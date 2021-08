Millonarios continúa con su racha ganadora en la Liga BetPlay y es líder con puntaje perfecto

MANIZALES - COLOMBIA, 01-08-2021:Harrison Mojica de Millonarios celebra después de anotar el gol de su equipo durante partido por la fecha 3 entre Once Caldas y Millonarios como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 jugado en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.

En la Liga BetPlay 2021 II Millonarios está ratificando por qué llegó a la final del torneo colombiano el primer semestre de este año. La continuidad en el proceso de Alberto Gamero ha dado resultados, al menos en los tres primeros partidos, en los que el cuadro embajador ha sumado 9 puntos, razón por la que hoy es el líder.

La victoria más reciente del equipo de la capital colombiana fue este 1 de agosto, enfrentando a Once Caldas en condición de visitante. En el primer tiempo ambos equipos salieron a proponer, pero fueron los dirigidos por Gamero quienes dieron el primer golpe; cuando el cronómetro marcaba el minuto 27 Hárrison Mojica anotó mediante un zurdazo de media distancia, tras un pase de Elvis Perlaza.

Mojica, quien con buen fútbol les está haciendo al honor al dorsal ‘10′ que hoy porta, también fue partícipe del segundo tanto de los albiazules. En el minuto 54 brindó un pase de la muerte a Édgar Guerra; el joven canterano de 20 años marcó el segundo gol. Con dos tantos de ventaja, Millonarios, ordenado, aguantó el ataque del blanco de Manizales, al que le faltó profundidad.

“Este Millonarios va entendiendo lo que queremos, a medida que van pasando los partidos lo veo más sólido, hay cosas por corregir en la parte defensiva, debemos mejorar. El trabajo que vienen haciendo es bueno, salieron dispuestos a ganar el partido”, sostuvo Alberto Gamero.

El DT de Millonarios aprovechó la tercera victoria en línea de su equipo en la liga colombiana para destacar la posesión del balón, así como la manera en que Hárrison Mojica ha ido ganando protagonismo.

“Me deja tranquilo la posesión de balón, lo hemos analizado y lo vamos mejorando poco a poco, eso me tiene tranquilo, cuando el equipo sale a la cancha lo hace con esa mentalidad. El inicio de juego no está perfecto, pero lo vamos mejorando (...). Me parece que lo de Mojica de ha sido importante: está cogiendo más ritmo, se está juntando bien con sus compañeros”, aseguró.

Las sorpresas de la fecha

En el liderato de la Liga BetPlay a Millonarios lo acompaña Atlético Bucaramanga, también con 9 unidades pero en desventaja respecto a la diferencia de goles. Los leopardos le ganaron a un Deportivo Cali, que sigue sin encontrar su mejor fútbol, en el estadio Palmaseca y con anotaciones de Andrés de Jesús Sarmiento y el siempre vigente Sherman Cárdenas.

“Lo primero que debo decir es que tenemos una gran tristeza porque dejamos escapar 5 puntos en dos partidos. En nuestra cancha tenemos que hacer otro tipo de juego para no perder. Fuimos al ataque, dominamos el juego, pero otro error en el segundo gol y no supimos después como vulnerar al Bucaramanga”, sostuvo Alfredo Arias DT del Deportivo Cali.

“Cali es un equipo complicado, directo y fuerte en el duelo ofensivo. La idea es que nosotros mantengamos la posesión, el orden y estemos muy concentrados”, afirmó Óscar Upegui, timonel del Bucaramanga previo al partido, y demostró que tenía razón: se le dieron los resultados.

Millonarios, líder de la Liga Betplay 2021 II a corte de la tercera fecha.

Una de las sorpresas de la jornada fue la victoria de Envigado por la mínima diferencia, en condición de local, sobre América de Cali, cuarto en la tabla de posiciones con 6 puntos.

“El rival nos superó en todos los aspectos, con y sin balón fue más que nosotros, al final supieron definir con mucha capacidad y contundencia sus opciones de gol”, sostuvo el DT de América de Cali, Juan Carlos Osorio.

