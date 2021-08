Capturan a miembros de banda dedicada a extorsionar transportadores

Un duro golpe a la banda de extorsionistas colombiana como ‘Los R’ se dio este martes 3 de agosto. Gracias a la denuncia de un conductor que evidenció constantes amenazas, el Gaula de la Policía Nacional desmanteló a la organización delincuencial que tenía azotado al gremio de conductores y transportadores del centro del país.

Liderada por alias ‘El Negro’, la banda extorsionista operaba intimidando a sus víctimas diciéndoles que no les cobraba vacunas como tal por trabajar, sino el rodaje del automotor. Los investigadores a cargo de la investigación conocieron que los dueños de buses que trabajaban en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, estaban siendo extorsionados por órdenes de ‘El Negro’, quien les decía reiteradamente que les ofrecía seguridad privada para que nada les pasara:

De acuerdo con información declarada por el coronel Wilson Barrios Perdomo, jefe de operaciones del Gaula de la Policía Nacional, la banda amenazaba a trabajadores informales que tenían presencia en zonas sin cobertura de transporte. El uniformado aclaró que las detenciones se realizaron dentro de la macrooperación ‘Tempestad’, en la cual 98 personas localizadas en Bogotá, Medellín, Arauca, Boyacá Casanare y Cundinamarca, fueron puestas privadas de su libertad.

Así explicó la forma de operación del grupo extorsionista el coronel Barrios Perdomo:

Ellos normalmente cubren unas rutas en donde no hay transporte público, pero son ciudadanos del común que buscan la forma de subsistir. Los extorsionistas les cobraban 6.000 pesos diarios por cada una de las actividades que desarrollaban en el momento de transporte informal que ellos desarrollan y si no cumplían con esto pues eran sancionados con uno o varios días en no poder ejercer esta labor