Exfórmula vicepresidencial de Santiago Botero denunció que un policía lo atacó cuando iba a votar: “Solo porque defiendo a los patrulleros”

El excandidato vicepresidencial denunció que estos actos se presentaron en su lugar de votación - crédito @CarlosFCuevas1/X

Carlos Fernando Cuevas, excandidato a la Vicepresidencia de Colombia, fue protagonista de un hecho de alteración al orden público durante la segunda vuelta presidencial en Colombia que se desarrolló el domingo 21 de junio de 2026.

En medio de su asistencia al puesto de votación asignado en Bucaramanga, la fórmula del excandidato presidencial Santiago Botero Jaramillo denunció que un uniformado de la Policía Nacional de Colombia le impuso un comparendo por presuntamente haber utilizado su dispositivo móvil en el punto de sufragio.

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Sin embargo, Cuevas señaló que la multa le fue dada cuando ingresó a la sede académica teniendo su teléfono celular en su mano.

Cuevas enfatizó en que no tiene ningún rencor por la Policía de Colombia - crédito @CarlosFCuevas1/X

“Puede llamar al mayor pa’ que le dé el positivo de que pudo montarme el problema, ¿oyó? (...) esperó que él entrara con el celular para decirle ya cuando estaba dentro que le hacía el comparendo (sic)”, se escuchan en los fragmentos de la grabación publicada por Cuevas en X.

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Posterior al hecho, el excandidato vicepresidencial comentó que su descontento se originó cuando exhibió un video en donde celebró que el presidente Gustavo Petro haya aumentado el salario de los integrantes de la fuerza pública.

Incluso, señaló que no tiene nada en contra de la Policía Nacional, debido a que su padre hizo parte de la institución oficial.

“Mi papá es pensionado de la policía, agente. No tengo nada en contra de la policía, pero claramente le dio rabia porque ayer saqué un video, que está viral, en donde felicito a Petro por haberle subido el sueldo a unos policías que estaban concursando para ascender. Y mientras la derecha dice firme por la patria, le pagan miserias a los policías. Y llegó el puesto guerrillero y ascendió a diecisiete mil patrulleros, lo que no hizo la derecha en toda su historia”, indicó.

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El excandidato finalmente logró ejercer su derecho al voto - crédito @CarlosFCuevas1/X

Por ello, Carlos Fernando Cuevas elevó un mensaje al oficial que lo recriminó durante su ejercicio democrático. “Al señor oficial, al mayor de Bucaramanga, le digo de parte mía cariño y respeto. Qué triste que usted tenga que atacarme porque yo defiendo a los patrulleros, porque defiendo a los de abajo. Qué pena”, expresó.

Pese al impasse, el excandidato presidencial pudo ejercer su derecho al voto. “Feliz de cumplir con el deber. Hoy y siempre estaré dispuesto a jugármela por el pueblo y POR LA VIDA”, concluyó.

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Excandidatos presidenciales también votaron en la segunda vuelta

De otro lado, los excandidatos presidenciales hicieron parte de la jornada electoral. La senadora y excandidata del Centro Democrático Paloma Valencia votó en Chapinero, en el norte de Bogotá, acompañada por su hija Amapola. Desde allí llamó a los ciudadanos a participar y reiteró su apoyo a Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria.

Paloma Valencia ejerce su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial de Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

“Hoy tenemos todos que salir a votar. Hoy tu voto defiende la Constitución. Tu voto defiende el Estado social de derecho (...) No permitamos que el Pacto Histórico abra la puerta al autoritarismo. Por eso hoy todos a votar en contra de Iván Cepeda”, sostuvo Valencia.

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El excandidato presidencial Roy Barreras acudió a su puesto de votación en Cali. Allí ratificó su respaldo al senador y candidato del Pacto Histórico, e insistió en la necesidad de aceptar el desenlace electoral.

“He depositado mi voto por la vida. Invito a todos los colombianos, después de las 4:00 p. m., a recibir con entusiasmo, pero con tranquilidad, los resultados. Cualquiera que sea el resultado, todos los colombianos somos hijos de la misma patria. Reconozcamos el resultado electoral, vivámoslo en paz y quien gane, que sea capaz de unir a Colombia”, dijo Barreras.

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Roy Barreras ejerce su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Prensa Roy Barreras

El excandidato Sergio Fajardo participó en la jornada en Medellín, pero reveló por quién se inclinó ni entregó declaraciones a medios locales.

En otro punto del espectro político, el exaspirante Miguel Uribe Londoño manifestó su apoyo a Abelardo de la Espriella, junto con frases alusivas a su hijo, el fallecido senador Miguel Uribe Londoño.

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“Todavía estamos a tiempo de salvar el país. Todavía estamos a tiempo de construir un mejor futuro. Salgamos a ejercer nuestro derecho a votar, para que Colombia siga siendo un país libre. ¡Firmes por la Patria!”, expresó.

El excandidato hizo un llamado a participar en las elecciones presidenciales - crédito @migueluribel/X