En Soacha, autoridades capturaron nuevamente a Nilson Bladimir Díaz, por la desaparición de la niña Sara Sofía Galván

Por medio de sus redes sociales, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que en horas de la mañana de este jueves, en el municipio de Soacha, agentes del CTI dieron captura a Nilson Díaz, padrastro de la niña de 2 años Sara Sofía Galván, quien desde el pasado 28 de enero se encuentra desaparecida en extraños hechos al suroccidente de la ciudad de Bogotá.

Según el ente acusatorio, el sujeto fue capturado nuevamente, luego de la polémica que causó la libertad tanto de este hombre, como la de la madre de la niña, quienes no han logrado tener concordancia en el relato de los hechos que rodean la desaparición de la menor.

En Soacha, Cundinamarca, unidades del CTI de #Fiscalía materializaron la orden de captura para cumplimiento de medida de aseguramiento al Nilson Bladimir Díaz, presunto responsable de la desaparición forzada de una menor de 23 meses en Bogotá. pic.twitter.com/tLnb7RVcRk — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 5, 2021

Asimismo, se conoció que una fiscal del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Fiscalía le imputó al procesado el delito de desaparición forzada agravada.

Horas antes de la captura de Díaz, el anuncio oficial por parte de la entidad señaló que “de conformidad con el artículo 286, 287 y siguientes, ha realizado la imputación fáctica y jurídica contra el señor Nilson Díaz, por una presunta conducta de desaparición forzada y dicha imputación ya encontró la debida anuencia o aprobación del juez de control de Garantías”, teniendo en cuenta que el individuo posee información de lo que ocurrió con la menor de dos años, de la que no se sabe nada.

Dicha solicitud fue presentada ante la jueza 52 de control de garantías de Bogotá de manera virtual, luego de que esta misma determinara que se trataba de una diligencia reservada, al tratarse de hechos que atañen a una menor de edad. El ente acusador pretendía hacer lo mismo con la madre de la niña, pero tuvo que abstenerse luego de que se supiera que esta se encuentra siendo asesorada por una abogada distinta a la que la defendió la semana pasada.

En la antesala a estos hechos judiciales, las autoridades en medio de la investigación han logrado determinar que la tía de la menor, quien la tenía a su cargo desde finales de 2020, denunció que la niña había desaparecido después de que Carolina Galván (madre biológica de la menor) se la llevara un fin de semana y desde entonces nunca regresó con la niña y al parecer no volvió a contestar las llamadas.

Tras su salida de la cárcel, la mamá de la pequeña le entregó una versión de los hechos a Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de Citytv, en la cual, en primer lugar, explicó el por qué circuló la versión de que la niña había sido vendida o regalada, misma que fue descartada por las autoridades judiciales hace algunos meses.

“Él [Nilson] me intimidaba para que cambiara la versión, que no dijera que la niña estaba en el caño, porque supuestamente él la había tirado en el caño, y que dijera que fui yo. De tanto miedo de que algo me podía pasar terminé culpándome”, manifestó.

Unas semanas atrás, Galván había asegurado en diálogo con Semana que la última vez que ella vio a Sara Sofía había sido el 29 de enero, aunque para ese entonces la niña llevaba tres días sin despertar. En esa fecha, ella salió a trabajar, aún estando la pequeña en la casa; sin embargo, cuando regresó, relata, esta ya no estaba. La mujer aseguró que Nilson, su compañero sentimental, le confesó que supuestamente la había tirado al caño.

Posteriormente, de regreso a sus declaraciones con Citytv, la mamá de la menor indicó que intentó llevar a la niña a un centro hospitalario, al notar que no despertaba ni respiraba. No obstante, comenta que fue Nilson quien le impidió que lo hiciera porque “me iba a atacar a causa de eso. Me sentía atacada, mi corazón sentía que algo iba a pasar, me daba miedo que él se metiera conmigo”.





