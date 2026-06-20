Así reaccionó la prensa escocesa tras la derrota ante Marruecos en el Mundial 2026: “No es el fin del mundo”

Andy Robertson junto a sus compañeros reconociendo la derrota-crédito Peter Cziborra/REUTERS

El 19 de junio de 2026, la selección de Escocia cayó por 1-0 ante Marruecos con gol del volante Ismael Saibari, y complicó sus opciones de clasificación a la siguiente fase en el Mundial de la FIFA de Norteamérica.

El gol a los 70 segundos de juego fue el momento que desanimó a los dirigidos por el entrenador Steve Clarke, que se mostraron durante la primera mitad con falta de creatividad e ideas para atacar el arco defendido por Yassine Bounou, y reclamaron varias acciones de juego en el área marroquí como falta para tiro penal.

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El equipo de Steve Clarke sufrió una fuerte decepción, y ahora tendrá que buscar la victoria ante Brasil en el estadio de Miami -crédito BBC Sports Escocia

En este contexto, la prensa de Escocia se mostró decepcionada por lo ocurrido en el estadio de Boston, reflejando la tristeza de figuras del cuadro británico entre las que se destacan las del defensor Andrew Robertson y del mediocampista Scott McTominay.

El diario Daily Record colocó en su portada la fotografía del volante del Napoli de Italia llevando sus manos al rostro, y calificó el encuentro con una frase motivacional, que invita al entorno de los escoceses a preparar en el duelo ante Brasil:

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“No es el fin del mundo. Agonía para los escoceses, que lucharon hasta el final en la derrota y ahora se jugarán la clasificación en la última fecha”. dijeron.

Con gol de Ismael Saibari, el cuadro de Steve Clarke quedó con 3 puntos en el grupo C del Mundial 2026, mientras que Marruecos y Brasil quedaron como líderes-crédito Daily Mail

En la misma línea, el Daily Mail se enfocó en el gol tempranero de Ismael Saibari, explicando que el trabajo del equipo de Steve Clarke se perdió en dicha jugada que determinó la suerte de los británicos.

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En la crónica del partido que realizó el medio en mención, se mostró con esperanzas de cara al duelo ante el equipo dirigido por el brasileño Carlo Ancelotti, explicando que hasta el empate serviría para que los británicos clasifiquen a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aunque anticiparon un panorama catastrófico en caso de lleguen a perder:

“Si consiguieran un punto, casi con toda seguridad pasarían a los dieciseisavos de final. Incluso una derrota ajustada les permitiría avanzar como uno de los ocho mejores terceros clasificados. Pero si sufrieran una derrota aplastante, algo que Brasil seguramente podrá lograr, podrían quedar fuera de la clasificación. Podría ser una noche muy larga”.

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Explicaron la frustración que sintieron las principales figuras de Escocia por las jugadas polémicas que hubo en el juego, y que el juez central no consideró para sancionar:

“El indeciso árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev desestimó dos claros reclamos de tiro penal a favor de John McGinn y Scott McTominay, lo que provocó la derrota de Escocia por 1-0 en Boston ante la favorita Marruecos”.

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Uno de los diarios más destacados de Gran Bretaña mostró la decepción del volante Scott McTominay-crédito The Sun

La portada de The Scottish Sun tras la derrota de Escocia ante Marruecos en el Mundial 2026 generó repercusiones por su llamativo titular: “Slap in the Fez”. La frase combina la expresión inglesa “slap in the face” (“una bofetada en la cara” o “un duro golpe”) con el “fez”, el tradicional sombrero asociado históricamente a Marruecos y a otras regiones del norte de África.

El periódico utilizó el juego de palabras para describir el impacto que tuvo sobre las aspiraciones escocesas la caída frente al seleccionado marroquí. En la imagen de portada, además, un gran fez rojo ocupa buena parte del diseño, reforzando la referencia visual al país africano.

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La portada destacó que Escocia recibió un gol tempranero después del inicio del juego. Así se describió el gol del cuadro africano por parte del volante del PSV Enidhoven de Países Bajos:

“El delantero marroquí Ismael Saibari marcó a los 70 segundos. Y el Tartan Army temía que se avecinaba una humillación contra esta oposición, como la ocurrida en 1998. Pero la derrota por 1-0 era un resultado que todos hubiéramos aceptado en ese momento. Y lo aceptamos ahora. Marruecos estuvo un paso por delante en todo el terreno de juego. Presionaron con una intensidad impresionante, como si les fuera la vida en ello. Siempre que la pelota se desviaba hacia un 50/50, eran los primeros en reaccionar”.

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En lo que se refiere al juego, el diario recordó una acción polémica en la que el volante Scott McTominay reclamó una falta para tiro de penalti. Pese al revés, el diario remarcó que el equipo aún conservaba posibilidades matemáticas de avanzar en el torneo:

“Escocia tuvo dos claras reclamaciones de penalti en la segunda parte, que fueron denegadas por el árbitro uzbeko Tantashev”.

Escocia tendrá que pensar en el duelo ante Brasil: hora y dónde ver

Ayyoub Bouaddi y Ben Gannon-Doak disputando una pelota en el estadio de Boston-crédito /Paul Rutherford/IMAGN IMAGES vía Reuters

En el cierre del grupo C, Escocia jugará ante Brasil en el estadio de Miami a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y buscará la hazaña de clasificar como mínimo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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A segunda hora, la “Verdeamarela” goleó por 3-0 a Haití en el estadio de Filadelfia, eliminado al cuadro caribeño del torneo. Con el doblete del delantero del Manchester United Matheus Cunha al minuto 23 y 36 de partido, y la anotación del atacante del Real Madrid Vinicius Junior al 45+3, los sudamericanos sumaron su primera victoria, y se colocaron junto a Marruecos como líderes del grupo C en el Mundial 2026.

El partido se podrá ver a través de Dsports, de Gol Caracol, de Fútbol RCN, y en las aplicaciones de Disney Plus, Paramount Plus y Ditu.

El único antecedente de duelos directos entre escoceses y brasileños se dio el 10 de junio de 1998, en la Copa del Mundo de Francia en el Stade de France de París, siendo el juego inaugural de dicha edición, con victoria para Brasil por 2-1 ante los británicos.

Con los goles de César Sampaio, y autogol de Tom Boyd, los sudamericanos se llevaron la victoria pese al descuento de John Collins desde los doce pasos.