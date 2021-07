Mónica Fonseca reveló sus razones para retirarse los implantes de senos: “me siento feliz y satisfecha”

Mónica Fonseca revela “me siento feliz y satisfecha” tras haberse retirado sus implantes de seno.

A través de sus redes sociales, la presentadora Mónica Fonseca confesó que hace aproximadamente un año tomó la decisión de retirarse los implantes mamarios que desde joven había decidido tener como consecuencia de inseguridades y del querer adoptar una imagen que no era de ella, por lo que aseguró que con esta explanación descubrió que ahora se siente feliz y satisfecha, pues manifestó que desde su opinión estos no eran buenos para su salud.

Iniciando con la frase: “Quiérete mucho, tanto que sea suficiente”, la comunicadora, a sus 39 años, le contó a sus seguidores que lo ideal a la hora de hacer un procedimiento del retiro de implantes mamarios es tener un diálogo tanto interno como con las personas que hacen parte del diario vivir, pues expresó que es fundamental al final del proceso y los resultados.

“Me cruzo mensajes, que de antemano agradezco infinito, todos los días. Amigas, conocidas o mujeres que han leído o simplemente oído por ahí el cuento de la explantación de las prótesis mamarias (retirarse los implantes) y las leo con gran respeto y atención. Claro que es normal tener miedo, dudas y angustias. Mil preguntas, natural. Háganlas todas! Hablen con su pareja, si la tienen. Discutan este importante asunto de vida juntos. Es un tema que si bien es muy personal, vale la pena poner sobre la mesa inclusive con sus amistades y familiares más cercanos. Siéntanse segura de retirárselos, o dejárselos o cambiárselos por las razones correctas”, manifestó en su publicación de Instagram la periodista que ahora se dedica hacer entrevista a través de sus redes sociales.

Posteriormente, en la misma publicación reveló los motivos que la llevaron a abandonar los implantes, indicando que fue una decisión muy personal y que no hubo presión o alguna inducción a ello

“En mi caso la decisión fue muy clara. Básicamente me quitaron los implantes porque no son saludables. Punto, si punto. No son. No del material en que los hacen en este momento. Y más allá de la evidencia científica que dan importantes eruditos en el tema... no yo, los y las que si llevan años estudiando la materia”, afirmó en su mensaje.

Confesó además, que pese a quedar con cicatrices, las cuales han mejorado con el tiempo, ella dice sentirse libre de un relleno que utilizó para ser alguien que no era, y agregó, que es feliz admitiendo que se siente diferente verse al espejo, pero que esta precisamente en esa liberación de pendejadas que tiene en su cabeza.

“Me siento dichosa de ver mi cuerpo con respeto, mucho cariño y redescubrir de lo que me perdía. Claro que me perdía! De ser yo y no un estereotipo que gran parte de una sociedad vendada por la estupidez quiere que seamos. Al final de la historia, ¿Quién mejor que uno para quererse mucho, admirarse, sorprenderse, corregirse y amarse tal y como es? Nadie mejor que uno mismo”, finalizó en su publicación.

Por lo pronto, la comunicadora que regresó hace un par de meses a Colombia, tras los efectos de la pandemia en la industria del cine y la televisión en EE.UU donde trabajaba su esposo, el actor Juan Pablo Raba, se dedicó al trabajo desde sus redes sociales, en el cual un llamado a sus seguidoras para se amen cómo realmente son y que día tras día celebren su apariencia natural.





