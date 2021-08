Primero me enamoré de Colombia y después de Mariana: Vincent Pelluard habló de por qué fue con el tricolor a los Juegos Olímpicos

Mariana Pajón, Carlos Ramírez y Vincent Pelluard. Foto: Ministerio del Deporte.

Con dos medallas olímpicas, una de plata y una de bronce, llegó la delegación colombiana de BMX de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que estuvo conformada por Mariana Pajón, Carlos Ramírez y Vincent Pelluard, un grupo de éxito que volvió con alegría al país.

Los tres representantes nacionales atendieron a los medios de comunicación en el Ministerio del Deporte, donde hablaron de sus resultados, entregaron pormenores de la competencia y respondieron a algunas de las polémicas que crearon los usuarios de redes sociales durante la competencia.

Pajón aseguró que era una competencia atípica porque debido a las restricciones de la pandemia de covid-19, no pudieron tener familiares u otros acompañantes cerca en la sede olímpica, un apoyo emocional necesario para sortear la presión y ansiedad que genera el contexto.

“Nosotros ganamos una medalla como deportistas, pero también disfrutamos y nos alegramos de los triunfos de los colombianos y de los latinoamericanos. Uno se siente un admirador más, cuando estaban los pesista uno hace fuerza, con los de atletismo uno corre con ellos, cuando Catherine uno salta con ella. Yo creo que es una alegría que se necesita, más en un país como el nuestro”, afirmó la ciclista tres veces medallista olímpica y ganadora de la presea de plata.

Mariana Pajón

“Nosotros nos ponemos las camisas de nuestra selección y en verdad la sudamos hasta donde más podemos... salimos a dejar ese legado de que los colombianos somos unos guerreros”, afirmó Carlos Ramírez, ganador de la medalla de Bronce y doble medallista olímpico.

Vincent Pellaurd terminó sexto en la instancia de semifinales. Durante la rueda de prensa, afirmó que se sintió acompañado, aunque no por todo el mundo. “Es algo que nunca había vivido antes, uno siente una energía real y da fortaleza. Desde que cambié de nacionalidad trato de colombianizar mi manera de correr y eso es ser más guerrero, luchar y correr con el alma”, afirmó y agregó: “De verdad me habría gustado ser colombiano desde hace muchos más años”.

Durante la competencia de BMX en Tokyo 2020, varios opinadores iniciaron un debate por la selección y representación colombiana de Pelluard, debido a que nació en Francia (nacionalizado colombiano) y es el esposo de Mariana Pajón. Algunos afirmaron que no debía ser parte de la selección y que su convocatoria había sido por influencia.

El debate se mantuvo por varios días y según contó Pelluard, los comentarios en las redes sociales llegaron a afectarlos en Tokyo, pero el apoyo familiar y la concentración preolímpica les permitió concentrarse y lograr hacerlos más fuertes, porque no consideraban justas las críticas. Pajón, por su parte reconoció que muchas personas enviaron mensajes positivos que lograron opacar aquellos en su contra.

La triple medallista olímpica afirmó que las críticas eran infundadas porque Pelluard, a parte de ser colombiano, cumplió con los criterios de selección. “¿Cómo clasificó?, eso fue muy fácil, el que sabe leer, lee cómo fueron los parámetros. Yo también los tuve que cumplir y es pedaleando”, concluyó.

Ramírez, por su parte, aceptó que los ataques alcanzaron a afectarlos a todos, incluso a él que se vio envuelto en la discusión. “Estar detrás de una pantalla es muy fácil, cualquiera coge un celular y escribe cualquier barrabasada, cualquier cosa”, afirmó y recordó que cuando Vincent inició el proceso de nacionalización, otras personas lo buscaron a él para que se opusiera.

“Me acuerdo que siempre les respondía: ¿no se quiere dejar quitar el cupo? Pedalee. Es que uno todo lo demuestra en la pista. El deporte de alto rendimiento se basa en el rendimiento, en ningún otra cosa más. Aquí no hay rosca, no hay quien a dedo monta a tal persona, el que se lo gana, se lo gana. Todos sabemos los parámetros”, afirmó Carlos Ramírez.

Carlos Ramírez

El medallista afirmó que vio a Mariana y a Vincent muy mal en algunas ocasiones, pero siempre intentó estar ahí y evitar que vieran comentarios en las redes sociales porque “la persona del común no dimensiona el poder de un comentario y a quien le están tirando duro no saben lo que va por detrás”.

La respuesta de Vicent Pelluard a la polémica

El ciclista de 32 años recordó que su historia en el país inició precisamente por su compañero olímpico, Carlos Ramírez. Fue él quien a mediados de 2013 lo invitó a Colombia y desde ese momento se enamoró de la nación.

“Yo acepté esa invitación, gracias a la invitación de Carlos pude conocer un poco más a Mariana, y literalmente me enamoré del país, me enamoré de la cultura”, incluso bromeó que “primero de Colombia y después de Mariana”, su actual esposa.

“Me enamoré de la cultura, de la forma de entrenar, de vivir, la alegría, el descomplique de todo; lo que me faltaba en Francia, porque Francia puede ser un país muy organizado, pero a veces demasiado organizado lo cansa a uno. En el 2016 Colombia se convirtió en mi casa, desde ese día Colombia es mi casa, vivo acá, tengo la nacionalidad colombiana, represento a marcas colombianas, yo llamo a Colombia mi casa, entonces ¿por qué no representar a la casa?”, afirmó el ciclista.

Vincent Pelluard

Desde el 2018, después de contraer matrimonio con Pajón, Pelluard tiene nacionalidad colombiana y eso le permitió representar al país en estas justas, para la que consiguió los puntos necesarios de acuerdo a los criterios de clasificación de la Federación Colombiana de Ciclismo.

“Era lógico para mí representar a Colombia porque finalmente es donde vivo, donde voy a vivir, donde van a nacer nuestros futuros hijos, van a ser colombianos, y yo quiero vivir y pasar mi vida acá”, concluyó. Mariana Pajón, por su parte, también anunció que quiere ser mamá y que sus hijos crezcan en el país; aunque evalúa su futuro en el deporte.

