Iván Cepeda habría quintuplicado su votación en municipios con control de grupos armados ilegales, según denuncia: “Suman más de 3 millones”

El salto de Iván Cepeda en municipios con presencia de grupos armados encendió pedidos de revisión del escrutinio por resultados atípicos entre la primera y la segunda vuelta - crédito Juan David Duque/Reuters

El salto que tuvo Iván Cepeda en municipios con presencia de grupos armados y la aparición de mesas con resultados absolutos encendieron pedidos de revisión del escrutinio, después de que el candidato oficialista duplicara, triplicara y en un caso quintuplicara su votación entre la primera y la segunda vuelta en territorios en los que ya circulaban denuncias de presuntas presiones sobre los electores.

Esta información, publicada por el abogado identificado como DMar Córdoba y que fue replicada por la excongresista María Fernanda Cabal en X, muestra cómo se comportó el mapa electoral en el país el domingo 21 de junio. En el mensaje, el jurista cuestiona si estos resultados serán investigados por las respectivas autoridades: “¿Nadie investigará estas votaciones?”.

PUBLICIDAD

Uno de los datos que más alimenta esa discusión es la identificación de 218 mesas en las que Cepeda obtuvo el 100% de los sufragios, con participaciones de entre 15 y 30 votos por mesa. Esas votaciones se concentran en regiones con alta presencia de estructuras ilegales.

La identificación de 218 mesas en las que Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos alimentó las denuncias sobre posibles presiones electorales en zonas con estructuras ilegales - crédito @MariaFdaCabal/X

El caso más visible aparece en Campamento, Antioquia, donde Cepeda pasó de 426 votos en primera vuelta a 2.136 en segunda vuelta. El aumento multiplicó por cinco su caudal electoral en ese municipio.

PUBLICIDAD

En el mismo departamento también se registraron crecimientos fuertes en Angostura, donde subió de 559 a 1.907 votos, y en Anorí, donde pasó de 1.275 a 3.849. En Guadalupe, el candidato del oficialismo también casi duplicó o superó con amplitud lo conseguido en la primera vuelta.

Pero este patrón no quedó limitado a Antioquia. En Barbacoas, Nariño, Cepeda pasó de 6.204 a 13.026 votos, mientras que en Manaure, La Guajira, subió de 7.997 a 16.175.

PUBLICIDAD

En Ricaurte, Tumaco, López de Micay, Santa Bárbara de Iscuandé, Uribia, San José del Palmar, Remedios, Cartagena del Chairá, El Bagre y San Vicente del Caguán, el crecimiento estuvo entre 1,7 y casi dos veces. Muchos de esos municipios coinciden con corredores históricamente afectados por la presencia de disidencias de las Farc, el ELN y bandas criminales.

La senadora María Fernanda Cabal planteó una de las objeciones más duras, al señalar: “Colombia debe abrir un capítulo especial para investigar a fondo el voto fusil en el país. ¿Cómo se explica que en la mesa 001 - Santa Rosa en Tumaco -Nariño ganara Cepeda con el 100% de los votos”.

PUBLICIDAD

Cabal también escribió: “En más de 19 municipios del país Cepeda ‘logró’ el 80% de la votación. Hay que investigar a fondo el voto fusil a favor del candidato de Petro. Recuerden mi ensayo ‘La Democracia en Peligro’ advertí de la milicianización del Estado por parte de Petro con falsos procesos de paz. No lo logró gracias a millones de colombianos”.

María Fernanda Cabal pidió investigar el llamado voto fusil y cuestionó mesas de Tumaco y municipios donde Iván Cepeda superó el 80% de la votación - crédito @MariaFdaCabal/X

Así mismo, en otro mensaje, la exsenadora indicó que "el voto fusil por Cepeda en departamentos como Chocó, Nariño, Valle, Cauca y Putumayo suman más de 3 millones. Estas zonas son controladas por las guerrillas, el narcotráfico y la minería ilegal. ¿Para cuándo el capítulo judicial de la FARC-política?” .

PUBLICIDAD

En departamentos como Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, el candidato Cepeda obtuvo resultados ampliamente favorables. En Chocó sumó 152.674 votos frente a 33.360 de Abelardo; en Nariño alcanzó 651.839 contra 188.360; en Cauca obtuvo 585.479 frente a 176.901; en Putumayo llegó a 131.958 contra 33.900; y en Valle del Cauca reunió 1.404.083, con una ventaja de más de medio millón sobre su rival.

En 44 municipios de Chocó, Cauca y Valle del Cauca halló que en 43 Cepeda superó el 80% de los votos válidos. Solo en esos puntos acumuló 490.726 votos. En Cauca ocurrió en 24 de 42 municipios y en Chocó en 19 de 31.

PUBLICIDAD

El caso más llamativo dentro de ese grupo aparece en corregimientos de Almaguer, en Cauca, donde hubo mesas en las que Cepeda obtuvo el 100% de los votos, sin un solo voto para Abelardo, sin votos nulos y sin votos en blanco. El texto menciona como ejemplos Caquiona, El Tablón, Gonzalo, El Hato y Marmato.

A eso se suman porcentajes muy altos en Timbiquí, con 97,14%; Jambaló, con 96,64%; Guapi, con 93,22%; Toribío, con 92,96%; López de Micay, con 91,17%; y Sucre, con 90,95%. También superó el 80% en Villa Rica, Bolívar, Totoró, Caldono, Puerto Tejada, Páez, Corinto y Miranda.

PUBLICIDAD

Sin embargo, de acuerdo con la posición de varios analistas un crecimiento fuerte en segunda vuelta no constituye por sí mismo una prueba de fraude o de presión ilegal, porque en esa instancia los candidatos suelen absorber votos de otros sectores. Lo que, según ese mismo planteamiento, merece revisión es la velocidad del crecimiento, la concentración territorial y la coincidencia con zonas donde la libertad electoral ha estado históricamente bajo presión.

La campaña opositora de Abelardo de la Espriella, junto con sectores políticos y misiones de observación, pidió una revisión detallada de miles de mesas. El motivo central es la combinación entre aumentos exponenciales de votación y resultados absolutos en territorios bajo influencia de actores armados.

PUBLICIDAD

La periodista y analista política Softy Casas publicó una columna en su cuenta en X en la que cuestiona los resultados obtenidos por Iván Cepeda en zonas del país en las que predominan los grupos armados ilegales - crédito @SofyCasas_/X

La periodista y analista política Sofy Casas sostuvo en una columna de opinión publicada en su cuenta de X: “Iván Cepeda obtuvo más de tres millones de votos adicionales en cuestión de semanas. En paralelo a este crecimiento, comenzaron a aparecer denuncias desde la primera vuelta sobre mesas con votaciones del 100%, municipios con resultados atípicos y territorios bajo la sombra de estructuras armadas ilegales. Esto no es normal y debe encender todas las alarmas”.

En el mismo texto, agregó: “Al sumar el peso electoral de estas regiones en disputa, las denuncias apuntan a un presunto fraude descarado con cerca de 5 millones de votos contaminados por el ‘voto fusil’ a favor de Cepeda. Con este dato sobre la mesa se cae a pedazos el libreto de la izquierda que intenta posicionar que Abelardo de la Espriella ganó raspando o por un margen estrecho”.

Casas también escribió: “Recordemos que en las elecciones al Congreso, un informe arrojó que el 54,9% de la votación del Pacto Histórico al Senado, más de 2,4 millones de votos, provino de más de 126 municipios controlados o disputados por grupos ilegales. Esto representa una alerta roja sobre la autonomía real del elector”.

La columna de opinión cerró con un llamado directo a la autoridad electoral: “La autoridad electoral está en la obligación de darle respuesta al país y tomar las medidas correspondientes para que le caiga todo el peso de la ley a estos delincuentes”.