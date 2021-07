La anécdota de Laura Acuña en su niñez por la que dice que le fue “muy mal”

Foto tomada del Instagram de Laura Acuña.

Cuando se es niño se hacen cualquier cantidad de berrinches y travesuras que, algunas pueden ser voluntarias y otras solo por la inocencia de la infancia. Sin embargo, sea cual sea el caso los padres son quienes terminan pagando la factura. De hecho, sobre este tema fue precisamente entrevistada Laura Acuña para el Canal de YouTube de ‘La Voz Kids’ y el portal de Caracol Televisión. De este modo, la presentadora contó una anécdota de su niñez cuando por su causa sus progenitores pasaron un momento muy tenso.

“La recuerdo como si fuera ayer, además porque me fue muy mal y eso no se hace (...) un día me fui con una amiguita para la casa de mi amiguita, no me subí en la ruta del colegio que me tocaba, sino que fui con ella y pues duré perdida como hasta las cinco de la tarde. Básicamente mis papás llamaron a la policía, llamaron a los bomberos, llamaron a las iglesias, a todos lados. Les hice pasar una angustia muy fea, que no se hace, y me castigaron mucho tiempo por eso”, expresó al mencionado medio.

Entre todas sus actividades, la bumanguesa se desempeña actualmente como una de las presentadoras de ‘La Voz Kids’, reality de canto. Es la primera vez que trabaja en el formato a diferencia de la compañera con la que comparte su rol, Laura Tobón.

Paralelamente, la presentadora tiene un programa de entrevistas llamado ‘La Sala De Laura Acuña’, que presenta en conjunto con la periodista Cristina Estupiñán y que es emitido todos los domingos por su canal de YouTube. Sobre este trabajo dijo en mayo de este año en entrevista para Lo Sé Todo: “Hicimos este proyecto desde el corazón (…) es un formato que tenía muchas ganas de hacer desde hace rato para digital y, bueno, verlo ya materializado es suficiente para sentirse muy feliz. Es un proyecto que lleva cocinándose en mi cabeza desde que se acabó ‘Muy Buenos días’ (2018)”.

Ahora la bumanguesa ha demostrado sentirse muy satisfecha en sus dos producciones.

¿Qué pasó en el más reciente capítulo de ‘La Voz Kids’?

En el capítulo de este jueves 29 de julio de 2021, cinco niños lo dejaron todo en la cancha para mostrar sus destrezas vocales y musicales. Para empezar, Hostin Ciro quiso hacer su audición por el lado de lo urbano con ‘Andas en mi cabeza’, una colaboración de Chino y Nacho con Daddy Yankee. El paisa de doce años de edad quedó con Jesús Navarro, al ser el único jurado que se volteó.

Martín, por su parte, quiso cantar vallenato ¿su canción?: ‘4 rosas’ de Jorge Celedón. El pequeño eligió entre los jurados al colombiano Andrés Cepeda.

En esta nueva entrega del reality de canto, muchos niños han interpretado ranchera. Dylan repitió la historia y entonó ‘Corriente y Canelo’, canción que se ha escuchado en el vozarrón de Pedrito Fernández. El niño se fue para el grupo de la española Natalia Jiménez.

Con el mismo género llegó Francy y su canción ‘Serenata Huasteca’, cantada – entre otros – por José Alfredo Jiménez y hasta Luis Miguel. En esta oportunidad ninguno de los jurados se volteó para tratar de tenerla en sus respectivos equipos.

Finalmente, Santiago audicionó con ‘Granada’, cantada, entre otros artistas, por Javier Solís y Plácido Domingo. El venezolano se fue con Jesús Navarro.

SEGUIR LEYENDO: