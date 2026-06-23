Colombia

Precio del oro en Colombia hoy, 23 de junio: Así se cotiza la compra y venta por gramo

El Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el precio de los metales preciosos

Guardar
Google icon
Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)
Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)

Ante la incertidumbre por la inflación y los incrementos que llegan a darse en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo. Una de las opciones más comunes para esto es la adquisición de oro, plata y platino, en sus diferentes versiones que, además de ser metales preciosos, sirven como una inversión un tanto segura.

Esto se debe a que el costo de estas piezas cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer. Por eso, si se tiene en mente adquirirlos, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización.

PUBLICIDAD

Precio del oro en Colombia hoy

Por gramo: $ 455.608

Por onza: $ 14.169.401

Venta de oro puro (24K): 455570.2

Compra de oro puro (24K): 455645.28

Cambio: -1,25

Requisitos para vender oro

Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)
Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

PUBLICIDAD

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

Temas Relacionados

Precio del oro en Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Así reaccionaron los políticos al nuevo informe de la Registraduría sobre el escrutinio electoral: “Petro e Cepeda, malos perdedores toda la vida”

Iván Duque, María Fernanda Cabal y Alejandro Char se pronunciaron en X tras conocerse el nuevo informe del órgano electoral, donde ratificaron que en un 99.997% coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces

Así reaccionaron los políticos al nuevo informe de la Registraduría sobre el escrutinio electoral: “Petro e Cepeda, malos perdedores toda la vida”

Presunta falla en una planta de Ecopetrol provoca un vertimiento que llega a humedales de Barrancabermeja: eso denunció la Alcaldía

La Secretaría de Ambiente pidió investigar presuntos delitos contra los recursos naturales y solicitó a la CAS abrir pliego de cargos, tras señalar hechos reiterados en áreas de especial importancia ecológica

Presunta falla en una planta de Ecopetrol provoca un vertimiento que llega a humedales de Barrancabermeja: eso denunció la Alcaldía

Qué se sabe del crimen de una mujer colombiana en México: autoridades hablan de posibles vínculos a extorsión

La víctima en Cancún fue identificada como Yuli Andrea Morales y dejó a dos hijas

Qué se sabe del crimen de una mujer colombiana en México: autoridades hablan de posibles vínculos a extorsión

Chontico Día resultados de hoy martes 23 de junio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy martes 23 de junio, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Cómo recogerse el cabello sin gel ni maltratárselo, según el truco de la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez

Westcol defendió a Andrea Valdiri tras haber encarado a un internauta que la insultó junto a sus hijas:  “Le faltó meterle una cachetada”

Margarita Rosa de Francisco respondió con contundente mensaje tras la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta electoral: “Celebren”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”

Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”