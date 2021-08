“El único que tiene los huevos”: Marbelle a Diego Camargo tras publicación de Catalina Maya

Catalina Maya fue eliminada el pasado 1 de agosto de Masterchef Celebrity durante el capítulo grabado en los Llanos Orientales, desintegrando así al grupo conocido como ‘Las 4 babys’, conformado junto a la cantante de música popular Marbelle, la también modelo y actriz Viña Machado, y la actriz Carla Giraldo.

La situación cayó como ‘un balde de agua fría’ entre ellas. Marbelle y Giraldo, por ejemplo, lucieron como unas de las más afectadas: “Tengo el corazón partido en mil pedazos”. Entretanto, Catalina trató de tomar la decisión de la manera más serena posible, pero, luego de expresarle sus agradecimientos a los jueces y demás participantes, no pudo contener el llanto y se tapó el rostro.

Aunque es costumbre que los participantes publiquen fotografías en redes con los eliminados de la competencia, expresando palabras de agradecimiento y resaltando lo mejor de cada uno, no fue el caso con la exmodelo.

El único participante, ajeno al grupo de ‘lLs 4 babys’, que se atrevió a dejarle un emotivo mensaje para despedir a la participante de Masterchef fue Diego Camargo.

“Si quienes hablan de ti pudieran conocerte, descubrirían la maravilla que eres mi @catalinamaya ! Gracias por toda la diversión, la ayuda, la frentería, por las largototas risas, por las charlas en las que siempre mandó el cariño! Es fácil juzgar y decir que eres una calculadora… pero sería más fácil conocerte y descubrir a la niña traviesa que nunca paró de jugar, cocinar y reír!”, fue uno de los fragmentos que le dedicó Camargo a la exmodelo.

En la publicación, la cantante Marbelle aprovechó para dejar un comentario muy sincero de su parte, que por obvias razones encendió las redes.

“El primero y único que tiene los huevos de despedirse de cata. ¡Gracias!”, aseguró la reina de la tecnocarrilera.

Para nadie es un secreto que este grupo ha generado polémica y ha sido blanco de críticas en redes sociales por sus comentarios. De hecho, previo al desafío de eliminación, Maya había expresado su deseo de que Pereira fuera quien abandonara la competencia, al considerar que era una de las más fuertes.

Foto tomada de Instagram de Diego Camargo

En los últimos días ‘Las 4 babys’ hablaron de todo un poco por medio de un Live en Instagram y se refirieron a la forma como las ha percibido la gente. Por ejemplo, Carla Giraldo comentó:

“… El hecho que uno no se caiga bien con alguien, que uno no se la lleve o que uno no sea el mejor amigo, no quiere decir que uno esté tratándose a las patadas todo el tiempo siendo una ‘mala persona’ (hizo gesto de comillas) como la gente dice. Hoy hablaba con uno de mis compañeros y decía: - ¿Te parece normal lo que está pasando? ¿Cómo lo tomas? – (Carla respondió) - ¿que la gente diga que uno es mala persona? nadie nos conoce, es un juego y en el juego se vale todo”.

Ahora, según lo dicho por Marbelle, hay una diferencia en cómo se vivieron las cosas en el programa y como se ven en televisión.

“…Desde el amor le quiero decir a la gente que (...) a nosotras no nos dio rabia cuando alguno de nuestros compañeros ganaba algún pin (de inmunidad) era parte del juego y además lo hacía más interesante porque nos poníamos de lado y lado. Cuando estábamos ahí nunca lo vimos cómo se está viendo ahorita que es como una guerra a muerte. Nosotros allá adentro estábamos gozándonos mucho lo que está pasando (…) sí había tensión, pero no se sentía como para que nos traten así”, expresó la cantante.

