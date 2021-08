Otro giro en caso de Sara Sofía: Juez declaró ilegal la captura y ordenó libertad para Carolina Galván y Nilson Díaz

Archivo: Captura de Carolina Galván y Nilson Díaz. Foto: Policía Nacional

En lo que se ha vuelto un tira y afloje entre las partes, la juez quinta penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, declaró ilegal la captura y ordenó la libertad de Carolina Galván y Nilson Díaz, señalados por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de la niña Sara Sofía.

La juez señaló que la Fiscalía cometió un error que impidió que los indiciados contaran con abogados de confianza para defenderse de las imputaciones formuladas por el ente investigador.

Para la juez, hubo errores en las capturas de los indiciados así como les fueron vulnerados sus derechos, motivos por los que no era posible legalizar estas capturas.

De la sentencia divulgada, el principal argumento es éste:

El juzgado quinto penal municipal con función de garantías de Bogotá, resuelve no acceder a la solicitud efectuada por parte de la delegada de la Fiscalía, es decir, no legalizar la captura sino por el contrario declarar ilegal el procedimiento de captura de los ciudadanos Nilson Vladimir Díaz y Carolina Galván Cuesta

Por lo que ante la nulidad del procedimiento, de acuerdo con la defensa, se solicitó la libertad inmediata para Díaz y Galván a la juez quinta penal.

Pese a lo anterior, la Fiscalía anunció que interpondrá recurso de reposición ante la decisión no obstante tanto el abogado de las víctimas, como la Procuraduría, aceptaron la decisión judicial.

La juez declaró que la Fiscalía no hizo los procesos correctos en el caso de la orden de captura contra Díaz y Galván, además de que no se informó lo sucedido previamente a la a expedición de la nueva orden de captura, pese al impacto mediático del caso de Sara Sofía que ha involucrado tanto a la opinión pública como a los medios de comunicación, éstos últimos en seguimiento de una historia que aún no concluye.

Un tira y afloje por errores de procedimiento legal

Archivo: Carolina Galván, madre de la niña Sara Sofía desaparecida en enero de 2021en Bogotá.

El caso de la niña Sara Sofía Galván, desaparecida el pasado enero, ha vivido situaciones de confrontación entre las partes desde el pasado viernes cuando por un error de la Fiscalía los dos presuntos responsables, Nilson Vladimir Díaz y Carolina Galván han estado a punto de recobrar la libertad.

El pasado 1 de agosto, Díaz, pareja sentimental de Galván, fue recapturado en las puertas de La Picota por agentes del CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial, quienes habían anunciado públicamente que solicitarían nuevas órdenes de captura en contra de ambos y continuarán la investigación de los hechos para lograr su esclarecimiento.

Lo que ocurrió de la misma manera con Carolina Galván, madre de la niña Sara Sofía, quien no franqueó las puertas de la cárcel El Buen Pastor, al ser capturada nuevamente por las autoridades por ser presuntamente autora del delito de desaparición forzada. Luego de la recaptura, la mujer fue trasladada a los calabozos de la Fiscalía, de donde saldrá en las próximas horas luego del fallo de la juez quinta penal municipal con función de control de garantías de Bogotá.

La incertidumbre de las últimas horas se reflejó en Xiomara Galván, tía de la pequeña, quien manifestó su inconformismo con el sistema judicial colombiano, luego de que la jueza segunda penal del circuito especializada de Bogotá decidiera declarar la nulidad en el proceso.

La mujer advirtió durante una entrevista concedida a RCN Noticias que “así hubiera irregularidades no es permitido que esto ocurra, ellos han dicho muchas cosas sobre el caso, hasta mentiras, cómo no van a hacer nada y ahora dejarlos libres. Ellos (su mamá y su padrastro) son los responsables, ellos tienen que responder por todo”.

Así las cosas, Xiomara Galván no sólo criticó la anulación del proceso, sino también la labor de la propia Fiscalía, sobre la que advirtió que “dicen que la niña está muerta pero el cuerpo tampoco lo encuentran. Ella no está muerta, ella está viva pero tampoco quieren hacer nada por buscarla. Esto demuestra que no hay funcionarios que defiendan la niñez”.

