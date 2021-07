Universidad bogotana otorgará becas para que ciudadanos venezolanos cursen una carrera universitaria

Imagen de archivo. Los migrantes venezolanos podrán acceder hasta un 40% de descuento en el valor de la matrícula de la Universidad CUN. Foto: Colprensa.

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) anunció que, con el fin de ayudar a nivel educativo a los migrantes venezolanos que viven en Colombia, está otorgando auxilios económicos para que los nacionales del país vecino puedan finalizar y/o validar sus estudios universitarios.

Según detalló la universidad, los migrantes venezolanos que tengan toda su documentación al día podrán estudiar en más de 17 programas presenciales y virtuales con un descuento del 40% sobre la matrícula por homologación o reconocimiento de saberes, además de poder acceder a beneficios del 2x1 en carreras virtuales.

“Para los bachilleres, la CUN ofrece en su programa de validación, acceso a formación continua durante 140 horas en una plataforma virtual con clases orientadas por docentes especializados como preparatorio para la prueba Saber Validación con el objetivo de tener su título bachiller con la prueba realizada por el ICFES”, explicó en entrevista con la revista Semana, el director de Mercadeo de la CUN, César Merchán Suárez.

La institución universitaria igualmente reconocerá todo el conocimiento técnico y/o experiencia laboral que haya adquirido el ciudadano venezolano a través de los años, con el fin de que no comience su carrera universitaria desde cero.

Para acceder a ese beneficio, de acuerdo con la CUN, los migrantes venezolanos tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser mayor de edad.

- Acreditar al menos 8 años de experiencia laboral en una misma área de conocimiento, desde los 18 años de edad.

- Haber presentado la prueba Saber 11 o equivalente.

La CUN así mismo informó que entre los beneficios que otorgan a los ciudadanos venezolanos, es el reconocimiento de su título técnico profesional o tecnólogo, con el fin de que puedan cursar programas de educación profesional.

Para ello, los interesados deberán cumplir con estos requisitos previos:

- Tener sus títulos apostillados en Colombia.

- Fotocopia de la cédula ampliada al 150%.

- Enviar los documentos en formato PDF, teniendo en cuenta el tipo de solicitud.

Sí desea acceder a los beneficios que ofrece la CUN, en el siguiente link podrá conocer más información al respecto, y además podrá comenzar su proceso de inscripción: https://cun.edu.co/estudia-en-la-cun-pana-venezolano.

Corte Constitucional advierte que no se le puede negar el acceso a la educación a niños venezolanos

El pasado 21 de julio, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional dejó en claro que, aunque los menores de edad venezolanos no se encuentren afiliados al sistema de salud colombiano o no tengan certificados de estudios, no se les puede negar la inscripción a colegios del territorio nacional, puesto que se les estaría vulnerando su derecho a la educación.

“En particular, la Circular 016 de 2018 instruye a las autoridades locales y a los directivos de las instituciones educativas no solo para que permitan la matrícula de los niños provenientes de Venezuela aún si no cuentan con un documento de identificación válido en Colombia, sino también para que actúen como una primera línea en el proceso de garantía de derechos de estos niños”, señaló la sentencia de la Corte.

El Alto Tribunal además indicó que aunque lo preferible sería que el menor contara con los certificados de estudio pertinentes para evaluar su avance educativo, en caso de no tenerlos, la Corte recordó que el Decreto 1288 de 2018 permite que se puedan convalidar los estudios mediante la aplicación de pruebas o actividades académicas.

Por último, la Corte Constitucional reiteró que negar la inscripción de un niño en situación migratoria irregular es inadmisible ante la Constitución Política, además de que “desconocen la realidad de los menores que han migrado por la situación económica, política y social de su país de origen, y han llegado al territorio colombiano en serias condiciones de vulnerabilidad”.





SEGUIR LEYENDO