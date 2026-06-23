Westcol defendió a Andrea Valdiri tras haber encarado a un internauta que la insultó junto a sus hijas:  “Le faltó meterle una cachetada”

Westcol aseguró que entiende la reacción de Andrea y se refirió a ese tipo de internautas que suelen comentar en redes sociales sin esperar repercusiones por sus palabras - crédito @raquell_clips/ TikTok

La creadora de contenido Andrea Valdiri protagonizó un episodio inusual tras rastrear y enfrentar personalmente a un seguidor que la insultó a ella y a sus hijas en redes sociales.

El incidente se originó a raíz de una fotografía que Valdiri publicó junto a Abelardo de la Espriella, en apoyo a su candidatura presidencial, lo que motivó que un usuario le enviara un mensaje ofensivo dirigido tanto a ella como a su familia.

Lejos de ignorar la agresión, Valdiri decidió ubicar la dirección del seguidor y se dirigió hasta la puerta de su casa, donde grabó la conversación y expuso el caso públicamente a través de sus plataformas. Durante el encuentro, la influenciadora buscó resaltar los límites del debate en redes sociales y la importancia del respeto, especialmente cuando los ataques involucran a menores.

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Westcol demostró su apoyo a Andrea Vladiri luego de encarar a un internauta que insultó a sus hijas - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Valdiri anunció que llevará el caso por la vía legal y reiteró que su intención no era generar confrontación física, sino dejar claro que la educación y el respeto en el entorno digital son fundamentales.

El momento fue interpretado en redes sociales como una falta de respeto y abuso de reconocimiento por parte de la barranquillera, mientras que otros celebraron la decisión de Andrea.

Una de las figuras que reaccionó al altercado y demostró su inmediato respaldo a la situación fue el streamer Westcol, que desde un en vivo desde su cuenta de Kick decidió enviarle un mensaje a la empresaria.

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“Vi lo de La Valdiri y la apoyo totalmente, aunque la gente le tire mierda, yo la apoyo totalmente. A mí no me importa que la gente y diga lo que quiera decir... Es que un tipo le escribió a Valdiri por una opinión política, la insulta, le dice perra y le dice que sus hijas también, y ella le llegó a la casa, es que no entiendo cómo defienden al man”, dijo Westcol.

El creador de contenido paisa cuestionó que el hombre hubiera hecho ese tipo de comentarios desde redes sociales y luego en persona se arrepintiera. “Le faltó fue darle una cachetada, por insolente, irrespetuoso y agrandado dentro de redes sociales y detrás de una pantallita... Menos mal no se la dio, porque si ella le da la cachetada, ahí es cuando el man pone la demanda, ahí se le quita lo fuerte”, añadió.

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Westcol también reveló que entiende la postura de Andrea, pues asegura que el insulto a sus hijas fue lo que la hizo tomar cartas en el asunto. “Quizá Valdiri ignoró muchos comentarios, pero justo en ese hablaron de sus hijas, le tocó fibras y dijo: ‘Pues vamos a llegarle a ver qué es lo que es, a ver si es tan macho’ y no, resultó ser lo que el 99 % de las personas detrás de una pantalla son”, añadió el streamer.

Andrea Valdiri se convirtió en noticia luego de enfrentar personalmente a un seguidor que la insultó a ella y a sus hijas tras una publicación política en redes sociales. Todo comenzó cuando compartió una fotografía junto a Abelardo de la Espriella en apoyo a su candidatura presidencial, lo que generó mensajes ofensivos por parte de un usuario identificado como Johan. La creadora de contenido decidió ubicar la dirección del seguidor y acudir a su casa para exigirle explicaciones.

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Antes de llegar, Valdiri explicó sus motivos: “Él me dijo que me iba a decir algo en mi cara, entonces vamos a ver si me lo dice”. Enfatizó que normalmente ignora los ataques, pero esta vez optó por actuar porque “hay cosas que yo no puedo tolerar” y porque, según sus palabras, “se esté metiendo con los hijos de uno”. Ya en la vivienda, Valdiri mostró el mensaje que originó el conflicto y aclaró su objetivo: “Yo estoy grabando aquí todo. Yo no vine aquí a amenazar ni nada. O sea, yo vengo en buena onda. Si él me tiene que decir algo, que me lo diga”.

Durante el intercambio, la influenciadora insistió en que no buscaba una pelea partidista y remarcó: “Uno tiene que medir las palabras. Este es mi trabajo. Yo no le hago daño a nadie”.

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La creadora de contenido dio con el paradero del hombre que se identificó como Johan y le dijo que interpondría una denuncia - crédito @andreavaldirisos/IG

Además, preguntó directamente a Johan: “¿Tú te imaginas que a tu hijo le dijeran malparido? ¿Qué sentirías tú cuando a tu hijo le digan malparido?”. Finalmente, después de la disculpa, Valdiri concluyó: “Con esto no le estoy demostrando a usted que yo soy guancha, malandra. Es una cachetada de guante blanco, de verdad, con educación”.