Colombia

Gustavo Petro anunció el inicio de la “destrucción” de los frentes de ‘Iván Mordisco’ y criticó al ELN: “Perdió una oportunidad”

El anuncio del presidente colombiano se dio luego de que las autoridades lograran la incautación de fusiles, drones y granadas

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El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Kylie Cooper/REUTERS
El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Kylie Cooper/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el inicio de la “destrucción real” de los frentes de las estructuras lideradas por alias Iván Mordisco.

Asimismo, el mandatario colombiano indicó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de alias Iván Mordisco perdieron una oportunidad histórica para lograr la paz.

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“Ha comenzado la destrucción real de los frentes d Iván Mordisco, el ELN perdió una oportunidad histórica y lo mismo las disidencias de Calarcá (sic)“, afirmó Petro.

Gustavo Petro indicó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de alias Iván Mordisco perdieron una oportunidad histórica para lograr la paz - crédito Enea Lebrun/REUTERS
Gustavo Petro indicó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de alias Iván Mordisco perdieron una oportunidad histórica para lograr la paz - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Posteriormente, el jefe de Estado advirtió que el Ejército Gaitanista de Colombia, mejor conocido como el Clan del Golfo, lanzará misiles sobre los pequeños mineros y se volverán “jefes empresarios del oro con los políticos de siempre ”.

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“El clan del golfo dejará que misiles caigan sobre los pequeños mineros y se volverán su jefes empresarios del oro con los políticos de siempre. Tendrán que matar mucho en el Caribe para volver a tener el poder (sic)”, expresó.

El presidente Gustavo Petro lanzó duras acusaciones contra Alex Char, actual alcalde de Barranquilla. Según el mandatario colombiano, le terminarán dando un ministerio con el propósito, según él, de “ver si se recupera como con Karen Abudinem”.

“Solo el mayor cao político tradicional con todo su poder financiero en pleno, Alex Char fue más derrotado que en mi campaña presidencial, le darán un ministerio para ver si se recupera como con Abudinem y el MinTic del robo al internet de los niños (sic)”, expresó Gustavo Petro.

Y agregó: “Los pequeños mineros cuando le caigan misiles harán lo que siempre ha hecho el campesinado de Colombia (sic)”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro advirtió que el Ejército Gaitanista de Colombia, mejor conocido como el Clan del Golfo - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro indicó que se debe acelerar la desmovilización, afirmando que el sur de Colombia “dará el camino de la paz”. El mandatario colombiano afirmó que se deben mirar los datos e ir más allá.

“El sur queda expuesto en pleno proceso de paz y con 100 combatientes desarmados, hay que acelerar la desmovilización, pero si los estadounidenses se dan cuenta que el negocio de corto plazo no va a servir porque pueden producir un estallido de pueblos a escala continental, el sur de Colombia dará el camino de la paz y el fin de la hoja de coca en Colombia. Solo hay que mirar los datos y mirar un poco más allá (sic)”, afirmó Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

Recientemente, el presidente Petro anunció la captura de 14 integrantes de una red criminal señalada de deforestar más de 50.000 hectáreas en la Amazonía.

El mandatario colombiano informó que este operativo representa un avance relevante en la protección de la región selvática.

A través de su cuenta oficial de X, Petro calificó el hecho como “una gran noticia para el mundo”. También destacó el papel fundamental de la Amazonía, al afirmar: “Es la selva amazónica la que hace respirar al mundo”.

El mandatario colombiano relacionó la destrucción ambiental con intereses económicos ilícitos. “Aquí se demuestra que la deforestación de la selva Amazónica en Colombia, es producida por grandes capitales mafiosos”, escribió el jefe de Estado.

Petro también se refirió a la magnitud de la afectación ambiental en la zona, al mencionar que la depredación de la selva amazónica constituye “una actividad de lavado de activos”. La referencia a la extensión de tierra impactada, más de 50.000 hectáreas, subraya la escala del daño atribuido a la organización detenida.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro relacionó la destrucción ambiental con intereses económicos ilícitos - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro anunció la captura del autor material del asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, Norte de Santander.

“Fue capturado en las últimas horas el autor material del asesinato del periodista Cristian Herrera y dos cómplices que realizaron seguimientos desde días antes al comunicador en la ciudad de Cúcuta”, indicó el mandatario colombiano.

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