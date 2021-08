Madrina de niño venezolano de ‘La Voz: Kids’ asegura que su madre biológica estuvo de acuerdo y que no pretende quitárselo

Captura de pantalla Youtube

Decenas de niños han conmovido a los televidentes del popular concurso de talentos musicales infantil ‘La Voz: Kids’, sin embargo, la historia de Jackson Barreto se llevó particular atención. El niño, que vestido de mariachi interpretó ‘Mi salón está de fiesta’, emocionó al público y a los jurados con su historia. Proveniente de Venezuela, y deambulando por las calles con su padrastro, se encontró con Esther Molina, quien tiene un negocio de accesorios para celulares. El niño, a quien Esther le dio la oportunidad de cantar en su local, quedó bajo custodia de Molina, quien lo amadrinó luego de sentir una especial conexión con él. La mamá biológica de Jackson, Reina Isabel Maramara, ahora pide que su hijo le sea devuelto. Molina asegura que ella ha tenido al menor bajo los permisos de aquella mujer.

Ambas mujeres hablaron sobre la situación del menor de 11 años, sin embargo, el más reciente testimonio provino de su madrina quien, ante los alegatos de la progenitora del niño, aseguró que no estaba intentando quitárselo y que, incluso, ella misma le habría firmado los papeles para que Jackson participara en el programa del Canal Caracol. “Soy madre de tres hermosos niños y me conmoví. Le tomé mucho afecto al niño y no solamente lo hago con Jackson, también lo hago con otros niños, y otras personas, porque me considero una persona altruista”, explicó la mujer para el medio de comunicación El Pitazo.

“El niño le dijo: ‘mamá, dame la firma, por favor. Hazlo por mí, yo quiero ser algo en la vida y cumplir mi sueño’. Entonces mi esposa se lo firmó”, aseguró para ese mismo portal, José Gregorio Carrasco, padrastro de Jackson, quien confirmó lo relatado por Esther. Sin embargo, a pesar de los dos testimonios, la madre del niño en enfática en decir que ella nunca otorgó autorización, y que lo único que busca Molina es apartarla de su hijo.

Aunque Molina no comentó con detalles en que instancia está el proceso legal sobre la custodia del pequeño cantante, sí confirmó que, por el momento, está bajo su custodia de manera provisional.

“El niño está súper feliz, ya todo el mundo se quiere tomar fotos con él. El niño se siente muy orgulloso de que Dios le haya dado ese talento; está súper contento de estar aquí con nosotros. Obvio, también siente tristeza de ver a su mamita lejos de él y de tener a su hermana allá, pero se siente muy orgulloso de poder pertenecer a esta familia y de que no solamente soy yo, son muchas personas aquí en Arauca que lo han apoyado y que se sienten orgullosos de que él esté aquí en Colombia y haya ido a representar no solamente a Venezuela sino también a Arauca”, le contó la mujer al portal.

La versión de los hechos que entregó la madre biológica del pequeño niño, que ahora concursa en ‘La Voz: Kids’, bajo la mentoría musical de Andrés Cepeda, indica que Jackson llegó a Colombia con su padrastro quien habría asegurado que quería que el menor conociera el país. Según cuenta ella, no supo más de ellos, y les perdió el rastro.

Cuenta que luego de días de no saber del paradero de su esposo y su hijo, vio como un video del pequeño Jackson cantando empezó a circular por internet. La mujer tomó rumbo a Colombia para buscar a su hijo, y se encontró con que Jackson estaba bajo el cuidado de Molina. Maramara contó que lo último que supo de su esposo es que estaba preso, y que ganaba dinero con lo que el menor generaba cantando en las calles.

“Yo no estoy vendiendo a mi hijo”, sentenció la venezolana frente a la custodia temporal que mantiene Molina sobre Barreto. Jackson no es su único hijo y, según le comentó a ese medio de comunicación, tiene una niña de 14 años llamada Lismary que, además, está en delicado estado de salud. Lismary fue diagnosticada con insuficiencia renal y necesita diálisis, también inició un tratamiento por sepsis.

“Él me ignoraba, me decía que yo no era la mamá y en estos momentos él me habla pero por teléfono, pero yo quiero tener a mi hijo conmigo. Yo tengo todos los documentos de él, a esa señora no le he dado ningún documento de mi hijo. Ahora ella quiere agarrarlo para ella, quiere que yo le firme un papel”, contó la progenitora que ahora está en búsqueda de recuperar la totalidad del poderío sobre su hijo.





