Turista en Cartagena resultó con 5 costillas rotas luego de que una moto acuática lo estrellara

Imagen de referencia. Playa en Cartagena de Indias (Colombia). Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo.

Un turista en Cartagena denunció que, el pasado viernes 23 de julio, fue estrellado por una moto acuática mientras compartía con su hijo de 9 años en el sector conocido como playa Hollywood. Producto del fuerte golpe, el hombre terminó con cinco costillas rotas.

El hombre de 52 años, identificado como Andrés González Pineda, provenía desde Bogotá, y desde el 19 de julio se encontraba en la capital de Bolívar con motivo de sus vacaciones familiares. Según contó al diario El Universal, este estaba tomando un baño en el mar junto a su pequeño cuando apareció un jet ski con dos personas abordo, quienes perdieron el control:

“Vi cómo se acercaba una moto acuática, pero en ese momento una ola le hizo perder el control de la máquina al conductor, y por su falta de experiencia, al momento de caer de la moto acuática, aceleró, lo que hizo que esta se fuera directo hacia nosotros a muy alta velocidad. Yo recibí de frente el impacto sin tener tiempo ni espacio para reaccionar”, expresó al citado medio.

Imagen de referencia. Moto acuática. Foto: Pixabay.

Por cuenta de sus lesiones, relata que no podía respirar y, en medio de un esfuerzo, pudo llegar a la orilla para pedir ayuda. Además, precisó que, en medio del desorden entre los demás turistas, las dos personas que alquilaron la moto acuática escaparon del sitio.

“Mi esposa corrió a buscar a la Policía y a pedir que le ayudaran con una ambulancia para poderme transportar y recibir atención médica por la urgencia vital. Al poco tiempo, llegó el salvavidas. Mi esposa angustiada pidió una camilla y el servicio de ambulancia, pero la respuesta fue ‘aquí no tenemos camilla y no va a llegar una ambulancia‘”.

Gracias a la ayuda de los demás bañistas pudo ser transportado en un taxi al hospital de Bocagrande, pero cuenta que no se le practicaron los exámenes que necesitaba en el momento. Por ello, debió viajar de regreso a Bogotá, donde le confirmaron la rotura de cinco costillas. Ahora se encuentra en su apartamento recuperándose y tomando los medicamentos que le recetaron.

Lesiones del turista accidentado en Cartagena. Foto: cortesía.

LA DENUNCIA:

El hombre afectado por el accidente argumentó, en diálogo con Noticias Caracol, que no existe una normativa clara con la cual se puedan prevenir ese tipo de incidentes: “La denuncia es que ni en la playa ni en el hospital tienen protocolo o medidas, primero, para que no haya motos acuáticas donde están los bañistas, porque es absurdo que le alquilen esas motos a las personas que no tienen experiencia para eso y se meten a donde están los niños y los adultos, ocasionando accidentes como este.

Cabe destacar que la playa Hollywood es uno de los espacios bioseguros dispuestos por el Distrito y los cuales cuentan con los protocolos y protección para prevenir los contagios por la COVID-19. Justamente, en el marco de los protocolos, se establece que hay unos espacios específicos para el desarrollo de los deportes náuticos.

Con relación a las cifras del coronavirus en la ciudad, la Alcaldía informó en su más reciente reporte, con corte del 28 de julio, que se presentaron 216 casos nuevos, que se suman a los 706 contagios activos. Además, la administración manifestó que ocurrieron dos fallecimientos.

En términos de vacunación, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) precisó que, hasta el 28 del este mes, se han aplicado un total de 561.294 biológicos, de los cuales 293.30 corresponden a primera dosis, 222.785 a segunda dosis y 45.207 de dosis única. La ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) continúa disminuyendo, y ya se ubica en un 66%.

