al ELN: “Perdió una oportunidad”

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Tras varios meses de relación entre la modelo y el streamer, Castro compartió detalles sobre su vida actual junto a Westcol y abordó la posibilidad de formar una familia en el futuro

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

Deportes

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Tutela contra James Rodríguez, Luis Díaz y la FCF por presunta “traición a la patria” fue admitida por un juzgado

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”