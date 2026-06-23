Carlos Andrés Trujillo, senador que había respaldado proyectos del Gobierno Petro, renunció al Partido Conservador

El senador conservador ahora se enfocaría en su aspiración a la alcaldía de Itagüí, Antioquia - crédito Argemiro Piñeros/Colprensa

La victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia ha generado nuevos movimientos en el entorno político nacional.

Uno de ellos se registró en el interior del Partido Conservador, donde se conoció que el senador Carlos Andrés Trujillo anunció su retiro de la militancia de la colectividad.

Su salida quedó consignada en una carta enviada a la Secretaría General y al Directorio Nacional del partido, donde justificó que fue por decisión propia y para emprender “nuevos proyectos” personales y profesionales.

“Con el mayor de los respetos, manifiesto que a partir de la fecha renuncio a la militancia del Partido Conservador Colombiano, lo anterior debido a nuevos proyectos de tipo profesional y personal que emprenderé en el inmediato futuro”, señaló el congresista en el texto revelado a la opinión pública.

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Carlos Andrés Trujillo formalizó su salida del Partido Conservador en una carta y la justificó por nuevos proyectos personales y profesionales - crédito X

En la misma misiva agregó: “Agradezco al Partido Conservador Colombiano por la oportunidad brindada, augurando éxitos en futuros proyectos políticos del partido en nuestro país”.

Posterior a la misiva, utilizó sus redes sociales para explicar a detalle el motivo de su salida de la colectividad azul. Inicialmente, el actual senador consideró que su movimiento responde a las recientes movidas políticas registradas en el país.

“Colombia atraviesa un momento histórico que nos exige grandeza y evolución. La realidad actual del país ya no da espera para el atrincheramiento en banderas ideológicas rígidas ni en estructuras tradicionales. Por el contrario, el clamor nacional exige la construcción de grandes consensos”, indicó Trujillo.

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Así mismo, aseveró que, bajo su figura de liderazgo, “tenemos la responsabilidad de encarnar una visión amplia y plural, capaz de cobijar las diferentes miradas de país y tejer puentes donde otros insisten en levantar barreras”.

La renuncia de Carlos Andrés Trujillo volvió a impulsar la posibilidad de una candidatura a la Alcaldía de Itagüí, en Antioquia - crédito X

De igual manera, el legislador mencionó que, a pesar de su salida del Partido Conservador, “seguiremos trabajando para que los colombianos tengamos tranquilidad en las calles, empleo digno, oportunidades para los jóvenes y un desarrollo económico que permita la superación de la pobreza y un mejor país”.

Trujillo desarrolló gran parte de su trayectoria en el Partido Conservador y desde esa colectividad llegó al Congreso de la República.

En los últimos años fue una de las caras más visibles del conservatismo y lideró sectores de la bancada que respaldaron iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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En su mensaje de despedida, el político antioqueño agradeció al Partido Conservador por la posibilidad de ejercer sus cargos públicos bajo la colectividad.

“Hoy presento mi renuncia al Senado de la República y al Partido Conservador Colombiano, para emprender nuevos retos políticos y personales, con la misma vocación de servicio que ha guiado mi trayectoria y con el propósito de seguir trabajando por el bienestar de los ciudadanos”, manifestó.

El senador Carlos Andrés Trujillo es una de las principales figuras del Partido Conservador en Antioquia y mantiene una estrecha relación política con el candidato Daniel Restrepo. - crédito Senado

Aspiración local

Además, el senador también apoyaba la campaña de Iván Cepeda. A partir de esa salida, cobra fuerza su interés de volver a la política regional y aspirar otra vez a la Alcaldía de Itagüí.

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Frente a ello, el ahora exsenador no descartó su presencia en las elecciones regionales de octubre de 2027. “Aspiro a seguir trabajando por estos nobles ideales desde mi origen y tomo también esta decisión motivado por la ley que establece que al 26 de junio no debemos militar en ningún partido quienes deseemos enarbolar candidaturas ciudadanas”, resaltó.

A renglón seguido, el dirigente antioqueño recordó que esta no es una decisión tomada en este momento, sino que venía discutiéndose desde octubre del 2025.

“Como les anuncié en octubre del año pasado, cuando tomé la decisión de no aspirar nuevamente al Senado, es momento de volver al origen. De la mano de los ciudadanos, en las calles, lograremos la transformación que el pueblo necesita, que solo puede ser construida con la gente y va mucho más allá de las estructuras partidistas”, comentó.

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El senador Carlos Andrés Trujillo, según reveló W Radio, es primo de Daniel Esteban González Giraldo (quien es hermano de Andrés Camilo González Giraldo-, hoy concejal de Itaguí (Antioquia), y donde Trujillo fue alcalde de 2012 a 2016 - crédito Colprensa

Finalmente, Trujillo enfatizó que sus características establecidas en la política permanecerán intactas. “ Seguiré defendiendo la seguridad, la libre empresa, la generación de oportunidades y la gestión social como herramientas fundamentales para el progreso de nuestras comunidades”, puntualizó.

Carlos Andrés Trujillo se suma a un largo listado de congresistas que renunciaron a su curul antes de cumplir su mandato electoral, entre los que se destaca María Fernanda Cabal, Paola Holguín, María José Pizarro, entre otros.