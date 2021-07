‘El reality’, comedia colombiana y más estrenos de Amazon Prime Video para agosto de 2021

El reality, película colombiana. Foto: Amazon Prime Video

Para los fanáticos de pegarse de la pantalla a disfrutar de una buena tanda de producciones audiovisuales, Amazon Prime Video tiene buenas ofertas para este mes.

El primer día del mes, 1 de agosto, los suscriptores estallarán de la risa con ‘El Reality’, cinta estrenada en 2018 con Rodrigo Triana como director y el cantante Alejandro González entre el elenco. “Esta comedia colombiana cuenta la historia de un chico de clase alta que se encuentra cantando música popular en un reality show sin la aprobación de sus amigos y familiares”, dice la sinopsis.

Ese mismo día llega la primera entrega de ‘Pa’ quererte’ – serie que finalizó este año en el Canal RCN – sin embargo, quienes no la vieron y se interesaron en hacerlo apenas ahora, en Amazon Prime Video podrán entretenerse con ella. “Mauricio es un hombre exitoso y cuenta con su propia empresa de ropa interior femenina, que es la más importante del país. Un día aparece en su puerta María, una aventura de una noche de nueve años atrás, acompañada de Isabel, una simpática niña a quien presenta como su hija. Sin tiempo de reaccionar y mientras intenta entretener a la niña para llegar al fondo de eso, María se va y deja a la menor a su cuidado”.

Cuatro días más tarde, el 5 de agosto, estará disponible otra película de comedia, aunque más densa y protagonizada por Bárbara Mori, actriz a quien todos recuerdan principalmente por encanar a ‘Rubí’. Se trata de ‘Todo lo invisible’. “Comedia dramática donde la ceguera repentina obliga a Jonás a enfrentarse a lo que más teme: su propia vulnerabilidad”.

Si se prefiere el cine animado o está acompañado de niños, puede disfrutar de ‘The Angry Birds Movie 2’ el 15 de agosto. “Después de salvar a la Isla de los Pájaros de una invasión de cerdos verdes en Angry Birds (2016), el siempre malhumorado héroe local, Red, sigue luchando contra la Isla de los Cerdos. Mientras la guerra de bromas entre cerdos y pájaros se recrudece, enormes proyectiles helados procedentes de la Isla del Águila, cubierta de hielo, del tirano Zeta, amenazan la seguridad de ambos refugios, a menos que Red y el rey Leonard se pongan de acuerdo para formar una tregua difícil pero honesta”.

Finalizando el mes, 27 de agosto, se estrenarán dos producciones de ‘Borat’: ‘Borat: Vhs Cassette Of Material Deemed “Sub-Acceptable” By Kazakhstan Ministry Of Censorship And Circumcision’ y ‘Borat’s American Lockdown & Debunking Borat’.

Series disponibles en agosto de 2021:

El 6 de agosto, para quienes sean amantes de los thrillers psicológicos se les tiene el seriado ‘Cruel Summer’. “Se lleva a cabo a lo largo de tres veranos en la década de los 90, cuando una adolescente hermosa y popular se encuentra desaparecida y una chica aparentemente sin relación a ella, se transforma de una dulce y aislada niña, en la chica más popular de la ciudad, eventualmente convirtiéndose en la persona más odiada de Estados Unidos”.

A su vez, también se estrena la producción mexicana: ‘S.O.Z: Soldados O Zombies’. Entre su elenco protagonista figuran actores como Sergio Peris-Mencheta. Ahora, después de un sinnúmero de series, películas, videojuegos y demás producciones sobre zombies llega esta historia:

“Para evitar la extradición, el carismático e impredecible capo de las drogas Alonso Marroquín escapa de una prisión en México para ocultarse en medio del desierto. Mientras, al otro lado de la frontera un experimento del ejército de los Estados Unidos realizado con cerdos en una base militar, sale mal y la unidad de policía mexicana que persigue a Marroquín resulta infectada, transformándolos en una nueva especie de zombies con habilidades especiales”.

Cambiando un poco de tema y de género, pasamos al estreno de la segunda parte de la temporada número cuatro de ‘The Good Doctor’, con el británico, Freddie Highmore, desempeñándose en el papel principal. “El Dr. Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo, continúa usando sus extraordinarios dones médicos en la unidad quirúrgica del Hospital St. Bonaventure. Enfrentará nuevas responsabilidades como residente de cuarto año, cuando sea puesto a cargo de supervisar a un nuevo grupo de residentes que lo pondrán a prueba de formas que no puede predecir. Mientras tanto, el equipo debe lidiar con la incertidumbre y la presión que trae la pandemia de Covid-19”.

Los temas del corazón tampoco se dejarán de lado con la llegada el 13 de agosto de la segunda temporada de ‘Modern Love’. “En esta temporada, el amor rompe todas las reglas. Se enciende el fuego nuevamente. Una prueba de amigos vs. amantes. Una chica nocturna y su chico diurno. Un romance de un ex de un ex. Un amorío de una noche. Una promesa imposible. El fantasma de un amor perdido. Una exploración de la sexualidad”.

Atención fanáticos de Nicole Kidman porque se estrena el 20 de agosto ‘Nueve perfectos desconocidos’. “Nueve personas se reúnen en un retiro remoto, algunos están ahí para perder peso, otros para reiniciar su vida, otros por razones que ni siquiera pueden admitir. En medio de todo el lujo, la atención plena y la meditación, saben que estos diez días pueden suponer un verdadero trabajo. Pero ninguno de ellos podía imaginar el desafío que les espera”.

La comedia negra también tiene su espacio con ‘Kevin Can F**K Himself’, que estará disponible el 27 de agosto. “”Kevin Can F ** K Himself” investiga la vida secreta de un tipo de mujer que todos crecimos creyendo que conocíamos: la esposa de una serie televisiva de comedia. Alternando entre el realismo de una sola cámara y la comedia multicámara, vemos lo que sucede cuando la esposa de esta serie de televisión escapa de sus confines y toma la iniciativa en su propia vida”.

