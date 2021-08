Encuentro entre Álvaro Uribe y Francisco De Roux no se realizará este domingo 8 de agosto

El pasado 2 de agosto el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, anunció que se reunirá de manera privada con el expresidente colombiano Álvaro Uribe para escuchar su versión sobre los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado del país.

De acuerdo con Semana, el encuentro se hará debido a que el expresidente respeta al padre de Roux, quien insistió en que quería escuchar la versión de Uribe por fuera de la Comisión de la Verdad.

Sobre esta noticia, en varios medios de comunicación se informó que el encuentro se realizaría este domingo 8 de agosto, lo que provocó que la misma Comisión desmintiera esa fecha y aclarara que aún no se ha definido cuándo se hará la reunión.

“No es cierto que vaya a producirse un encuentro entre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad y el expresidente Álvaro Uribe el próximo domingo, como se ha mencionado en algunos medios. El encuentro se hará pero no se ha definido fecha para el mismo”, señaló el organismo transitorio.

Uribe ha sido un claro detractor del Acuerdo Final de Paz y de los órganos que surgieron de ese proceso entre el Estado y el extinto grupo guerrillero de las Farc. El líder natural del Centro Democrático, actual partido de Gobierno, ha lanzado duras críticas contra la JEP y la Comisión de la verdad.

“Yo participé, con un grupo de colombianos de la promoción del No en el plebiscito y no respetaron el resultado. Lo enmendaron con una proposición en el Congreso y eso me priva de asistir a la Comisión de la Verdad”, sostuvo el expresidente.

El padre Francisco de Roux dijo que la declaración de Uribe no será como la que han hecho otros actores del conflicto armado colombiano.

“La Comisión recibe a cada persona como la persona quiera hablar. En el caso de Uribe no va a ser en el formato habitual (…) Uribe me ha propuesto que tengamos una conversación. Voy a escucharlo para conocer su versión, eso será pronto”.

Uribe no sería el único exmandatario en dar su versión sobre la guerra en la Comisión de la Verdad. El pasado 11 de julio, Juan Manuel Santos habló ante este organismo y ofreció un discurso en el que enfatizó su paso como ministro de Defensa dentro del caso de los ‘falsos positivos’.

“Les quiero compartir mi verdad, como yo vi las cosas como las viví, sobre los problemas que enfrentamos y las medidas que tomamos en el MinDefensa en materia de derechos humanos en general y en particular de cómo investigamos y detuvimos esa macabra modalidad conocida como falsos positivos”, señaló.

Así mismo, dijo que es inconcebible que hombres del Ejército hayan cometido y tolerado estos casos, sino porque se dieron en paralelo dos fenómenos contradictorios.

Una mejoría de las tropas gracias a su entrenamiento en derechos humanos y una tendencia opuesta asociada a ciertas unidades y ciertas regiones a cometer homicidios y ejecuciones extrajudiciales.

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper habló en 2020 con la Comisión de la Verdad en dos ocasiones y allí se refirió a tres temas específicos, el proceso 8.000, el asesinato de Álvaro Gómez y la conspiración que se fraguó durante su gobierno para darle un golpe de estado.

