Iván Name no renunciará a la Vicepresidencia del Senado y tildó de “desmedida” la solicitud de sus compañeros

Los representantes a la Cámara del Partido Verde, Inti Asprilla, Fabian Diaz, Katherine Miranda, León Freddy Muñoz y César Augusto Ortíz, enviaron una carta al senador de esa misma colectividad Iván Name para solicitarle que renuncie a la segunda Vicepresidencia del Senado, que es la representación de la oposición ante la mesa directiva de esa cámara.

Este 28 de julio, el senador Name respondió a esa misiva y aseguró que no dejará el cargo. “Hubiera preferido concurrir personalmente a un encuentro con ustedes para informarles directamente el itinerario y las características de mi elección como Segundo Vicepresidente del Senado que ustedes descalifican. No quiero pensar que se trata de un deliberado acto de descortesía para sacar réditos políticos personales de una situación que no busqué ni propicié”, señaló el político.

Es de recordar, que el pasado 20 de julio las bancadas de oposición postularon para ese cargo al senador Gustavo Bolívar como lo habían acordado tiempo atrás. Sin embargo, el resto de los senadores votó en blanco y no por Bolívar, por lo que según el estatuto de oposición se debe postular a otro senador, pero sin llegar a un consenso el Partido Verde postuló a Name, que finalmente fue votado para el cargo.

En su carta, Name insistió en que ningún senador ha intervenido en las decisiones que se han adoptado en la Cámara. “Veo que en el ejercicio de su labor parlamentaria han franqueado un límite saludable y aconsejable. No cabe en mi cabeza abrir un debate público de las muchas veces difíciles decisiones que ustedes han tomado”, dice el senador a los representantes a la Cámara de su colectividad.

“Mi llegada a la Segunda Vicepresidencia del Senado fue una decisión de las mayorías de la bancada del Senado, una vez se produjo el vacío dejado por los demás sectores de la oposición, quienes se negaron a postular otro candidato de las filas del partido MAIS o de sus aliados del Pacto Histórico. Si así lo hubiesen hecho habríamos procedido a votar por esa candidatura, como lo hicimos, cumpliendo con los acuerdos, al votar por el senador Gustavo Bolívar”: Iván Name.

El senador aseguró que no hubo ninguna actuación ilegal o antiética ni de su parte, ni en la decisión adoptada por las mayorías en la plenaria del Senado, por lo que no atenderá “la desmedida solicitud que ustedes me hacen. De tal manera, reitero el llamado al diálogo, la conciliación y la concertación que como partido siempre nos ha caracterizado”, puntualizó.

En la misiva enviada por los representante verdes se lee que, “la decisión tomada de forma unilateral al postularlo a usted (Name) para el cargo de segundo vicepresidente desconoce lo señalado por el Estatuto de Oposición”.

Agregan que el partido Alianza Verde, declarado en oposición, ha adelantado un trabajo legislativo y de control político responsable y respetuoso de la ley, y como miembros del partido, “consideramos fundamental que dicha imagen de organización política honesta y ecuánime continúe calando en la opinión pública, motivo por el cual resulta pertinente que usted considere la posibilidad de presentar su renuncia como segundo vicepresidente del Senado de la República y de esta forma llegar a un consenso con los otros partidos de oposición conforme al espíritu de la citada ley”.

