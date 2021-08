“Sea serio”: las críticas a ‘Pacho’ Santos por la vestimenta que usará para ‘prevenir’ el covid-19

Francisco Santos reapareció a través de sus redes sociales y lo hizo con una foto vistiendo un atuendo médico: bata, gorro, tapabocas y hasta zapatos quirúrgicos; pero no iba para un parto ni a realizar algún otro procedimiento médico.

Mediante su cuenta de Twitter, el exvicepresidente escribió que ya estaba “en Bogotá, listo para salir al trabajo y eso que estoy vacunado”, preguntándole a sus seguidores si su vestimenta era muy exagerada para estar en la capital del país. Las reacciones no se hicieron esperar.

El trino tiene más de 600 respuestas, muchas de ellas a modo de burla; incluso, varios usuarios mencionaron que se parecía al ‘Doctor Chapatín’ por el maletín que carga. Otros respondieron que “Así es que es, para que el COVID-19 se proteja de usted”. La publicación, que fue posteada a las cinco de la tarde de este lunes 2, logró en pocos minutos cerca de 1.000 ‘me gusta’ y ha sido citada más de 200 veces, donde destacan mensajes como “Este man de lo bobo es tierno” e incluso, hubo varios ‘tuiteros’ preguntaron si la publicación era o no un meme.

Incluso, hicieron memes y montajes con su foto mostrándolo en diferentes producciones y series como ‘Grey’s Anatomy’; ‘Enfermeras’ y ‘A corazón abierto’. Su nombre se volvió una de las principales tendencias en esta plataforma a causa de los memes y otros comentarios generados.

La respuesta de Francisco Santos

Luego de ver la gran cantidad de comentarios que había sobre su trino, el exembajador y periodista citó su propia publicación respondiendo a quienes hicieron memes con su imagen. “Me encantan las reacciones de la social-bacanería que con sus ‘trolles’ muestra una falta de humor que lo dice todo”, exclamó. Mientras que hubo respuestas respaldándolo, hubo usuarios que continuaron con las críticas.

Cabe mencionar que, Santos hace poco abandonó la Embajada de los Estados Unidos para darle paso a Juan Carlos Pinzón en este cargo diplomático, confesando también que volvió a Colombia cansado de la actividad política y buscando nuevos horizontes.

“Tuve una gran frustración de no haber logrado más, pero tranquilidad de haber trabajo contra el narcotráfico”, mencionó a Uniminuto Radio, revelando además a esta emisora universitaria que desea volver a ejercer el periodismo.

“Quiero volver al periodismo, pero me toca volver a aprender periodismo (…) esto se ha convertido en una balacera ideológica (…) me voy a meter en un curso intensivo porque yo no hago periodismo desde el 2002 cuando renuncié al País, de España”, expresó. También, aprovechó para desearle éxitos a su sucesor.

“Ojalá el embajador Juan Carlos Pinzón entienda que la ruta que falta es grande, solo me queda desearle el mejor de los éxitos en su labor, la función de un embajador es tener buenas relaciones tanto con los republicanos como con los demócratas”.

Finalmente, hace varios días habló para Semana sobre las aspiraciones políticas de varias figuras que están en el sonajero presidencial, de cara a las elecciones de 2022. Habló de Germán Vargas Lleras, mencionando que, “es fijo que se va a lanzar”. Entretanto, advirtió “una debacle económica y un riesgo al sistema democrático” en caso de que Gustavo Petro logre ganar los comicios.

