Colombia

Cómo recogerse el cabello sin gel ni maltratárselo, según el truco de la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez

La mujer explicó cómo usa un moño ocasional para ayudar a que el tónico y la mascarilla actúen antes del lavado, pero avisó que repetirlo a diario podría afectar la densidad capilar

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En un video en redes, la creadora colombiana explica cómo usar un cepillo de cerdas firmes y bandas elásticas para lograr un acabado pulido mientras deja actuar tónico y mascarilla - crédito @mariaelvirar/tiktok

Las rutinas de cuidado capilar siguen ganando espacio en las redes sociales y son cada vez más los creadores de contenido que comparten consejos para mantener el cabello saludable.

Una de las más recientes fue la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez, que sorprendió a sus seguidores al mostrar un método para recoger el pelo sin utilizar gel y evitando, según explicó, el maltrato constante del cuero cabelludo.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la creadora de contenido explicó paso a paso cómo realiza un peinado que, además de mantener el cabello recogido, busca potenciar la absorción de tratamientos capilares antes del lavado. Sin embargo, antes de comenzar, María Elvira hizo una advertencia importante para quienes quieran replicar la técnica.

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“¿Cómo me hago este peinado? Lo primero, esto no es un peinado para todos los días. Si no, van a quedar calvas”, expresó entre risas al inicio del clip, dejando claro que se trata de una alternativa ocasional y no de una práctica que deba repetirse diariamente.

Ilustración en acuarela de una joven atándose el cabello frente a un espejo. Se observan plantas, un jarrón con flores y muebles de madera.
María Elvira Ramírez muestra el peinado con el que recoge su cabello sin gel y lanza una advertencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según detalló, el objetivo principal del peinado es permitir que los productos aplicados previamente en el cabello actúen durante varias horas antes del lavado.

El proceso comienza con la división del cabello utilizando una peinilla para marcar la línea central o lateral, dependiendo del gusto de cada persona. Posteriormente, la influenciadora explicó que evita aplicar productos pesados directamente sobre el cuero cabelludo.

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“A mí muy rara vez me gusta ponerme algo en el cuero cabelludo durante varias horas, que siento que esto como que obstruye los poros para que el pelo salga”, comentó.

Por esa razón, aseguró que suele utilizar un tónico capilar que favorece el crecimiento del cabello y ayuda a fortalecer algunas zonas donde anteriormente tenía menor densidad.

María Elvira Ramírez sorprende con su truco casero para unos patacones crocantes en airfryer - crédito @mariaelvirar_/IG
Por qué María Elvira no recomienda el gel diario - crédito @mariaelvirar_/IG

Después de aplicar el producto en la raíz, el siguiente paso consiste en humedecer el cabello lo suficiente para facilitar el peinado y mejorar la absorción de los tratamientos: “Mientras más húmedo les quede el pelo, mejor”, explicó.

Una vez alcanzado ese punto, recomendó aplicar una mascarilla capilar únicamente de medios a puntas para evitar saturar el cuero cabelludo y aprovechar mejor las propiedades hidratantes del producto.

El cepillo que reemplaza al gel, según María Elvira Ramírez

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores fue el método que utiliza para lograr un acabado pulido sin recurrir al gel, pues para ello, María Elvira utiliza un cepillo de cerdas firmes que le permite acomodar los cabellos sueltos mientras forma una cola de caballo.

“La clave para este peinado es un cepillo”, afirmó mientras mostraba la herramienta que, según contó, adquirió hace varios años en una farmacia.

Este es el cepillo que usa María Elvira para pulir el pelo - crédito @mariaelvirar/tiktok
Este es el cepillo que usa María Elvira para pulir el pelo - crédito @mariaelvirar/tiktok

Además, la influenciadora señaló que el secreto está en peinar suavemente, sin ejercer demasiada presión sobre el cabello: “Esto no es embolar zapatos, esto no tienen que hacerse duro. Lo pueden hacer suavecito”, comentó de manera jocosa.

Luego de realizar una cola básica, explicó que divide el cabello en dos partes para comenzar a enroscarlo y darle forma a un moño relajado. Posteriormente, utiliza una segunda banda elástica para asegurar la estructura sin necesidad de aplicar productos fijadores.

¿Por qué recomienda evitar el gel?

Uno de los mensajes más contundentes del video estuvo relacionado con el uso frecuente de geles y productos de fijación: “Por favor, no usen gel. Esto es demasiado malo para la cabeza”, aseguró María Elvira, según las experiencias que ha tenido y señaló que prefiere alternativas menos agresivas para mantener el cabello bajo control mientras realiza tratamientos de nutrición y fortalecimiento.

Según indicó, el peinado debe mantenerse entre dos y tres horas para permitir que los productos actúen adecuadamente. Después de ese tiempo, recomienda lavar el cabello para retirar cualquier residuo y aprovechar los beneficios de la mascarilla y el tónico.

Finalmente, María Elvira insistió en que se trata de una técnica ocasional y recordó que no debe convertirse en una rutina diaria: “Recuerden, esto no es un peinado para todos los días. Una vez, una vez a la semana”, concluyó.

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