Colombia

Celebró un gol de James de hace años y puso a festejar a todo su edificio: Manicurista vio un partido viejo en YouTube creyendo que era el debut de Colombia

La influenciadora Isabela Rivera contó en TikTok la historia de la mujer que buscó la transmisión del debut de la Tricolor y terminó con un encuentro de años atrás

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Chabe contó el curioso momento que vivió su manicurista que celebró un gol viejo de James Rodríguez en pleno debut de Colombia - crédito @isabelariverav/tiktok

La confusión que protagonizó la manicurista de la creadora de contenido Isabela Rivera, conocida como Chabe, durante el debut de Colombia en el Mundial de 2026 terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas entre sus seguidores.

Lo que debía ser una tarde de celebración por el estreno de la Tricolor en México acabó en una escena digna de comedia, luego de que la mujer siguiera un partido antiguo creyendo que se trataba del encuentro en tiempo real frente a Uzbekistán.

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La historia fue revelada por la propia Isabela Rivera a través de un video publicado en TikTok, pues le pidió a su manicurista, identificada como Yube, que contara lo ocurrido durante la jornada futbolera que terminó provocando risas entre los usuarios.

Todo comenzó cuando miles de colombianos seguían con expectativa el primer compromiso de la selección Colombia en la Copa Mundial 2026 y, como muchos aficionados, Yube decidió conectarse para ver el encuentro a través de plataformas digitales, pero un error al momento de buscar la transmisión la llevó a terminar observando un partido de años atrás.

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Manos de una manicurista aplicando esmalte a las uñas de una clienta, con lámpara ultravioleta y productos en un salón.
La manicurista de Chabe celebra un gol de un partido antiguo y confunde a todo un edificio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Bueno, yo estaba viendo el partido de Colombia. Empecé a verlo en YouTube. Y resulta que yo estaba viendo un partido viejo de hace no sé cuántos años y James hizo un gol”, relató entre risas la mujer mientras recordaba la equivocación.

Según explicó, nunca sospechó que estaba viendo imágenes antiguas, pues estaba convencida de que se trataba del partido oficial que disputaba Colombia contra Uzbekistán el 17 de junio. Sin embargo, la situación se volvió aún más curiosa cuando celebró una anotación de James Rodríguez con tanta emoción que terminó involucrando a varios vecinos.

“Y bueno, James hizo un gol y yo grité: ‘¡Gooool!’”, contó.

La reacción no tardó en expandirse por todo el edificio. De acuerdo con la versión de Chabe, los demás residentes pensaron que Yube estaba viendo la transmisión con algunos segundos de adelanto respecto a la señal que ellos seguían.

“Ella pensó que estaba viendo el partido. O sea, juró que estaba viendo el partido. Y cuando gritó el gol todo el edificio: ‘¡Gooool!’. Pensaban que Yube estaba adelantada y lo que pasaba era que estaba viendo un video de YouTube”, comentó la influenciadora.

Durante la jornada del primer juego de la Tricolor en México, la manicurista siguió imágenes antiguas, celebró como si fueran en vivo y acabó convertida en la protagonista inesperada del día - crédito @isabelariverav/tiktok
Durante la jornada del primer juego de la Tricolor en México, la manicurista siguió imágenes antiguas, celebró como si fueran en vivo y acabó convertida en la protagonista inesperada del día - crédito @isabelariverav/tiktok

La escena generó carcajadas entre ambas mientras reconstruían los hechos. Chabe incluso quiso entender cómo había ocurrido el error y le preguntó directamente si había buscado el encuentro de Colombia en Internet.

“¿Pero tú buscaste ‘partido Colombia’?”, le consultó la creadora de contenido a su manicurista.

Sí, yo busqué: ‘partido Colombia’ y me salió ese. Yo dije: ‘No, pues estoy viendo el partido real’”, respondió Yube sin poder contener la risa.

La confusión se prolongó durante varios minutos. Mientras en México se desarrollaba el verdadero compromiso entre Colombia y Uzbekistán, la manicurista seguía atenta a un partido del pasado, celebrando jugadas y goles que nada tenían que ver con el debut mundialista.

De hecho, cuando la manicurista explicó que cuando escuchó las anotaciones de Rodríguez en el encuentro no tuvo dudas de que el equipo estaba dando una buena presentación: “No, pues yo dije: ‘No empezó bien’”, recordó entre carcajadas.

Robo - Bogotá - Piedra - Chabe
Yube siguió por YouTube un juego de hace años durante el estreno de la Tricolor ante Uzbekistán y su grito hizo que varios vecinos creyeran que tenía la señal adelantada - crédito @isabelariverav / TikTok

La anécdota rápidamente se viralizó en TikTok, donde los seguidores de Chabe tomaron con humor la situación y dejaron cientos de comentarios destacando la espontaneidad de Yube.

Algunos usuarios aseguraron que era un error común, especialmente entre algunas madres que buscan en las plataformas digitales las señales en vivo, mientras que otros bromearon con el error e indicaron que era una cuestión imposible de no identificar que era falsa.

“Vio a James rejuvenecido“, ”Así es mi mamá“, ”Eso le pasa a cualquiera", “Podría ser yo o mi mamá”, “Qué despiste”, “Cómo no se va a dar cuenta de la diferencia”, “Qué risa”, indicaron en las reacciones.

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