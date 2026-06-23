Condenan a 13 personas por participar y promover peleas de perros en La Calera, Cundinamarca: entre ellos a varios extranjeros

crédito Fiscalía General de la Nación

Trece personas recibieron condena penal por organizar y financiar una convención internacional clandestina de pelea de perros en la vereda Aurora Alta de La Calera, Cundinamarca, tras aceptar los delitos de muerte y lesiones graves a animales cometidos durante el evento.

Según la Fiscalía General de la Nación, la gravedad del caso no solo radica en la violencia ejercida contra los caninos, sino en la magnitud de la organización, el carácter internacional de la convocatoria y la finalidad económica de los hechos.

La sentencia, emitida el 23 de junio de 2026, revela los detalles de una operación cuidadosamente planeada. El Grupo Especial contra el Maltrato Animal (Gelma) recopiló pruebas sobre lo ocurrido el 14 de marzo en una finca privada donde se preparó un kiosco, se dispuso mobiliario para espectadores y se erigió un ring, simulando la estructura de eventos formales.

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En la diligencia de allanamiento, se encontraron dos perros muertos con lesiones visibles y signos claros de violencia, además de otros doce caninos, de los cuales seis presentaban afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado.

Trece personas recibieron condena penal por organizar y financiar una convención internacional clandestina de pelea de perros en la vereda Aurora Alta de La Calera, Cundinamarca, tras aceptar los delitos de muerte y lesiones graves a animales cometidos durante el evento - crédito Fiscalía General de la Nación

Entre los condenados figuran nueve extranjeros —ciudadanos de Ecuador, Venezuela y República Dominicana— que financiaron el encuentro y se desplazaron expresamente hasta Colombia para participar. La sentencia incluye también a cuatro colombianos, entre quienes se encuentra Julián Esteban León Ramírez, señalado como principal organizador, y Carlos Alberto Cifuentes Hernández, quien ocupaba el rol de veterinario.

El tribunal dispuso una pena de 31 meses y 15 días de prisión para cada sentenciado, el pago de una multa de 28,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad absoluta para ejercer actividades vinculadas al cuidado o tenencia de animales por el mismo periodo de la condena.

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El pronunciamiento oficial refleja la postura de la Fiscalía, que consideró la explotación económica del sufrimiento animal como un agravante determinante. El caso marca un precedente en la aplicación judicial de las disposiciones sobre maltrato animal en eventos clandestinos de carácter internacional.

El operativo se llevó a cabo en jurisdicción de La Calera, municipio vecino a Bogotá - crédito Fiscalía

Perrita fue golpeada a muerte en Boyacá

La muerte de Kira, una perrita encontrada sin vida tras ser reportada como desaparecida en Villa de Leyva (Boyacá), ha generado un fuerte reclamo social y la exigencia de que se aplique la Ley Ángel contra quienes resulten responsables. El caso, difundido ampliamente en redes sociales, ha sido el detonante de nuevas demandas ciudadanas para que se garanticen los derechos de los animales.

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La familia de Kira denunció públicamente que no se trató de un accidente, sino de un hecho intencional. Según relataron, la perrita fue golpeada y luego abandonada a más de seis kilómetros de su casa, el 11 de junio de 2026. Este dato se ha convertido en uno de los puntos clave en la denuncia, pues refuerza la hipótesis de una agresión premeditada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances en la investigación ni sobre posibles capturas. La cuidadora de la mascota, Betty Pérez, relató a La FM que Kira vivía con la familia desde hacía cinco años y que su desaparición se produjo durante la segunda semana de junio. “Gracias a las redes sociales, al movimiento que iniciamos, logramos encontrarla”, explicó la propietaria sobre el proceso que permitió hallar el cuerpo del animal.

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Los cuidadores exigen justicia por su perrita y exigen que los derechos animales no sean vulnerados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la denuncia, los agresores le quitaron el collar de identificación antes de abandonar el cuerpo. Los dueños difundieron un video en el que calificaron lo ocurrido como un acto deliberado, cobarde y criminal, y solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la Nación y de organizaciones defensoras de los animales. Además, reclamaron un mayor respaldo institucional para que el caso llegue a la justicia y se siente un precedente.