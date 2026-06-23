Gustavo Petro culpó a la inteligencia artificial por la derrota de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial: “Acabamos de ser víctima de eso”

En su intervención posterior al balotaje, Gustavo Petro sostuvo que sin reglas públicas globales la tecnología podría anular el criterio social y afectar incluso la búsqueda de conocimiento científico en el planeta - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro atribuyó a la inteligencia artificial la derrota de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial y sostuvo que “millones de colombianos fueron manipulados por la mentira”, una acusación que formuló un día después del preconteo que dio como ganador a Abelardo de la Espriella y que vinculó con un riesgo mayor: la pérdida de la capacidad social para distinguir entre verdad y falsedad.

Las declaraciones llegaron durante una comparecencia conjunta con el presidente panameño José Raúl Mulino, en un momento en que, según el mandatario colombiano, la región atraviesa una polarización extrema.

En ese entorno, advirtió sobre la posibilidad de desestabilización en países como Perú, Colombia y Venezuela, y dijo que cualquier victoria en un escenario dividido “mitad y mitad” resulta pírrica.

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Según el propio Petro, la manipulación informativa ya impactó en la campaña electoral colombiana. “Acabamos de ser víctimas de eso porque millones de colombianos fueron manipulados por la mentira”, afirmó al referirse a versiones que, a su juicio, circularon contra Cepeda.

Petro advirtió que la desinformación electoral y la inteligencia artificial afectan la capacidad social de distinguir entre verdad y falsedad - crédito Enea Lebrun/Reuters

El presidente puso como ejemplo una de esas afirmaciones: “¿De dónde que Iván Cepeda es un guerrillero?”. Acto seguido, defendió al candidato al señalar que es hijo de una víctima y de un senador asesinado por funcionarios públicos, y que tenía “todo el derecho de saber la verdad”.

Petro sostuvo que la inteligencia artificial no solo afecta campañas o debates públicos, sino que representa uno de los dos problemas que, en su visión, pueden poner en riesgo la existencia humana en el planeta. El otro, dijo, es la crisis climática.

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En su intervención, afirmó que sin una regulación pública mundial esa tecnología puede convertirse en un mecanismo que anule la posibilidad de diferenciar entre verdad y mentira. “O hay una regulación pública mundial, o también se acaba la humanidad por la vía de que no puede distinguir entre verdad y mentira”, dijo.

El presidente vinculó sus declaraciones sobre la campaña electoral colombiana con un escenario de polarización extrema en la región - crédito Enea Lebrun/Reuters

El mandatario añadió que esa degradación de la verdad comprometería incluso la búsqueda del conocimiento. “Se acaba el principio humano de descubrir la verdad, de encontrar la verdad científica”, expresó.

Las palabras del jefe de Estado se conocieron apenas un día después de la segunda vuelta presidencial llevada a cabo el domingo 21 de junio, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría de los votos frente a Iván Cepeda, de acuerdo con los resultados del preconteo divulgados por las autoridades electorales.

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A partir de esas declaraciones, se abrió un debate en redes sociales sobre el papel de la desinformación y de los sistemas automatizados en la formación de la opinión pública.

El presidente propuso regular la tecnología y convertir a Colombia y Panamá en un nodo de infraestructura

Petro rechazó versiones sobre Iván Cepeda y afirmó que la mentira circuló durante la segunda vuelta presidencial en Colombia y le echó la culpa a supuestas "mentiras" generadas con IA - crédito Colprensa y EFE

Petro planteó que Colombia y Panamá tienen una posición estratégica para conectar “los cinco continentes de manera más corta” y sostuvo que ambos países pueden convertirse en un nodo de la infraestructura de la inteligencia artificial. Aclaró que ese desarrollo, en su criterio, debe quedar sujeto a reglas globales y públicas.

“No es para que se acabe la existencia, sino para que se regule globalmente, públicamente, para volverlo un instrumento y no un instrumento de la esclavitud”, afirmó. En esa misma línea, insistió en que los gobiernos y las democracias tendrán que enfrentar ese desafío en los próximos años.

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El presidente también enlazó esa discusión con el papel geopolítico de América Latina en la transición energética y en la relación con Estados Unidos, China y Europa.

Dijo que la región tiene capacidad para pactar “entre iguales” y consideró prioritario un entendimiento con Estados Unidos, al que ubicó en el centro de problemas como la migración y el impacto de la crisis climática.

Petro aseguró que, si esos factores no se atienden, aumentará la pobreza en la región y crecerán los desplazamientos hacia el norte. Por eso reclamó resolver las causas de la migración “en vez de golpear y encarcelar migrantes”.

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Hacia el final de su intervención, advirtió sobre una “polarización máxima” en Perú, Colombia y Venezuela, y habló de una eventual “posibilidad de estallido” en el corazón del mundo. “Alguien prende la candela y terminamos en un holocausto con centenares de miles de muertos”, dijo.

El mandatario cerró esa parte de su mensaje con una definición personal sobre su papel en ese escenario. “Yo dejé las armas e hice un pacto de paz. Yo soy un hombre de paz”, afirmó.