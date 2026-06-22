Así votaron en los departamentos de Colombia: en cuáles ganó y perdió Abelardo de la Espriella, presidente electo

Abelardo de la Espriella sorprendió a Colombia al obtener cerca de 13 millones de votos en la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito Charlie Cordero/Reuters

La segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia dejó el domingo 21 de junio a Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. Con el boletín 37 de la Registraduría Nacional y 99,96% del preconteo de mesas informadas, sumó 12.955.911 votos (49,66%) frente a 12.706.523 (48,70%) de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, una diferencia de 249.388 votos,

A nivel nacional, mientras Cepeda se impuso en 19 departamentos (incluida Bogotá), mientras que De la Espriella ganó en 13, incluidos los consulados.

Como se esperaba, se registró una contienda cerrada y se confirmó un mapa dividido entre ambos aspirantes. El boletín también indicó que el escrutinio avanzó con casi la totalidad de las mesas, aunque en algunos territorios el reporte quedó por debajo del 100%.

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Abelardo de la Espriella obtuvo un triunfo rotundo en Antioquia al sacar más de dos millones de votos - crédito Infobae Colombia

Los territorios donde ganó Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, acompañado por José Manuel Restrepo en la fórmula de Defensores de la Patria, se impuso en:

Antioquia: 2.185.834 votos y 64,42%, con 15.801 mesas informadas de 15.801, 100% del total, y 3.429.094 votantes, equivalentes a 62,93%.

Arauca: 63.523 votos y 56,60%, con 662 mesas, 100% del total, y 114.063 votantes, para 51,65%.

Boyacá: 441.557 votos y 60,22%, con 3.126 mesas informadas y 741.086 votantes, equivalentes a 71,30%.

Caldas: 306.735 votos y 58,77%, con 2.492 mesas de 2.492 y 531.910 votantes, que representaron 64,18%.

Casanare: sumó 161.203 votos y 69,09%, con 1.020 mesas, 100% del total, y 236.278 votantes, para 71,86%.

Consulados: 384.726 votos y 63,76%, con 3.612 mesas informadas y 98,41% de mesas; mientras los votantes fueron 604.416, equivalentes a 42,72%.

Cundinamarca: 896.844 votos y 52,90%, con 6.916 mesas de 6.916 y 1.715.333 votantes, que representaron 73,45%.

Guaviare: 20.678 votos y 52,78%, con 221 mesas informadas, 100% del total, y 40.032 votantes, equivalentes a 57,76%.

Huila: 375.032 votos y 61,12%, con 2.746 mesas y 620.202 votantes, para 66,13%.

Meta: registró 339.754 votos y 59,14%, con 2.543 mesas informadas de 2.543 y 582.838 votantes, que representaron 68,24%.

Norte de Santander: 602.652 votos y 76,56%, con 4.077 mesas informadas y 99,95% del total. Los votantes fueron 793.034, equivalentes a 57,92%.

Quindío: 179.562 votos y 58,33%, con 1.471 mesas y 312.503 votantes, para 61,88%.

Risaralda: 288.680 votos y 53,73%, con 2.551 mesas informadas de 2.551 y 545.016 votantes, que representaron 62,01%.

Santander: 822.592 votos y 64,58%, con 5.690 mesas, 100% del total, y 1.284.154 votantes, equivalentes a 68,96%.

Tolima: cerró con 425.172 votos y 57,83%, con 3.526 mesas informadas y 744.122 votantes, para 63,56%.

Abelardo de la Espriella, presidente de electo de Colombia, arrasó en los consulados - crédito Registraduría

Los territorios donde se impuso Iván Cepeda

Cepeda, con Aida Quilcué en la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, ganó en los siguientes departamentos:

Amazonas: 17.849 votos y 61,89%, con 176 mesas informadas de 176 (29.103 votantes, equivalentes a 50,81%).

Atlántico: 732.403 votos y 58,61%, con 6.190 mesas de 6.190.

Bogotá D. C.: 2.235.514 votos y 52,47%, con 17.164 mesas informadas.

Bolívar: 591.870 votos y 59,51%, con 5.354 mesas informadas y 99,98% de mesas.

Caquetá: 102.286 votos y 48,97%, con 983 mesas de 983, 100% de mesas y 212.372 votantes, que representaron 64,86%.

Bolívar: 591.870 votos y 59,51. Allí se registraron 999.360 votantes en total, 55,79% de participación.

Cauca: 585.479 votos y 75,64%, con 3.427 mesas informadas, 100% del total y 788.229 votantes, equivalentes a 73,25%.

Cesar: 281.730 votos y 50,88%, con 2.754 mesas de 2.754 y 558.502 votantes, para 60,10%.

Chocó: 152.674 votos y 81,37%, con 1.252 mesas informadas, 100% de mesas y 190.327 votantes, que representaron 52,60%.

Córdoba: 499.149 votos y 58,28%, con 4.180 mesas informadas de 4.180 y 861.789 votantes, equivalentes a 61,77%.

Guainía: 9.690 votos y 63,48%, con 117 mesas, 100% del total y 15.384 votantes, que representaron 41,69%.

La Guajira: 198.557 votos y 60,45%, con 2.095 mesas informadas y 332.166 votantes, para 46,86%.

Magdalena: 347.228 votos y 57,02%, con 3.228 mesas de 3.228 y 612.825 votantes, equivalentes a 56,25%.

Nariño: 651.541 votos y 76,72%, con 3.898 mesas informadas y 99,92% del total. Allí los votantes fueron 858.292, con una participación de 70,03%.

Putumayo: 131.958 votos y 78,52%. Allí se informaron 809 mesas de 809, 100% del total, y 169.935 votantes, equivalentes a 64,50%.

Iván Cepeda se lanzó a la Presidencia con el apyo del Pacto Histórico - crédito Iván Cepeda

San Andrés: 12.311 votos y 53,80%, con 156 mesas, 100% del total, y 22.991 votantes, para 42,74%.

Sucre: 279.312 votos y 59,19%, con 2.347 mesas informadas y 474.775 votantes, equivalentes a 62,36%.

Valle: 1.404.083 votos y 60,82%, con 11.087 mesas de 11.087 y 2.328.597 votantes, que representaron 61,38%.

Vaupés: 9.481 votos y 80,86%, con 88 mesas informadas, 100% del total, y 11.798 votantes, para 45,18%.

Vichada: 14.274 votos y 54,43%, con 197 mesas y 26.454 votantes, equivalentes a 46,12%.