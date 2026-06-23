Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”

Carlos Antonio Vélez, con expresión crítica, y Néstor Lorenzo, pensativo, protagonizan una ilustración editorial que captura la tensión por la polémica de Sebastián Villa y la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Antonio Vélez puso el foco en una tensión que atraviesa a la selección Colombia antes de su segundo partido del Mundial 2026: el equipo, dijo, llega con problemas de presión, poca producción ofensiva y una dependencia marcada de las individualidades justo antes de enfrentar a una República Democrática del Congo a la que definió como física y muy rápida.

“Nosotros vamos a enfrentar a un equipo físico y rápido. Ayer, otra vez, Lorenzo con sus incongruencias habló del juego aéreo y que Colombia no sufría con el juego aéreo”, mencionó en su intervención en Win Sports

Su diagnóstico no apuntó al resultado anterior, sino a fallas que, según sostuvo, siguen abiertas y pueden pesar ante un rival de mayor exigencia que Uzbekistán.

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El dato más concreto de su análisis apareció en la comparación con los aspirantes al título. Vélez enfatizó en que Colombia tuvo apenas cuatro tiros a puerta en su debut y afirmó que sus niveles de presión fueron los más bajos entre los equipos que comenzaron el torneo, una distancia que extendió frente a selecciones como Brasil, Inglaterra, Francia y España.

El periodista en el programa discutió además una evaluación reciente del entrenador Néstor Lorenzo sobre el juego aéreo. “Colombia sí sufre con el juego aéreo. Los últimos goles que le han marcado a Colombia, incluido el de Uzbekistán, es por arriba”, señaló, al plantear que el equipo hoy padece más en ese aspecto que en etapas anteriores.

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Selección Colombia - Mundial 2026 - Copa Mundial de la FIFA - Colombia vs. Uzbekistán - Ryan Castro - crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

Vélez habló de un rival que no basa su amenaza principal en el balón aéreo, aunque advirtió que ya mostró recursos por esa vía. “La fortaleza de ellos está en que es un juego físico, rudo a veces y muy rápido, ¡muy rápido!”, dijo, al describir el perfil con el que la selección colombiana deberá medirse en su segunda salida.

Vélez cuestionó la presión de Colombia y la distancia con los candidatos

La observación más amplia del comentarista se centró en la fase sin pelota. Según explicó, las métricas exponen debilidades comparativas de Colombia frente a los equipos que llegan al torneo con ambición de título, y ubicó la presión como una de las principales.

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Al desarrollar esa idea, apeló a un concepto táctico que atribuyó al exdefensor Luis Amaranto Perea. “Los delanteros tendrían que ser los primeros recuperadores de balón”, afirmó, antes de marcar que la selección no sostiene ese comportamiento de manera regular. Su conclusión fue directa: “Colombia a veces presiona, a veces”.

Ese contraste, en su lectura, no es menor porque también se refleja en la generación ofensiva. Vélez dijo que el equipo remata menos que los grandes candidatos y destacó que la cifra del estreno llegó ante un adversario al que consideró inferior.

James Rodríguez fue de los primeros jugadores en iniciar la concentración de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito FCF

La segunda crítica de fondo apuntó al modo en que Colombia resuelve los partidos. Vélez sostuvo que, hasta ahora, no observa un juego de conjunto consolidado y que el equipo sigue atado a rendimientos puntuales más que a una estructura colectiva.

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“Hoy estamos pegados de las individualidades”, afirmó. En esa lista mencionó a Muñoz, Puerta, Lucho Díaz, Suárez y Córdoba, además de James Rodríguez como posible origen de una acción decisiva. La idea que dejó fue que el respaldo principal no está en una mecánica compartida, sino en la capacidad de respuesta de futbolistas concretos.

Vélez dijo que esa fórmula podría alcanzar otra vez frente al seleccionado africano, aunque con un límite claro. “Yo creo que con las individualidades va a bastar hoy. Como bastó frente a un equipo inferior como Uzbekistán”, sostuvo, antes de marcar la diferencia de escala: “Congo es mejor que Uzbekistán, pero no es Francia, no es Argentina, no es España, no es Inglaterra”.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Uzbekistán vs Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 17 de junio de 2026. Luis Díaz, de Colombia, celebra con sus compañeros el segundo gol de su equipo - crédito Henry Romero/Reuters

La discusión con Lorenzo también pasa por una deuda que Vélez ubica desde un amistoso ante Alemania

La crítica al presente no anuló una expectativa de mejora. El comentarista insistió en que Colombia tiene “muchísimo margen de mejoría”, pero aclaró que no modificará su evaluación mientras no vea una respuesta futbolística sostenida.

En ese punto fijó un antecedente concreto para medir la deuda colectiva. “Después del partido frente a Alemania, un amistoso, no he podido decirlo nunca”, expresó, al explicar que desde entonces no volvió a encontrar en la selección un rendimiento de conjunto que le permitiera elogiarla como equipo y no por acciones aisladas.

También dejó abierta la posibilidad de rectificarse si el funcionamiento aparece. “Hasta que no me demuestren lo contrario”, dijo, antes de admitir que espera poder sentarse después del partido a reconocer “por fin lo que estábamos esperando”.

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