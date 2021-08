‘Dani Duke’ confiesa que fue lo que la enamoró de ‘La Liendra’

Dani Duke . Foto: Instagram @daniduke

Se trata de una de las relaciones que más genera controversia en las redes sociales por el contenido que suele compartir la pareja conformada por la experta en maquillaje ‘Dani Duke’ y Mauricio Gómez mejor conocido como ‘La Liendra’. En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, la influenciadora aprovechó para hablar de cómo es su noviazgo con el quindiano, qué la enamoró y la manera en que afronta las críticas.

Al ser interrogada por los avances en su relación con ‘La Liendra´, Dani Duke mencionó que todo va muy bien, las cosas han funcionado por la manera en que se comportan y reveló cómo afrontan el día a día.

“Creo que ha funcionado porque los dos somos súper relajados y vivimos un día a la vez”.

Hace algunos días, la pareja alarmó a sus seguidores al hacer una publicación en la que ‘La Liendra’ pensó que ella estaba embarazada, por lo que sugirió hacerse una prueba que finalmente salió negativa.

“¡Jamás! Eso no es una posibilidad en este momento porque tanto él como yo, tenemos muchos proyectos y un hijo implica demasiados gastos por lo que no puedo tener un hijo en estos momentos, sencillamente, no puedo”.

Asimismo, al ser indagada sobre si ya habían estado en conversaciones acerca del tema, la creadora de contenido respondió: “apenas estamos empezando, estamos en la etapa cool de un noviazgo que es conocernos, qué será lo que viene a futuro, como todo eso lindo y todavía no, para eso falta demasiado”.

Cabe mencionar que, su relación con Mauricio Gómez no es bien vista en las redes sociales, por lo que constantemente recibe cientos de críticas porque muchos consideran que ella y el creador de contenido no hacen match, otros aseguran que ella es demasiado hermosa para un tipo como ‘La Liendra’ y así le responde Duke:

“Me dicen superficial, pero realmente la gente superficial son todas esas personas que comentan ese tipo de cosas. Primero que todo yo jamás estaría con un hombre hermoso así tipo modelo Calvin Klein, no es mi estilo, a mí me encanta un hombre que tenga actitud, que tenga quick, que me encante y me enamore con su personalidad, el físico para mí es un no”, señaló para ‘Lo Sé Todo’.

De igual manera, aprovechó para hablar de los ingresos que genera a través de las redes sociales, por lo que aseguró que no solamente se ha quedado con lo que allí produce, sino que, por el contrario, decidió crear su propia marca, poniendo toda su energía y dedicación para que todo salga muy bien.

“En este momento estoy 100 % dedicando y dando todo de mí a mi empresa de pestañas, es mi prioridad, para mí, mi marca es como mi bebé, entonces todo lo que hago en estos momentos es en torno a la marca, eso sí, sin descuidar las redes sociales”, finalizó ‘Dani Duke’ para ‘Lo sé Todo’.

