Elizabeth Loaiza habló de la millonaria sanción de la SIC

Elizabeth Loaiza. Foto: Instagram @elizabethloaiza

El junio pasado, el país conoció la millonaria sanción ($136.278.900) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en contra de la modelo Elizabeth Loaiza por incumplimiento de las normas que regulan las condiciones objetivas de la publicidad al transmitir un mensaje que no correspondía a la realidad por lo que se configura como publicidad engañosa.

Recientemente, en entrevista con ‘Lo Sé Todo’ Loaiza decidió pronunciarse sobre esta multa y cómo ha afrontado todos los temas legales.

“Multa millonaria o vamos a multar a la modelo Elizabeth Loaiza hasta por dos mil millones de pesos y yo dije ‘¿qué está pasando acá?’, la notificamos y no respondió”, por lo que aseguró en sus primeras palabras para el programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’ que vivió momentos de confusión y que no entiende qué pasó con ese proceso.

“Lo dejan a uno manicruzado, porque queda uno sin derecho a defenderse, entonces, ellos sacan una noticia que dice ‘sancionada la modelo Elizabeth Loaiza con yo no se cuantos millones de pesos o más de 100 millones de pesos’ pero realmente esa sanción no está en firme porque el proceso no ha acabado”, señaló la modelo y empresaria.

Constantemente, en redes sociales recibe cientos de críticas por cuenta de esta noticia en su contra, dejándose ver como una mujer fuerte y guerrera, lo cierto es que Elizabeth Loaiza confesó que ha sido algo que la afectado fuertemente.

“Todo el mundo se me vino encima y entonces tú dices ‘pero yo estaba intentando ayudar’ pero de repente la gente no va a sino a atacar, me atacan a mí, a mi hija, se han metido con mis empresas, han atacado a mi familia, en fin”, mencionó la empresaria.

La decisión se adoptó, justo después de que las autoridades competentes adelantarán el debido proceso administrativo que demuestra que Loaiza realizó una publicación en su cuenta de Instagram sobre el producto “ProMed Covid19 Rapid Test”, por lo que en redes sociales muchas personas no dejan de preguntarle cómo avanza el proceso o si ya pagó la multa.

“Multa millonaria a Elizabeth Loaiza no significa que yo tuviera que pagar la multa porque el proceso no ha finalizado, yo tengo como cualquier colombiano el derecho a defenderme y esperamos tener una respuesta buena por parte de la Superintendencia”, finalizó para ‘Lo Sé Todo’.

Pues bien, uno de los influenciadores que más ha hecho mella en la historia de este proceso es el bogotano Nicolás Arrieta, quien constantemente lanza algunos comentarios en contra de la empresaria y le pregunta por el pago de la multa. Este fue uno de los mensajes que intercambiaron a través de las redes sociales:

“¿Y las pruebas? No me mostraste ninguna porque yo jamás vendí ninguna prueba como quieren hacer ver. Entonces si no hay pruebas en contra mío, no hay milloncitos, NO te los has ganado. Dame la prueba y te daré el derecho”, contestó Loaiza.

Además de hacer pública la respuesta a través de sus historias de Instagram, la mujer le agregó un texto en el que le decía al influenciador lo siguiente: “Nico no te has ganado, ni te ganarás los 100 milloncitos. ¡¡¡Sencillamente no hay pruebas de que yo haya vendido ni media prueba covid!!!”.

