Así sobrevivieron las discotecas en Bogotá, una de los sectores más afectados por la pandemia

Luego de un largo año y medio con medidas restrictivas contra el Covid-19 en Bogotá que le exigió a los diferentes establecimientos nocturnos, como bares, discotecas, restaurantes y demás reinventarse para sobrevivir a la crisis que dejó miles de negocios cerrados y en quiebra, como parte del proyecto de reactivación económica de la capital la alcaldesa comentó que ya se dio la autorización para que este tipo de negocios y otros espacios como estadios y conciertos puedan abrir con un 50% de aforo, garantizando el distanciamiento social y seguir otras normas.

El panorama es tan alentador para estos negocios que incluso, la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) informó que estos establecimientos han comenzado su reactivación de manera responsable y optimista y que, a un mes del inicio de sus labores, ya se han recuperado cerca de 3.000 empleos directos en la capital.

Por lo que en entrevista con Portafolio, Edison Ramírez, dueño de Theatron, y Diego Acuña, relacionista público, contaron cómo el sector ha sobrevivido, lo difícil que han sido estos meses y la lecciones aprendidas sobre la pandemia.

“En nuestra experiencia pudimos operar como restaurante, por que contábamos con el espacio desde un comienzo lo que hizo que la transición fuera relativamente fácil, sin embargo no pudimos abrir la pista de baile. Una ventaja que tuvimos con respecto a otros establecimientos fue la infraestructura”, comentó Ramírez sobre la primera etapa de reapertura en el que muchos establecimientos tuvieron que modificar su espacio.

Luego que se dio la oportunidad de abrir como bar, consiguieron los permisos que se daban a través de la secretario de salud y ahora celebran que ya las personas que estaban acostumbradas ha usar su pista de baile lo puedan hacer, debido a que Theatron en la capital siempre fue muy reconocido por la oferta de baile y espacios que tiene.

Sin embargo, pese al éxito de esta discoteca ubicada en Chapinero, Diego Acuña, reconoció que ha sido muy complejo este tiempo, pues considera que como sector se les dejo de último para la reactivación y se vieron muy afectados para estigmatización entorno al espacio.

“Los empresarios que tuvieron más dificultad fueron los que solo dependían de este negocio y además, no se ha priorizado el grupo poblacional que más frecuenta estos establecimientos para la vacunación lo que hace más compleja la reactivación”, anotó el relacionista que aseguró que pese a todo “nos quedo una gran lección y es aprender a diversificar, no nos podemos quedar en una sola cosa y nos debemos hacer respetar por el Gobierno, que nos estigmatizó”.

Frente a la sostenibilidad que se ha creado la idea del modelo de gastrobar el dueño de Teathron aseguró que no es viable que teniendo en cuenta los aforos permitidos inicialmente, que eran de un 30%, no alcanzan ha cubrir las perdidas que se han tenido ni ayudan con el levantamiento del sector.

“Una cosa que ha sido difícil es que el espacio de gastrobar no representa mayores cifras en las ventas, nosotros facturábamos 20 mil millones y al día de hoy las ventas no nos llegan ni al 5%. No se entiendo bajo que estudiaron los aforos no son viables económicamente por lo que nos ha tocado reducir el personas, además, estar un años y 3 o 5 meses fuera del mercado ha sido difícil y a esto se le suma que estamos compitiendo con la rumba ilegal”, puntualizó, por eso cree que subir el aforo al 50% va ayudar mucho al sector de entretenimiento nocturno y lo mismo la decisión de abrir las discotecas.





