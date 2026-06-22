Así se vivió la derrota de Iván Cepeda en el Royal Center de Bogotá, donde recibió los resultados de la segunda vuelta: hubo euforia

El candidato aceptó el primer resultado electoral, pero aseguró que se debe esperar a los escrutinios - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue elegido presidente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, según el preconteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil (boletín N° 32), el aspirante de la derecha alcanzó 12.951.856 votos (49,65%) mientras que el candidato de la izquierda logró 12.703.886 sufragios a su favor (48,70%).

La diferencia de votos entre los candidatos es de 247.970 votos, correspondientes a un 0,95%. Por otro lado, la Registraduría informó que hubo 426.686 votos en blanco, aproximadamente, 26.084.329 válidos y 220.751 votos nulos.

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Mientras en Colombia algunas personas celebran los resultados electorales por el cambio radical que habrá en el Gobierno, otros esperan el desarrollo de los escrutinios para que se verifiquen los datos arrojados en el preconteo y se determine si, en efecto, Abelardo de la Espriella es el presidente electo del país.

Iván Cepeda Castro, aspirante presidencial de la izquierda, logró 12.707.682 votos - crédito Colprensa

El aspirante Iván Cepeda Castro recibió los resultados en el Royal Center de Bogotá. Allí, una multitud lo esperó. El ambiente inicial era de euforia y alegría, ante la expectativa que generaba el preconteo. Sin embargo, luego de que la Registraduría diera a conocer los resultados, los presentes redujeron los ánimos hasta la llegada del congresista al lugar.

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Palabras de Iván Cepeda tras su derrota en las urnas

El candidato presidencial expresó su agradecimiento a todas las personas que lo apoyaron en las urnas y durante su campaña de cara a la presidencia. Mencionó a las mujeres, a la población en situación de discapacidad y otros ciudadanos con los que contó durante la etapa electoral.

“Gracias por haber hecho una campaña electoral a pulso, con recursos de su propio bolsillo para hacer valer las necesidades. Gracias a las mujeres, gracias a la comunidad, gracias por las poblaciones en situación de discapacidad. Gracias a todas y todos los colombianos”, dijo Cepeda, mientras los asistentes lo acompañaron con ovaciones.

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Abelardo de la Espriella alcanzó 12.957.640 respaldos en la urnas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Asimismo, informó que los datos del preconteo no son oficiales ni vinculantes. Es necesario esperar a los escrutinios, que pueden tardar en arrojar resultados. Sin embargo, aseguró que reconoce y acepta ese primer resultado de la segunda vuelta. Indicó entonces que dispone de varios abogados y abogadas que impugnarán 33,0 mesas de votación en todo el país, donde, al parecer, se registraron presuntas irregularidades.

El candidato afirmó que protegerá los derechos que fueron conquistados en su momento, en caso de que, bajo la nueva administración, estos se encuentren en peligro. “No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política, que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido”, precisó.

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Presidente electo de Colombia entregó mensaje a los colombianos

Por su parte, Abelardo de la Espriella, como presidente electo de Colombia, se pronunció en medio de una multitud que lo acompañó en el recibimiento de los resultados en Barranquilla. Allí estaba presente la congresista y representante a la Cámara de los Estados Unidos María Elvira Salazar, a la que concedió unas declaraciones sobre los resultados electorales.

La declaración de De la Espriella ocurrió durante una conversación con la congresista estadounidense María Elvira Salazar - crédito @MaElviraSalazar/X

“Hoy Colombia ganó su partido más importante. Y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia, necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos de Norteamérica, que no solamente es nuestro primer socio comercial, sino también nuestro aliado estratégico más importante en la lucha contra el crimen organizado. ¡Firme por la patria!”, expresó.

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De igual manera, agradeció al electorado que votó por él en las urnas y, junto con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ahora vicepresidente electo del país, trabajarán para convertir a Colombia en la “Patria Milagro” que prometieron en campaña. “No se van a arrepentir, la Patria Milagro será una realidad”, aseveró.