Shakira se niega a que sus hijos escuchen su música: “intento no poner mis canciones en casa”

La cantante barranquillera sigue dando de qué hablar. Esta vez, porque en diálogo con un medio canadiense reveló que ha hecho hasta lo imposible porque sus hijos Milan, de 8 años y Sasha, de 6, no escuchen su música y se enteren que es una de las estrellas del pop latino actual.

Recordemos que los pequeños fueron el resultado de la unión de la intérprete de Don’t Wait Up y el futbolista español Gerard Piqué. Además, a diferencia de muchos artistas que se molestan porque sus hijos no se interesan por la música de sus progenitores, Shakira dio a entender que para ella es casi una bendición que los pequeños no conozcan tanto de su exitosa carrera musical. ¿La razón?

“No hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible”, dijo la cantante al portal ET Canadá.

De acuerdo con lo que le contó la artista al medio, ella quiere que sus retoños crezcan sin la presión social que embarga a los hijos de las celebridades del mundo debido a que la fama en esa familia no viene únicamente de ella, sino también de Piqué, considerado como uno de los máximos exponentes del balompié internacional.

“Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra persona”, agregó Shakira.

Además, en otros apartes de la entrevista de la cantante de ‘Me enamoré', ella dijo que junto a su familia tratan de olvidar que los ojos del mundo están puestos sobre ellos e intentan “normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra persona”, añadió a ET Canadá.

La entrevista de Shakira con ese portal norteamericano se dieron en el marco de su más reciente sencillo Don’t Wait Up, con el que descrestó a sus fanáticos en todo el mundo cantando en inglés y con el que demostró su capacidad para adaptarse a nuevos ritmos y melodías.

Cabe recordar que las últimas canciones que Shakira había lanzado en los últimos tiempos fueron dirigidos al público latino, por lo que su nuevo éxito en inglés, que ya acumula varios millones de reproducciones en YouTube, haría parte de los coqueteos que la atlanticense le hace a ese género internacional.

“Tengo que decir que estoy muy nerviosa porque es mi primera canción en inglés en mucho tiempo, porque me he estado enfocando en las canciones en español últimamente, pero esta canción surgió y estoy como, sí, es el momento... Es hora de hacer esto de nuevo y estoy feliz, y estoy muy inspirada en este momento”, dijo en una entrevista con Billboard recién salió su producción.

Además, durante una entrevista con Show Caracol, la colombiana habló de cómo logró conseguir estos nuevos ritmos musicales los cuales lleva explorando hace algún tiempo, luego de 4 años no hacer música en inglés.

“Me había dedicado estos años a hacer mucha música en español, a tener hijos, tantos proyectos que bueno no era como mi prioridad máxima escribir en inglés y la verdad que es algo que ha sucedido de una forma no calculada, sino que surgió así orgánicamente”, mencionó Shakira.

De igual manera mencionó que, aunque en el video se le ve surfeando de manera profesional, todavía le falta aprender un poco más pues es bastante difícil progresar en el surf, “cuando llega un punto en el que no te crees capaz de hacer ciertas cosas y resulta que si lo puedes hacer y la sensación de conquistar esos retos, aunque sea desde lo físico o del plano corporal, es una sensación incomparable”.

Esta es la canción:

