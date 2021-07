Por jugar con un arma de fuego, menor de 7 años murió por un disparo en la cabeza en Santander

Mientras jugaba con un arma de fuego, niña de 7 años se disparó en la cabeza en Santander. Foto: Colprensa - Referencia

En Piedecuesta, departamento de Santander, ocurrió una tragedia que enluta el barrio Paseo del Puente, al sur del municipio. Se trata de una niña, de 7 años, que, por jugar con un arma de fuego en compañía con otros menores, terminó detonando un disparo que impactó su cabeza y, finalmente, le quitó la vida.

Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los hechos transcurrieron cuando niños encontraron el arma al interior de una vivienda. Al verla, los menores empezaron a jugar y, en la manipulación, alguno accionó el gatillo e impactó a la menor.

“Llegó a la clínica una menor con herida mortal en su cabeza, de estos hechos, es importante resaltar, desafortunadamente la presencia de un arma en una vivienda, mientras se conviviía con otro menores, terminan con la vida de esta niña, mientras la manipularon”, indicó el coronel Luis Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, sobre la primera hipótesis de los hechos.

Con la herida en la cabeza, después de ser auxiliada por vecinos de la comunidad, la niña fue conducida a la Clínica Piedecuesta, a la cual llegó sin signos vitales. Según los habitantes del sector, la angustia se pudo evidenciar en adultos y, también, entre los niños que jugaron.

Por esto, el uniformado Quintero invitó a los padres del municipio a que no tengan armas en lugares en los que los menores puedan acceder a ellos. “Aprovecho para hacer un llamado a la comunidad a tener más responsabilidad y a no tener armas que queden al alcance de los menores para evitar estos juegos en los que resultan lesionados”, señaló el coronel.

Según RCN Noticias, por la procedencia del arma, las autoridades se encuentran investigando el arma de fuego que, al parecer, no tendría documentación. Por otro lado, la Sijin estuvo encargado del levantamiento del cuerpo y ya Medicina Legal lo entregó a sus familiares para las exequias.

Con beneficios, se incentiva la vacunación en Bucaramanga

En Bucaramanga hay una preocupación en aumento: la falta de personas que están acudiendo a los puestos de vacunación contra el covid-19. Ante la situación, los empresarios están empezando a implementar estrategias que motiven a los ciudadanos a inocularse.

Así lo anunció la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, que aseguró en vocería de su director, Alejandro Almeyda Camargo, que empezarán a llevar a cabo una estrategia con la que se busca que establecimientos comerciales de la ciudad ofrezcan descuentos especiales para las personas que ya hayan recibido el biológico.

“Queremos invitar a todos los comerciantes de Santander a que se vinculen a la estrategia Vacunarse Paga. El objetivo es que en los puntos de venta, por presentar el carnet de vacunación, descuentos, promociones, en artículos o piezas seleccionadas, al igual que algunos beneficios para quienes puedan presentar su carné de vacunación”.

De acuerdo con el funcionario, el objetivo es reactivar económicamente el departamento, “la mejor forma es hacer el ejercicio de inmunidad rebaño”, aseguró.

La iniciativa ya empezó a implementarse en algunos lugares, según testimonios recogidos por Blu Radio. Por ejemplo, en el punto de vacunación del centro comercial La Florida “le están regalando hamburguesas y bonos de gimnasio a quienes se acerquen a vacunarse y muestren su carné”.

“Vine a vacunarme y me regalaron la hamburguesa, es una delicia, pero por si me engordo entonces me dieron el bono del gimnasio”, aseguró en la emisora Patricia Arenas, una de las personas que se vacunó el pasado jueves en ese lugar.

